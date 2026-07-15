「刷了牙卻還是口臭」原因可能是口呼吸 10個自我檢測中了嗎？

口呼吸對身體的危害十分嚴重，醫師建議透過簡單的嘴部體操鍛鍊臉部與舌頭肌群，恢復正確的鼻呼吸模式。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Sound On）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 口呼吸可能造成口臭、牙周病與全身免疫異常。

口呼吸可能造成口臭、牙周病與全身免疫異常。 重點二： 可用10項徵兆自我檢測是否有口呼吸習慣。

可用10項徵兆自我檢測是否有口呼吸習慣。 重點三：啊咿嗚欸體操與睡眠封口有助改回鼻呼吸。

現代人愛吃偏軟的食物，導致舌頭肌肉退化，愈來愈多人使用嘴巴呼吸，對肺部氧氣吸收與口腔健康產生負面影響。根據日本媒體「每日新潮」的報導，研究指出高達九成的人習慣口呼吸。福岡市「未來診所」院長今井一彰醫師警告，口呼吸是萬病之源，若放任不管，恐引發牙周病、自體免疫疾病等全身性問題。

對此，今井醫師提出十項自我檢測法，若符合其中任一項，即有口呼吸的可能性：

一、習慣性張嘴。

二、閉嘴時，下巴出現梅乾狀皺褶。

三、吃東西時發出咂嘴聲。

四、牙齒咬合不正。

五、嘴唇經常乾燥。

六、刷了牙仍有口臭。

七、早上醒來時喉嚨痛。

八、打鼾或磨牙。

九、吸菸。

十、從事劇烈運動。

用嘴巴呼吸不僅使口腔乾燥，更容易破壞喉嚨深處的淋巴組織「瓦爾代爾氏扁桃體環」。瓦爾代爾氏扁桃體環有助於抵抗經口鼻進入人體的病毒和細菌。用嘴巴呼吸時，冷空氣使瓦爾代爾氏扁桃體環乾燥，抑制白血球功能，促進細菌繁殖。增加罹患慢性扁桃腺炎和其他感染的風險，導致身體器官出現免疫異常。

相較之下，鼻呼吸能增加吸入空氣的溫度與濕度，鼻竇產生的大量一氧化氮還能擴張血管、殺死病毒，且氧氣吸收率是口呼吸的1.5倍以上。

為了將口呼吸轉回正確的鼻呼吸，今井醫師開發了一套簡單的「啊咿嗚欸體操」。

步驟如下：

一、以發出「啊」音的感覺張大嘴巴：確保顳顎關節的活動範圍，並伸展口腔和咽部周圍的肌肉。。

二、以發出「咿」音的感覺向兩側拉開嘴巴：增強唇部閉合力，消除臉部下垂，拉提臉部線條。

三、以發出「嗚」音的感覺，嘴唇用力向前突出：強化唇部閉合力，改善靜止狀態下唇部閉合不全。

四、以發出「欸」音的感覺，舌頭向外並向下伸展：鍛鍊舌根，防止舌頭後墜堵塞氣管。

今井醫師建議，上述每個動作停留約4秒，動作愈大愈好。4個動作為1組，每天做30組，可一次完成或分次完成。

若是平常用鼻子呼吸但睡覺時用嘴巴呼吸的人，今井醫師也建議使用醫用膠帶（例如外科膠帶或OK繃）封住嘴巴，睡眠時嘴巴閉合可使舌頭保持在正確位置。

顳顎關節障礙患者或因故無法張大嘴巴的人，可以只做「咿」與「嗚」體操，減輕下顎關節的壓力。若想增強舌頭的力量，請閉上嘴巴，將舌頭放在上排牙齒和嘴唇之間，緩慢地左右滑動10次。下排牙齒也做同樣的動作。接著，將舌頭抵住兩側臉頰。左右算1次，重複此動作20次。

報導指出，「啊咿嗚欸體操」簡單易學，任何人都能隨時開始，且沒有任何副作用，是最好的健康投資。