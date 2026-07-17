好市多新品肉桂可頌有驚喜點綴 粉絲曝升級吃法

好市多推出新口味肉桂可頌，酥脆的麵包加上香濃的肉桂，讓網友大讚是完美組合。肉桂可頌示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Cesar Glz）

AI摘要 文章摘要整理： 好市多新上市的二次烘焙肉桂可頌，憑藉香濃但不過重的肉桂風味、酥脆口感與外層碎粒，獲得粉絲與網友熱烈好評。

好市多 （Costco ）的可頌麵包一直以來都有廣大的死忠粉絲，這間人氣量販店最近推出新的肉桂可頌，不僅可頌內有肉桂內餡，外層更撒有肉桂碎粒是意外亮點，可頌酥脆，肉桂香濃但不會搶味，讓吃過的人給出極高評價，大讚「真的超好吃」。

The Takeout報導，好市多近期推出「科克蘭二次烘焙肉桂可頌」（Kirkland Signature’s Twice Baked Cinnamon Filled Croissants）可頌內填入香甜的肉桂和糖混合物，再次烘烤後表面撒上肉桂碎粒，一盒六入售價9.99元。

好市多粉絲創設的Instagram帳號上傳肉桂可頌上市的影片（https://www.instagram.com/reel/Da0WgNUO-Z6/），稱這個可頌是烘焙界的升級之作，內餡是香濃的肉桂奶油，經過二次烘烤後可頌非常酥脆，最後撒上肉桂糖粉細末和糖漿，是肉桂捲和可頌的完美結合。一名網友說她前幾天剛買來吃，真的超級美味。

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新口味的可頌內外都有肉桂，但完全不用擔心肉桂味道會太濃，吃過的人都說味道剛剛好，網友在Reddit貼文（https://www.reddit.com/r/Costco/comments/1uwpoay/twice_baked_cinnamon_filled_croissants/）分享他嘗過這個可頌的心得，給出了極高的評價，說他和大家保證，可頌的味道很均衡，肉桂不會太重，另一名網友也說可頌內香濃的肉桂餡和鬆軟香酥的麵包和上面的碎粒吃起來很搭配，口感完美。

好市多定期推出新口味的二次烘烤可頌，之前有開心果奶油口味，還有受到廣大粉絲喜愛的巧克力口味，新的肉桂口味已經引起肉桂愛好者的注意，有網友說烤熱後加上一杓冰淇淋，美味將會更升級。