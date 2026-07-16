新車愈來愈貴怎麼選 5大品牌平均售價不到4萬美元

美國新車價格持續走高，但仍有5個品牌平均售價低於4萬元。汽車示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Brooke Balentine）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美國新車平均售價仍接近5萬元，購車壓力持續存在。

美國新車平均售價仍接近5萬元，購車壓力持續存在。 重點二： 6月僅有5個主要品牌平均售價低於4萬元。

6月僅有5個主要品牌平均售價低於4萬元。 重點三：速霸陸、馬自達與本田等品牌維持相對可負擔。

美國新車平均售價在2026年5月仍接近5萬元，購車族持續承受價格壓力，當月美國市場僅有五個主要汽車品牌的平均售價低於4萬元。根據汽車服務公司Cox Automotive旗下的凱利藍皮書（Kelley Blue Book）統計，消費者在6月購買新車的平均價格為4萬9758元，6月新車平均售價與5月平均4萬9220元相比，增加0.4%；與2025年6月平均4萬8907元相比，增加0.6%。

今日美國（USA Today）報導 ，Cox Automotive表示，汽車製造商的平均建議零售價（標價）為5萬1654元，較2026年5月的平均標價高出0.9%。Cox Automotive的高階分析師艾琳（Erin Keating）說，統計資料顯示，雖然美國民眾對新車平均價格居高不下有所抱怨，卻仍逐漸適應這一現狀。

艾琳說，現今市場上最大的轉變之一，就是消費者不再等待不確定性消失，經歷數年的通貨膨脹、高利率和政策波動後，許多買家已將不確定性視為新常態。如果需要買車，就會採取行動，並根據狀況調整預算與選擇車款。

中型SUV銷量年增率超過16%的強勁表現，顯示出消費者正流向市場的中間地帶，也就是價值、實用性與可負擔性的交會處；在2026年，「中庸」即是主流。今日美國的汽車團隊列出在5月份平均銷售價格低於4萬元的汽車品牌與其最暢銷的車款。

1. 速霸陸（Subaru）

6月平均成交價：3萬7269元

與5月相比：增加1%

美國最暢銷車款：Subaru Crosstrek

2. 馬自達（Mazda）

6月平均成交價：3萬7328元

與5月相比：減少0.2%

美國最暢銷車款：Mazda CX-5

3. 雷諾-日產-三菱聯盟（Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance）

6月平均成交價：3萬8173元

與 5 月相比：增加1%

美國最暢銷車款：Nissan Rogue

4. 本田（Honda）

6月平均成交價：3萬9095元

與 5 月相比：增加0.4%

美國最暢銷車款：Honda CR-V

5. 現代（Hyundai）

6月平均成交價：3萬9234元

與 5 月相比：減少0.6%

美國最暢銷車款：Hyundai Tucson