遊歷58個國家 酒店繼承人公開挑飯店心法：再美也不住馬路邊

金普頓酒店繼承人Marcia Kimpton因度假和工作到過58個國家，她分享自己挑選飯店和安排旅程的秘訣。飯店示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Joaquin Carfagna）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 瑪西亞遊歷58國，分享挑飯店與減壓的旅行心法。

瑪西亞遊歷58國，分享挑飯店與減壓的旅行心法。 重點二： 她重視生態旅遊，偏好能回饋在地與保護環境的住宿。

她重視生態旅遊，偏好能回饋在地與保護環境的住宿。 重點三：選房避開馬路邊，並偏愛有熱瑜珈與個人化體驗的飯店。

金普頓酒店（Kimpton Hotels）集團的繼承人瑪西亞（Marcia Kimpton）因為工作和度假到過超過五十個國家，遊歷多國的她分享自己挑選飯店、避免旅行帶來的壓力的秘訣，例如她非常注重生態旅遊，以及她盡量避免住在街邊的飯店，避免喧囂。

今日美國（USA Today）報導，瑪西亞的父親是金普頓酒店的創辦人比爾・金普頓（Bill Kimpton），她不僅是金普頓酒店的繼承人，也是電影製片和演員，她演出的電影「美國人在國外」（An American Abroad）描述了一位旅遊節目主持人的生活，她不僅演出也執導並共同編劇，雖然是虛構的，但也融入了她的真實生活元素。

瑪西亞和她在螢幕上的角色還有一個共同點：她們都精通旅行，瑪西亞因為工作和度假，估計到過58個國家，她對於度假目的地的選擇有自己獨特的標準。

瑪西亞說，她理想的度假地點附近要有熱瑜珈，她下一次旅行要去法國尼斯，因為那邊有超棒的熱瑜珈；她常獨自旅行，喜歡在旅程中最理想的日子預定那附近最棒的午餐。

瑪西亞會尋找最頂級的廚師，她說預訂白天的午餐比預訂包含多道菜的晚餐更經濟實惠，也更輕鬆，晚上時她喜歡造訪當地的餐廳並坐在吧檯，有機食品是她的首選，她總是在旅程的第一天請導遊帶領她遊覽景點。

▲ 影片來源：Instagram＠marciakimpton（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

就像她在電影中扮演的角色一樣，瑪西亞也有一些旅行時必帶的物品，包括含有精油的Balipura能量噴霧（Balipura aura spray）以及無香的大豆蠟燭，她說自己經常旅行，就像個遊牧民族，所以蠟燭和薰香很關鍵，能讓她感到踏實。

在飯店的挑選方面，瑪西亞說父親對她影響很深，她從小就常入住很棒的飯店，父親創立金普頓酒店的核心理念就是客人走進酒店時要能感受到特殊的聯繫，而她經常獨自旅行，所以她喜歡尋找有個人體驗的地方，那也是父親的品牌理念。

過去五年來，瑪西亞在訂住宿時特別注重生態旅遊，她說若能選擇的話，她希望自己的消費可以幫助他人，她計畫在她的非洲紀錄片中介紹的那些企業，都會將資金再投資於保護動物、土地或幫助當地居民就業。

▲ 影片來源：Instagram＠marciakimpton（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

此外，瑪西亞也會確認住宿地點是否緊鄰人車流量大的街道，她說若自己在度假，即使風景再好，她也不想住在繁忙的馬路邊。

瑪西亞說，中階和高階的飯店通常還能協助客人預訂VIP機場服務，包括陪同他們辦理海關手續、提取行李以及搭乘交通工具。根據她的經驗，這些服務的費用通常落在100到250元之間，但她強調旅客應該透過信譽良好的業者預訂。

雖然搭機和其他旅行環節可能會讓人備感壓力，但她鼓勵旅客保持平和的心態。她說若去旅行就應該了解當地的文化、了解周圍的人並且心懷感激，「因為你很幸運能夠旅行和欣賞這一切，我認為，最終你會發現有很多好人」。