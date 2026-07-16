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新車愈來愈貴怎麼選 5大品牌平均售價不到4萬美元

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美國新車價格持續走高，但仍有5個品牌平均售價低於4萬元。汽車示意圖，與本新聞無關...
美國新車價格持續走高，但仍有5個品牌平均售價低於4萬元。汽車示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Brooke Balentine）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：美國新車平均售價仍接近5萬元，購車壓力持續存在。
  • 重點二：6月僅有5個主要品牌平均售價低於4萬元。
  • 重點三：速霸陸、馬自達與本田等品牌維持相對可負擔。

美國新車平均售價在2026年5月仍接近5萬元，購車族持續承受價格壓力，當月美國市場僅有五個主要汽車品牌的平均售價低於4萬元。根據汽車服務公司Cox Automotive旗下的凱利藍皮書（Kelley Blue Book）統計，消費者在6月購買新車的平均價格為4萬9758元，6月新車平均售價與5月平均4萬9220元相比，增加0.4%；與2025年6月平均4萬8907元相比，增加0.6%。

今日美國（USA Today）報導 ，Cox Automotive表示，汽車製造商的平均建議零售價（標價）為5萬1654元，較2026年5月的平均標價高出0.9%。Cox Automotive的高階分析師艾琳（Erin Keating）說，統計資料顯示，雖然美國民眾對新車平均價格居高不下有所抱怨，卻仍逐漸適應這一現狀。

艾琳說，現今市場上最大的轉變之一，就是消費者不再等待不確定性消失，經歷數年的通貨膨脹、高利率和政策波動後，許多買家已將不確定性視為新常態。如果需要買車，就會採取行動，並根據狀況調整預算與選擇車款。

中型SUV銷量年增率超過16%的強勁表現，顯示出消費者正流向市場的中間地帶，也就是價值、實用性與可負擔性的交會處；在2026年，「中庸」即是主流。今日美國的汽車團隊列出在5月份平均銷售價格低於4萬元的汽車品牌與其最暢銷的車款。

1. 速霸陸（Subaru）

6月平均成交價：3萬7269元

與5月相比：增加1%

美國最暢銷車款：Subaru Crosstrek

2. 馬自達（Mazda）

6月平均成交價：3萬7328元

與5月相比：減少0.2%

美國最暢銷車款：Mazda CX-5

3. 雷諾-日產-三菱聯盟（Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance）

6月平均成交價：3萬8173元

與 5 月相比：增加1%

美國最暢銷車款：Nissan Rogue

4. 本田（Honda）

6月平均成交價：3萬9095元

與 5 月相比：增加0.4%

美國最暢銷車款：Honda CR-V

5. 現代（Hyundai）

6月平均成交價：3萬9234元

與 5 月相比：減少0.6%

美國最暢銷車款：Hyundai Tucson

精華 FAQ

  • 根據Cox Automotive旗下凱利藍皮書統計，美國消費者6月購買新車的平均價格為4萬9758元，較5月小幅上升0.4%，也比2025年6月增加0.6%。

  • 共有5個品牌低於4萬元，依序為速霸陸3萬7269元、馬自達3萬7328元、雷諾-日產-三菱聯盟3萬8173元、本田3萬9095元、現代3萬9234元。

  • 分析指出，歷經數年的通貨膨脹、高利率與政策波動後，消費者已把不確定性視為新常態；若有購車需求，就會調整預算並選擇更合適的車款。

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