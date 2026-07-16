新車愈來愈貴怎麼選 5大品牌平均售價不到4萬美元
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美國新車平均售價在2026年5月仍接近5萬元，購車族持續承受價格壓力，當月美國市場僅有五個主要汽車品牌的平均售價低於4萬元。根據汽車服務公司Cox Automotive旗下的凱利藍皮書（Kelley Blue Book）統計，消費者在6月購買新車的平均價格為4萬9758元，6月新車平均售價與5月平均4萬9220元相比，增加0.4%；與2025年6月平均4萬8907元相比，增加0.6%。
今日美國（USA Today）報導 ，Cox Automotive表示，汽車製造商的平均建議零售價（標價）為5萬1654元，較2026年5月的平均標價高出0.9%。Cox Automotive的高階分析師艾琳（Erin Keating）說，統計資料顯示，雖然美國民眾對新車平均價格居高不下有所抱怨，卻仍逐漸適應這一現狀。
艾琳說，現今市場上最大的轉變之一，就是消費者不再等待不確定性消失，經歷數年的通貨膨脹、高利率和政策波動後，許多買家已將不確定性視為新常態。如果需要買車，就會採取行動，並根據狀況調整預算與選擇車款。
中型SUV銷量年增率超過16%的強勁表現，顯示出消費者正流向市場的中間地帶，也就是價值、實用性與可負擔性的交會處；在2026年，「中庸」即是主流。今日美國的汽車團隊列出在5月份平均銷售價格低於4萬元的汽車品牌與其最暢銷的車款。
1. 速霸陸（Subaru）
6月平均成交價：3萬7269元
與5月相比：增加1%
美國最暢銷車款：Subaru Crosstrek
2. 馬自達（Mazda）
6月平均成交價：3萬7328元
與5月相比：減少0.2%
美國最暢銷車款：Mazda CX-5
3. 雷諾-日產-三菱聯盟（Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance）
6月平均成交價：3萬8173元
與 5 月相比：增加1%
美國最暢銷車款：Nissan Rogue
4. 本田（Honda）
6月平均成交價：3萬9095元
與 5 月相比：增加0.4%
美國最暢銷車款：Honda CR-V
5. 現代（Hyundai）
6月平均成交價：3萬9234元
與 5 月相比：減少0.6%
美國最暢銷車款：Hyundai Tucson
根據Cox Automotive旗下凱利藍皮書統計，美國消費者6月購買新車的平均價格為4萬9758元，較5月小幅上升0.4%，也比2025年6月增加0.6%。 共有5個品牌低於4萬元，依序為速霸陸3萬7269元、馬自達3萬7328元、雷諾-日產-三菱聯盟3萬8173元、本田3萬9095元、現代3萬9234元。 分析指出，歷經數年的通貨膨脹、高利率與政策波動後，消費者已把不確定性視為新常態；若有購車需求，就會調整預算並選擇更合適的車款。
精華 FAQ
根據Cox Automotive旗下凱利藍皮書統計，美國消費者6月購買新車的平均價格為4萬9758元，較5月小幅上升0.4%，也比2025年6月增加0.6%。
共有5個品牌低於4萬元，依序為速霸陸3萬7269元、馬自達3萬7328元、雷諾-日產-三菱聯盟3萬8173元、本田3萬9095元、現代3萬9234元。
分析指出，歷經數年的通貨膨脹、高利率與政策波動後，消費者已把不確定性視為新常態；若有購車需求，就會調整預算並選擇更合適的車款。
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