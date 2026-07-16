床頭邊放「結冰水」搭配冷氣實測有感降溫 還有驚喜效果

炎炎夏夜，在床頭放結冰水，發揮降溫與除濕效果，節能又省電。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Emma Pollard）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 日本媒體實測冷凍寶特瓶，作為夏夜降溫助眠妙招。

日本媒體實測冷凍寶特瓶，作為夏夜降溫助眠妙招。 重點二： 將結冰水放床邊，可透過冷凝吸濕並讓環境稍降溫。

將結冰水放床邊，可透過冷凝吸濕並讓環境稍降溫。 重點三：兩小時測試顯示室溫降1℃、濕度降3%，且更省電。

在難以入眠的炎熱夏夜，冷氣 是不可或缺的家電用品。日本媒體「grape」分享了利用冷凍寶特瓶改善夏季睡眠品質的實用技巧，並實際測試效果。不僅做法簡單，還能節能省電，是除了依賴冷氣之外，另一種能提升睡眠舒適度的居家智慧。

報導指出，夏天的溫度與濕度皆高，空氣充滿黏膩感，讓人難以入睡。此時不妨在枕頭旁擺放「結冰水」，利用冰凍的寶特瓶降低周圍環境溫度，同時透過冷凝作用吸收空氣中的水分，發揮除濕效果。

實際做法如下：

步驟一：寶特瓶裝水並放入冷凍庫

寶特瓶加水至八到九分滿，旋緊瓶蓋，放入冷凍庫。

受到熱脹冷縮影響，加滿水可能導致寶特瓶破裂，需選擇可冷凍材質的寶特瓶。

步驟二：結冰水放在枕頭旁

等寶特瓶的水完全結凍後，將結冰水放入鋁製或不鏽鋼盆中，放在距離枕頭10～30公分處。

金屬製容器的導熱性較好，還能接住寶特瓶外的結露水，避免沾濕地板或床單。

實測結果：兩小時後室溫下降約1℃，濕度下降約3%。

根據報導內容，開始實測時，臥室溫度為26.3℃，濕度為76%。未開啟空調，房門緊閉。將兩瓶結冰水放在不鏽鋼盆裡，放在枕頭旁。

實測結果顯示，兩小時後，室溫降至25.2℃，濕度降至73%。報導也建議，若使用循環風扇對著結冰水吹，可使冷空氣在房間內循環，更有效地降低室溫。

這種方法不僅省電又簡單，遇到熱浪來襲的日子，搭配冷氣一起使用也是一個非常值得嘗試的妙招。