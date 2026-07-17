屬鼠精明完美避開危險的投資黑洞 3生肖晚年存款最豐厚

生肖牛、生肖鼠及生肖豬最有機會在晚年累積豐厚財富的三大生肖。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kindel Media）

不少人努力打拚，不只是希望眼前生活無虞，更期待退休 後擁有充足存款，享受安穩自在的晚年生活。根據搜狐分析，生肖牛、生肖鼠及生肖豬被點名是最有機會在晚年累積豐厚財富的三大生肖。他們雖然致富方式各不相同，有人靠勤奮、有人成於理財，也有人因良好人際關係帶來機會，但共同特色都是能逐步累積資產，讓晚年生活更有保障。

生肖牛

屬牛的人個性踏實勤奮，不追求一夕致富，而是相信透過長時間努力累積成果。分析指出，屬牛的人理財態度相對保守，偏好穩健的儲蓄與資產配置，不容易因高風險投資而影響財務規畫。此外，他們消費習慣較為節制，懂得將資金運用在真正需要的地方，隨著時間累積，財富也有望逐步成長，晚年可望擁有穩定的經濟基礎。

生肖鼠

屬鼠的人則擅長精打細算，對數字敏感，也具有不錯的財務規畫能力。他們通常具有危機意識，除了努力增加收入，也重視儲蓄與資產管理，不讓自己陷入高風險的情況。屬鼠的人也較容易留意生活中安全的投資機會，透過長期累積與適當規畫，除了本金逐漸增加，也有機會建立穩定的被動收入來源，讓晚年財務更加充裕。

生肖豬

屬豬的人則被認為擁有不錯的人緣與福氣，雖然年輕時可能較重視生活品質，不一定刻意追求財富累積，但開朗、真誠的個性容易吸引貴人相助，也可能因此獲得更多發展機會。屬豬的人隨著人生閱歷增加，不僅有機會累積更多資產，也可能因過去投資增值、家庭支持或其他收入來源，讓晚年財富持續成長，生活相對輕鬆自在。