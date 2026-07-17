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🎙️加拿大山火濃煙再襲紐約「長時間暴露如同長期吸菸」

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世界盃足球賽西班牙與阿根廷決賽即將登場，來自加拿大野火的煙霾籠罩了紐約洛克斐勒中...
世界盃足球賽西班牙與阿根廷決賽即將登場，來自加拿大野火的煙霾籠罩了紐約洛克斐勒中心球迷村的上空。（美聯社）

加拿大山火影響，濃煙近日再度飄散至紐約市及周邊地區，多地發布空氣品質健康警報，不少居民反映聞到明顯焦味，並出現眼睛刺痛、喉嚨乾癢及咳嗽等不適症狀。亞美醫師協會會員、內科醫生伍啟揚（Timothy Eng）表示，山火濃煙中的細懸浮微粒（PM2.5）可深入肺部，甚至進入血液循環，其影響機制與長期吸菸相似，若長時間暴露，可能增加呼吸道疾病及心血管疾病風險。

▼收聽「紐約健康365」播客版（Podcast）：

伍啟揚指出，聞到煙味並不代表一定會立即危害健康，實際風險仍取決於暴露時間、空氣污染程度、個人健康狀況及是否做好防護；然而，細懸浮微粒是山火濃煙中最值得關注的污染物，長期或大量吸入可能增加呼吸道疾病、心肌梗塞、中風及心律不整等心血管疾病風險。

他提醒，長者、兒童、孕婦，以及患有哮喘、慢性阻塞性肺病（COPD）、心臟病等慢性疾病者均屬高風險族群，空氣品質不佳時應盡量留在室內、減少戶外活動，並按醫囑用藥，切勿自行調整藥量；他補充，若必須外出，建議佩戴N95口罩，返家後更換衣物、洗臉及洗澡，以減少污染物持續附著。

此外，伍啟揚表示，若健康民眾若只是短時間外出，一般風險相對較低，但仍應避免跑步、快走、騎自行車等戶外劇烈運動，以免增加污染物吸入量；若出現嚴重呼吸困難、持續胸痛或劇烈胸悶等症狀，應立即撥打911或前往急診。

亞美醫協慈善基金會（CAIPA Foundation, Inc.）執行總監黃雪莉提醒民眾密切關注 Notify NYC、紐約市空氣品質監測平台（AirNow）及紐約州衛生廳（New York State Department of Health）發布的最新資訊，留意空氣品質指數（AQI），並依空氣品質狀況適時調整戶外活動安排，共同做好防護，守護自己與家人的健康。

內科醫生伍啟揚。圖：CAIPA提供
內科醫生伍啟揚。圖：CAIPA提供

民眾可查詢以下官方資訊，掌握最新空氣品質及健康防護建議：Notify NYC AirNow（美國官方空氣品質查詢）：https://www.airnow.gov/；紐約州衛生廳山火濃煙健康資訊：https://www.health.ny.gov/environmental/outdoors/air/smoke_from_fire.htm

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精華 FAQ

  • 最需要注意空氣品質警報與AQI變化，因為濃煙中的PM2.5可能刺激眼鼻喉並加重呼吸與心血管負擔，外出前應先確認官方資訊再決定行程。

  • 因為PM2.5能深入肺部，部分甚至進入血液循環，持續吸入會增加呼吸道疾病、心肌梗塞、中風與心律不整等風險，影響機制與吸菸相似。

  • 長者、兒童、孕婦及患有哮喘、COPD、心臟病者屬高風險族群，應盡量待在室內、減少劇烈運動，必要外出時佩戴N95，返家後盡快更衣洗臉洗澡。

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「紐約健康365」是由CAlPA Foundation獨家製作的健康教育訪談節目，透過世界日報旗下的世界新聞網平台向華人社區傳遞專業的健康資訊。

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