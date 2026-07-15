8部被低估的古裝神劇 「九重紫」第二、它封神「追完走不出來」

陸網整理出8部「超好看」的小成本古裝劇。左為「惜花芷」、右為「九重紫」。(取材自豆瓣)

AI摘要 文章摘要整理： 搜狐盤點8部小成本卻口碑逆襲的古裝劇，九重紫與周生如故分居前二，靠扎實劇本、角色塑造與情感張力成為觀眾追完走不出的代表作。

近期陸劇市場以「野狗骨頭」、「燦若繁星」、「熾夏」、「愛情有煙火」等現代甜寵劇最受矚目，古裝劇「莫離」、「翹楚」、「千香」則評價兩極。陸網整理出8部「超好看」的小成本古裝劇，其中「周生如故」、「九重紫」、「宴遇永安」等作品都被點名是值得補追的高口碑代表。

根據搜狐整理，這份片單雖然多數沒有頂級製作規模，甚至不少作品開播前並不被看好，但憑藉扎實劇本、鮮明角色設定與演員之間的高CP感逆勢累積口碑，不少劇集更成功以小成本創造高熱度，成為近年古裝劇市場的黑馬作品。

「惜花芷」由胡一天、張婧儀主演，以花府遭抄家流放為開端，描寫大小姐花芷從隱忍到獨當一面的成長歷程，與七宿司使顧晏惜一路攜手化解危機。該劇最受好評的是女性群像描寫，不僅角色各自擁有完整成長線，女性之間也少了勾心鬥角，多了互相扶持，因此獲得不少觀眾肯定。「榜上佳婿」則由王子奇、盧昱曉主演，以失憶千金與腹黑狀元為主軸，從誤會成婚到追妻情節，後半段甜度持續升高，被不少網友視為輕鬆下飯的古裝愛情劇。

唐嫣、劉學義主演的「念無雙」開播前曾因演員造型與選角引發討論，但播出後劇本品質與人物塑造逐漸獲得好評，神女無雙與祭司源仲之間從利用到守護的情感發展，也成為劇迷稱讚的亮點。「韶華若錦」則由宋威龍、包上恩主演，融合先婚後愛與權謀元素，描述兩人在調查軍餉弊案、洗刷家族冤屈的過程中逐漸培養感情，雖然播出期間熱度不及同期大製作，但仍累積不少支持者。

趙露思、丁禹兮主演的「傳聞中的陳芊芊」則是公認的小成本逆襲代表，女主角意外穿越進自己創作的劇本世界，從惡名昭彰的配角一路逆轉人生，劇情結合穿越、喜劇與戀愛元素，至今仍被不少劇迷視為甜寵古裝劇經典。「宴遇永安」則改編自人氣小說「長安小飯館」，將現代一家人穿越唐朝經營酒館、美食創業等設定融入古裝故事，雖然改編曾引發原著粉爭議，但不少未看過小說的觀眾仍認為劇情輕鬆療癒、相當適合配飯觀看。

排名前兩名的「九重紫」與「周生如故」則被認為是小成本古裝劇中的代表作。「九重紫」由孟子義、李昀銳主演，講述女主角重生後改變命運、攜手男主角揭開家族謎團，憑藉成熟劇本、細膩導演手法與演員火花，被視為低成本高回報的成功案例。而由任嘉倫、白鹿主演的「周生如故」則奪下冠軍，劇情描寫小南辰王周生辰與太子妃時宜愛而不得的師徒虐戀，無論角色塑造或情感鋪陳都深受好評，許多觀眾直呼「追完真的走不出來」，至今仍是許多人心目中的古裝虐戀經典。

陸網整理出8部「超好看」的小成本古裝劇。左為「周生如故」、右為「傳聞中的陳芊芊」。(取材自豆瓣)