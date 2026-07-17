在美哪一刻覺得沒白來？華人曝懷孕後最有感「人是值錢的」

美國華人熱議「哪一刻覺得沒有白來美國」。示意圖。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 網友分享在美生活感受，從過馬路禮讓到環境舒適都很有感。

網友分享在美生活感受，從過馬路禮讓到環境舒適都很有感。 重點二： 懷孕面試、35歲後求職仍順利，讓人感到勞動者被重視。

懷孕面試、35歲後求職仍順利，讓人感到勞動者被重視。 重點三：福利領食物與多元文化活動，呈現美國社會的接納感。

赴美留學、工作或生活，真正讓人感到「這趟沒白來」的時刻，未必是站在知名景點前拍照，而可能藏在日常生活中的細節。近日網友「美美Sunday」一則「在美國有沒有哪個瞬間讓你覺得沒白來」的提問，在小紅書 吸引超過2000則留言，網友從交通禮讓、自然環境、職場機會到社會福利，分享自己在美國感受到的不同生活體驗。

不少人首先提到公共空間與生活環境。一名網友表示，自己最有感的是過馬路時車輛通常會主動禮讓行人，駕駛普遍遵守秩序，不搶快也較少爭道；許多住宅區草地、湖泊與公園開放，坐下休息或散步都相當自在，城市與森林、海洋、湖泊之間的距離也不遠。不過也有人提醒，美國各地差異極大，紐約等大城市仍可能面臨地鐵髒亂、街道垃圾及空氣異味，部分富裕小鎮的整潔與舒適，未必能代表所有地區。

職場上的尊重也成為熱門話題。有網友分享，自己懷孕期間挺著肚子參加面試，原本擔心遭到歧視，沒想到不但未被拒絕，反而獲得更多錄取機會。另有人表示，自己超過35歲後仍能找到理想工作，即使在美國缺乏人脈與完整經驗，也能從臨時職務做起，最後成功轉為正式員工。有人將這些經歷總結為「人值錢」，認為勞動者的專業與選擇權受到較多重視。

也有網友被社會福利與人情互動打動。有人在市政廳外看到低收入家庭領取食物，說明自身年長且沒有收入後，便拿到牛奶、麵包、罐頭、馬鈴薯與蔬菜。另有留言認為，部分福利制度傾向先協助再審核，希望避免真正有需要的人被遺漏，但也有人指出，各州、城市及申請資格不同，不能一概而論。

美國的多元文化同樣讓不少人印象深刻。有網友形容，在紐約活動中看到來自全球各地、不同膚色與文化背景的人一起唱歌、跳舞及歡呼，當下產生強烈的「人類共同體」感受。相較於單純看見外國人，真正共同生活、交流與參與活動，才讓人理解多元社會的意義。

不過，留言區也出現現實提醒。有人直言，「有錢在哪裡都好，沒錢在美國也可能很辛苦」，醫療、住房與生活成本仍是沉重負擔。整體而言，多數網友認為，讓人覺得「沒白來」的並非宏大的美國夢，而是在人生某個普通時刻，感受到被尊重、被接納，或擁有更多生活選擇。