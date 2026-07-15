我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

BBC直言英格蘭近60年最痛苦敗仗 災難性戰術給阿根廷可乘之機

「刷了牙還是口臭」或因口呼吸 10個自我檢測

「刷了牙卻還是口臭」原因可能是口呼吸 10個自我檢測中了嗎？

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
口呼吸對身體的危害十分嚴重，醫師建議透過簡單的嘴部體操鍛鍊臉部與舌頭肌群，恢復正...
口呼吸對身體的危害十分嚴重，醫師建議透過簡單的嘴部體操鍛鍊臉部與舌頭肌群，恢復正確的鼻呼吸模式。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Sound On）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：口呼吸可能造成口臭、牙周病與全身免疫異常。
  • 重點二：可用10項徵兆自我檢測是否有口呼吸習慣。
  • 重點三：啊咿嗚欸體操與睡眠封口有助改回鼻呼吸。

現代人愛吃偏軟的食物，導致舌頭肌肉退化，愈來愈多人使用嘴巴呼吸，對肺部氧氣吸收與口腔健康產生負面影響。根據日本媒體「每日新潮」的報導，研究指出高達九成的人習慣口呼吸。福岡市「未來診所」院長今井一彰醫師警告，口呼吸是萬病之源，若放任不管，恐引發牙周病、自體免疫疾病等全身性問題。

對此，今井醫師提出十項自我檢測法，若符合其中任一項，即有口呼吸的可能性：

一、習慣性張嘴。

二、閉嘴時，下巴出現梅乾狀皺褶。

三、吃東西時發出咂嘴聲。

四、牙齒咬合不正。

五、嘴唇經常乾燥。

六、刷了牙仍有口臭。

七、早上醒來時喉嚨痛。

八、打鼾或磨牙。

九、吸菸。

十、從事劇烈運動。

用嘴巴呼吸不僅使口腔乾燥，更容易破壞喉嚨深處的淋巴組織「瓦爾代爾氏扁桃體環」。瓦爾代爾氏扁桃體環有助於抵抗經口鼻進入人體的病毒和細菌。用嘴巴呼吸時，冷空氣使瓦爾代爾氏扁桃體環乾燥，抑制白血球功能，促進細菌繁殖。增加罹患慢性扁桃腺炎和其他感染的風險，導致身體器官出現免疫異常。

相較之下，鼻呼吸能增加吸入空氣的溫度與濕度，鼻竇產生的大量一氧化氮還能擴張血管、殺死病毒，且氧氣吸收率是口呼吸的1.5倍以上。

為了將口呼吸轉回正確的鼻呼吸，今井醫師開發了一套簡單的「啊咿嗚欸體操」。

步驟如下：

一、以發出「啊」音的感覺張大嘴巴：確保顳顎關節的活動範圍，並伸展口腔和咽部周圍的肌肉。。

二、以發出「咿」音的感覺向兩側拉開嘴巴：增強唇部閉合力，消除臉部下垂，拉提臉部線條。

三、以發出「嗚」音的感覺，嘴唇用力向前突出：強化唇部閉合力，改善靜止狀態下唇部閉合不全。

四、以發出「欸」音的感覺，舌頭向外並向下伸展：鍛鍊舌根，防止舌頭後墜堵塞氣管。

今井醫師建議，上述每個動作停留約4秒，動作愈大愈好。4個動作為1組，每天做30組，可一次完成或分次完成。

若是平常用鼻子呼吸但睡覺時用嘴巴呼吸的人，今井醫師也建議使用醫用膠帶（例如外科膠帶或OK繃）封住嘴巴，睡眠時嘴巴閉合可使舌頭保持在正確位置。

顳顎關節障礙患者或因故無法張大嘴巴的人，可以只做「咿」與「嗚」體操，減輕下顎關節的壓力。若想增強舌頭的力量，請閉上嘴巴，將舌頭放在上排牙齒和嘴唇之間，緩慢地左右滑動10次。下排牙齒也做同樣的動作。接著，將舌頭抵住兩側臉頰。左右算1次，重複此動作20次。

報導指出，「啊咿嗚欸體操」簡單易學，任何人都能隨時開始，且沒有任何副作用，是最好的健康投資。

精華 FAQ

  • 因為口呼吸會讓口腔與喉嚨較乾燥，削弱瓦爾代爾氏扁桃體環的防禦功能，促進細菌繁殖，進而提高牙周病、扁桃腺炎與免疫異常風險。

  • 包括習慣性張嘴、閉嘴時下巴有皺褶、吃東西咂嘴、咬合不正、嘴唇乾燥、刷牙仍口臭、早晨喉嚨痛、打鼾或磨牙、吸菸與劇烈運動等。

  • 可每天做30組「啊咿嗚欸體操」，並在睡覺時用醫用膠帶或OK繃輔助閉口；若有顳顎關節問題，則可只做部分動作以減輕壓力。

上一則

呆萌齊劉海 廣州網紅「髮型獅」離世

延伸閱讀

「漢堡比麵條好」血管年齡媲美30歲 六旬醫師公開回春法

「漢堡比麵條好」血管年齡媲美30歲 六旬醫師公開回春法
多種病痛都從身體發炎來 養成六個早晨習慣能有效預防

多種病痛都從身體發炎來 養成六個早晨習慣能有效預防
想維持心臟健康 這五種飲品盡量別喝

想維持心臟健康 這五種飲品盡量別喝
有起泡更乾淨？牙醫揭常見刷牙習慣超NG：時間才重要

有起泡更乾淨？牙醫揭常見刷牙習慣超NG：時間才重要

熱門新聞

迪麗熱巴在「功夫女足」飾演峨眉隊8號前鋒「鈺瓏」。(摘自微博)

迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤

2026-07-10 21:25
過機場安檢時，護照、手機、錢包等物品都被建議不要放在安檢托盤中。機場安檢示意圖，非新聞當事者。(路透)

過機場安檢時 7件物品千萬別放托盤中

2026-07-07 21:25
屬羊的人平時樂於助人、廣結善緣，遇到困難時也常有他人伸出援手，因此一生運勢相對平順，身心狀態也較為穩定。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production ）

3生肖得天賜福 身心安寧無疾、晚年安泰

2026-07-08 22:25
生肖牛、生肖兔、生肖蛇及生肖馬被認為屬於厚積薄發的類型，隨著年齡增長，事業、財富與家庭都有機會逐漸步入穩定，提早享受輕鬆自在的人生。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production ）

4生肖40歲後迎享福人生 屬馬事業穩了回歸家庭

2026-07-13 00:25
屬兔的人個性溫和、做事理性，不喜歡炫耀財富，也不會盲目追逐熱門投資。他們始終相信「夠用就好」，寧可穩穩賺，也不願冒險搏一把。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vlada Karpovich ）

屬牛不賺快錢...4生肖不愛名牌不開豪車 卻默默存成隱形富豪

2026-07-10 20:25
在美國餐廳消費一般要支付小費，否則會被認為是失禮的行為。示意圖。（取材自pexels.com@ Waqar Mujahid）

小費支付攻略 華人曝「一定要付、可直接按No Tip」區別

2026-07-13 20:25

超人氣

更多 >
迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙

迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙
梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒

梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒
歐洲熱浪催旺中國冷氣出口 法國男子從上海扛冷氣救93歲母親

歐洲熱浪催旺中國冷氣出口 法國男子從上海扛冷氣救93歲母親
成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定

成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定
世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受

世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受