「看過太多人後悔」理財專員親揭領社安金常犯4錯誤

理財專員分享長者領取社會安全金最常犯的四項錯誤。退休族示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Sweet Life）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 過早領取社安金會永久降低每月給付金額。

過早領取社安金會永久降低每月給付金額。 重點二： 社安金不宜作為退休後唯一收入來源。

社安金不宜作為退休後唯一收入來源。 重點三：每年應查核收入紀錄並尋求理財顧問協助。

全美約有7000萬人仰賴社會安全金過退休 生活，不論是完全依靠社安金 維持生活，還是用於補貼其他固定收入或退休帳戶，都需要規劃出最適合個人的選擇，包含何時開始請領福利、預期社會安全給付可替代多少退休收入等，需要納入考量的關鍵因素。

GOBankingRates報導，佛州信用合作社Addition Financial Credit Union理財專員博古米爾（Izabella Bogumil）說，以下是退休人士在處理社會安全金時，最常犯、影響也最大的四項錯誤，避開這些失誤，能更充分發揮退休福利的價值。

1. 太早領取社安金

1960年或之後出生的人，每月能領取全額社安金的全額退休年齡（full retirement age）為67歲，雖然年滿62歲即可申請社安金，但提早退休的代價是每月領取金額較少。在36個月內，每提早一個月領取，能領的社安金就減少1%的9分之5；如果超過36個月，每提早一個月就再減少1%的12分之5，最多減少30%金額。

博古米爾說，她常看到許多長者一滿62歲就立刻申請領取社安金，導致每月損失大量金額，隨著生活成本持續上漲，提早領社安金的長者，現在愈來愈難維持生計。相對上，社會安全局則向延後請領者提供延遲退休積分（Delayed Retirement Credit），每月可領取的金額變高。如果情況允許，她建議到70歲再開始請領社安金，就能領到最高給付。在 2026 年，如果70歲才開始請領社安金，每月最高可領5181元；但如果62 歲就開始請領，每月最高只能領2969元。

2. 完全依賴社安金生活

根據社會安全局的統計，65歲以上領取社安金的退休族群中，有37%的男性和42%的女性收入占比超過一半仰賴社安金，更有12%的男性和15%的女性收入90%以上來自社安金，並非當初制度設計的比例。

博古米爾說，對許多長者來說，社安金是最主要的收入來源，但也有不少長者因為生活成本不斷上升，不得不重返職場工作；然而社安金根本不足作為唯一的收入來源，這點同樣適用領取遺屬或配偶福利者。社會安全局表示，社安金通常只能替代退休前約40%的收入，仍需要其他收入維持開銷，博古米爾說，建議保留第二，甚至第三種收入來源，以支付額外的生活開銷，例如公司退休金、401(k)退休帳戶或個人退休帳戶（IRA）。

3. 忽略資金紀錄

博古米爾說，許多長者認為，只要申請完成並開始領取社安金，就不用再管；但相關紀錄有可能出現錯誤或不完整，建議長者每年檢查一次自己的收入紀錄，確認內容是否正確且完整。如果發現任何異常，應立即聯絡社會安全局。

4. 沒有尋求理財顧問的協助

博古米爾說，申請社安金並非簡單、循序漸進的流程，許多長者在申請時都覺得整個流程冗長又讓人困惑。理財顧問可以協助長者規劃，並逐步引導申請人完成各個環節，讓社安金發揮最大效益。