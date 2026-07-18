出遠門怕盆栽枯死？移放家裡「安全角落」保證水噹噹

出遠門前，可以先替家中室內戶外盆栽做一些養護照顧，避免植物枯萎凋零。盆栽示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Elena Golovchenko）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 出門前先澆透盆栽，並確認排水孔能正常排水。

出門前先澆透盆栽，並確認排水孔能正常排水。 重點二： 多肉植物耐旱，外出兩周內通常不必特別照顧。

多肉植物耐旱，外出兩周內通常不必特別照顧。 重點三：集中擺放、遮蔭與自動澆水可降低植物失水。

夏天到了，是出門享受各種戶外活動或來場愉快旅行的季節，但若回到家發現有一堆枯萎凋零的植物，度假的美好心情可能瞬間被破壞，如果出門期間找不到人幫忙照顧家中的綠色植物，出門前記得一定要澆水，並確保水能從花盆的排水口流出，House Beautiful報導介紹離家好幾天時盆栽的照顧原則，讓人可以在度假後回到仍然綠意盎然的家。

1. 多肉植物無需特別照顧

多肉植物如擬石蓮花屬（Echeveria）、翡翠木（jade plant）、十二卷屬（Haworthia）和虎尾蘭（snake plant）在外出期間不需特別照顧，這也正是它們備受喜愛的原因，它們可以長達兩周以上不用澆水，所以出發前澆水就好，若經常旅行，它們絕對是你的種植首選。

2. 浴缸注滿水

「室內植物生存大全」（The Complete Houseplant Survival Manual）一書的作者普萊森特（Barbara Pleasant）說，如果家中有很多室內盆栽，可以全部一起放到浴缸中，並在浴缸放1至2英寸的水，這是個老派做法，卻能在你出門一周甚至十天時發揮作用。實施這個方法時記得將盆栽底下的水盤拿起，並確保花盆底部有孔洞，讓植物可吸收水分。如果家中盆栽數量不多，可以將實施地點改為廚房水槽。

3. 調整室內環境條件

無論什麼季節，大多數植物都喜歡溫和適中的環境，所以要根據季節調整冷氣或暖氣的溫度。由於大多數植物都原產於熱帶地區，它們喜歡華氏55至80度的環境，若冬天室內環境太乾燥，可以將植物集中放在裝有鵝卵石的托盤上，加水提高濕度，它們彼此靠近也很有助益。普萊森特說，拉上百葉窗或紗簾，或將盆栽從窗邊移開，也有助於減少植物的需要的水量。

4. 戶外植物集中擺放

堪薩斯州立大學推廣服務處（Kansas State Extension Service）表示，戶外植物可以集中擺放於陰涼處，需要澆水的時間可以多上一、兩天，即使喜歡陽光的植物也可以在遮蔭處存活一周左右；集中擺放也可以減少水分蒸散和蒸發，這些都受到溫度、濕度和日照影響。

5. 自動澆水

將植物集中擺放後，可用定時器設定灑水器自動澆水，另一種方法是安裝自動滴灌系統，組裝容易且能依照自家盆栽進行客製化調整。康乃爾大學合作推廣教育（Cornell Cooperative Extension）表示，也可以使用自動澆水繩（water-wicking cord），繩子從水桶連接到每盆植物，打造一個既便宜又簡單的澆水系統。

6. 將盆栽放到兒童戲水池中

除了把盆栽集中放在浴缸和廚房水槽，還可以把戶外盆栽集中放在兒童戲水池，池中放約3英寸的水，同樣地，記得將盆栽和戲水池放在遮蔭處，也要確保拿掉底部托盤及花盆底部有孔洞，讓植物能吸水。

7. 自行澆水

有些盆栽無法集中擺放，窗外的長型花槽也無法集中擺放，這時可以使用植物澆水球（watering globes），這是一種裝滿水的玻璃球，裝水後倒置於盆栽中，水會慢慢滴入盆栽中，雖然這方法的澆水量不平均，但總比沒澆水好，也可以有孔洞的舊塑膠罐或瓶子取代玻璃球，將瓶或罐浸入土壤後裝滿水，水也能慢慢滴入土中。