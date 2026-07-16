餐廳酒單藏陷阱？專家曝4大破綻 代表老闆加價太狠

在餐飲業，瓶裝或杯裝葡萄酒的標準加價幅度是200%至300%，若超過這幅度，代表收費過高。餐廳點酒示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 瓶裝酒若加價超過業界200%至300%標準，通常代表定價過狠。

瓶裝酒若加價超過業界200%至300%標準，通常代表定價過狠。 重點二： 酒單若只賣知名產區與大品牌，消費者多半是在為名氣買單。

酒單若只賣知名產區與大品牌，消費者多半是在為名氣買單。 重點三：單杯酒過貴、缺乏平價選項，往往顯示餐廳酒單設計不均衡。

餐廳的酒價格過高早已不是秘密，在如Trader Joe's的賣場能買到一瓶不到10元的酒，但在餐廳用餐時一杯的價格可能是那個數字的一倍，這很正常，因為餐廳通常會提高酒水價格來彌補營運成本，但收費較高也不能漫天喊價，Mashed報導列出四個餐廳酒單價格過高的判斷準則。

1. 瓶裝酒的定價超過業界標準加價

在餐飲業，瓶裝或杯裝葡萄酒 的標準加價幅度是200%至300%，雖然顧客不太可能知道餐廳進酒的成本價，但可以上網查詢零售的平均價格，如果一瓶價格20元的葡萄酒在酒單上賣80到100元，顯然就是過高的加價，40至50元才比較合理。比較幾款熟悉的酒，就能快速判斷餐廳的葡萄酒定價是否符合業界標準還是過高。

2. 酒單上只有知名度較高的品牌和地區的酒

如果認識酒單上所有葡萄酒的品牌，這可能不是好事，當大眾品牌和知名地區的酒佔據酒單時，意味消費者花錢買知名度，而非為品質或價值買單，在這種情況下自己帶酒去餐廳換來更獨特或特別的享受是個不錯的選擇，但要對開瓶費有心理準備。

以知名葡萄酒產地加州納帕谷（Napa Valley）或法國波爾多（Bordeaux）為例，大多數消費者可能沒那麼了解葡萄酒，但聽過這兩個地名，若他們對葡萄酒的瞭解僅限於此，保險起見就可能挑選自己聽過的名字，餐廳也深諳此道，所以常將知名品牌或地區的酒加價過高。

另一方面，精心挑選的酒單往往會有較不知名的產區和小型酒莊，那些酒的生產者往往能以合理的價格提供高品質且獨特的選擇，由於顧客可能對這些酒不太熟悉，因此餐廳有時會降低加價來吸引顧客點那些酒。

3. 和整瓶酒相比，單杯酒的價格異常地高

判斷酒單的價格是否過高的另一個方法是計算單杯酒的價格，由於單杯酒的加價計算起來比整瓶酒複雜，可以記住一個簡單的數字：對一般餐廳來說，一個安全的標準是一杯葡萄酒不超過24元。

不過，高檔葡萄酒是例外，最低價格約25元，平均最高可達50元，比這更貴的酒應該是很高級或很稀有的酒，注意這關鍵字「應該」，因為花75元買一杯酒表示這種酒很難買到，常見或容易買到的葡萄酒價格不應超過25元。

餐廳通常會這樣定價單杯酒的價格，也就是單杯酒的價格足以支付兩杯的錢，這樣能確保即使沒人購買剩下的酒，餐廳也不會虧本。由於顧客不知道餐廳的進貨價，所以無法精確計算，因此他們可以比較菜單上單杯酒和整瓶酒的價格。如果單杯酒的價格接近整瓶酒價格的三分之一到二分之一，那麼餐廳很可能採用了這種定價策略，若高於此範圍，則可能被認為是定價過高。

4. 每款酒都很貴，定價缺乏多樣性

如果酒單上每瓶酒都讓人覺得很貴，那就是真的貴。酒單通常經過精心設計，融合心理學、良好的商業實踐和創意，價格都很高的酒單看起來就不吸引人，除非你身處高檔餐廳，因此大多數情況是酒單上有各種價錢的酒，以符合不同消費者的需求。

餐廳通常會放上至少一款比其他酒更貴的酒，稱為「錨酒」（anchor），讓顧客可以揮霍，也能讓其他酒看起來價格合理。

找到一款CP值高的酒固然是好事，價格低的酒不代表品質就不好，也可能是餐廳的進貨成本很低廉或大量購買，也可能是酒本身就物超所值，或是來自較不知名的製造商。