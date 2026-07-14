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達人只在好市多購買的四種起司 帕馬森售價大贏其他賣場

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達人只在好市多購買的四種起司 帕馬森售價大贏其他賣場

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食品和營養新聞網站的總編輯Carolyn Malcoun說，包括切達、菲達等四種...
食品和營養新聞網站的總編輯Carolyn Malcoun說，包括切達、菲達等四種起司建議在好市多購買。起司示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Azzedine Rouichi）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：好市多有4款達人常買起司，兼具美味與高性價比。
  • 重點二：卡博特切達與科克蘭菲達，適合日常搭配多種料理。
  • 重點三：義大利帕馬森在好市多最划算，價格明顯低於其他賣場。

起司是常見的食材，不管是單獨吃還是加到菜餚中都很美味；專門報導食品和營養的網站Eating Well的總編輯馬爾庫恩（Carolyn Malcoun）稱自己每天至少吃一次起司，起司也是她家冰箱的常備食材，對起司有自己一套心得的她在報導中分享建議只在好市多Costco）購買的四種起司。

1. 卡博特乳品合作社特濃切達起司（Cabot Creamery Seriously Sharp Cheddar Cheese）

卡博特是佛蒙特州當地的起司生產商，但全美的好市多都有販售這款起司，馬爾庫恩說她去的好市多有各種卡博特生產的起司，但女兒總是要求她買特濃切達起司，這款起司好吃且味道香濃，風味不會過於濃烈，一大塊兩磅重的起司只要9.39元，是他們家最愛的萬用起司，無論是搭配餅乾和蘋果片、刨成絲撒在辣椒和玉米片上還是做成烤起司三明治都超好吃。

2. 科克蘭有機菲達起司（Kirkland Signature Organic Feta）

馬爾庫恩說，好市多自有品牌的菲達起司絕對正宗，包裝上印有原產地保護認證標誌，從乳源到熟成工法都是嚴格按照規定的，也是百分之百羊奶製成的起司，味道香濃順滑也恰到好處。

3. BelGioioso新鮮莫札瑞拉起司 （BelGioioso Fresh Mozzarella）

馬爾庫恩說，她們每個月至少做一次自製披薩，她很喜歡在披薩上撒上莫札瑞拉碎起司，搭配焗烤義大利麵或做成莫札瑞拉起司沙拉也都很美味。

4. 科克蘭義大利帕馬森起司（Kirkland Signature Italian Parmigiano Reggiano）

真正的帕馬森起司受到歐盟嚴格的規定監管，只有在義大利特定產區依照極其嚴格的傳統工藝生產的硬質起司，才能合法使用該名稱，因此這樣的進口食品要價不菲，但好市多的正宗帕馬森起司物超所值，每磅售價為14.79至15.99元，其他超市為25至30元。由於是從巨大的起司輪上切下的，每塊起司重約一磅半，但它們不易變質，品質也無可挑剔，馬爾庫恩說，她的小祕訣是先把帕馬森起司冷凍，再丟入湯或豆類菜餚中，濃郁的風味會滲入湯汁中，為菜餚增添絕妙滋味。

精華 FAQ

  • 分別是卡博特特濃切達起司、科克蘭有機菲達起司、BelGioioso新鮮莫札瑞拉起司，以及科克蘭義大利帕馬森起司，作者認為它們都兼具品質與實用性。

  • 因為它香濃但不會過於強烈，2磅只要9.39元，既能搭配餅乾和蘋果，也能刨絲加在辣椒、玉米片或做成烤起司三明治，非常萬用。

  • 科克蘭義大利帕馬森起司每磅約14.79至15.99元，明顯低於其他超市的25至30元，且是真正符合規範的正宗帕馬森，品質與風味都很出色。

好市多 Costco

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