她只靠基本清潔用品讓浴室煥然一新 黴菌盡除超紓壓
AI重點
文章重點整理：
從居家收納到深層清潔，療癒系打掃影片近年在社群媒體十分流行，其中浴室清潔更是熱門題材之一。創作者「@annaxmarii」近日分享一支使用無毒清潔用品深層清潔浴室的短片，搭配 ASMR音效，讓不少網友直呼「看了超療癒」。
Parade Home & Garden報導，創作者「@annaxmarii」近日在TikTok分享以「全無毒清潔產品進行浴缸與磁磚深層清潔」為主題的影片，目前已累積超過82.7萬次觀看。影片中，她仔細清潔鋪設黃色磁磚的浴缸與淋浴間，並去除大量黴菌，過程中的刷洗聲帶來的ASMR效果，吸引眾多網友觀看。
影片中使用的清潔用品包括小蘇打粉、Scour Daddy清潔菜瓜布、尼龍毛刷、ECOS植物配方洗碗精、乙烯基手套和塑膠水桶。「@annaxmarii」先在水桶中擠入一些洗碗精，再加入約半桶水，隨後戴上乙烯基手套，將一塊Scour Daddy清潔菜瓜布浸入起泡的洗碗精水中，接著用菜瓜布仔細刷洗整個浴缸。
「@annaxmarii」接著將尼龍毛刷浸泡在洗碗精水中，開始刷洗發霉的瓷磚縫隙，將浴缸整個刷洗一遍後，她在浴缸表面均勻撒上小蘇打粉，用沾水的尼龍刷將整個浴缸再次刷洗，然後使用蓮蓬頭沖洗浴缸；為了確保乾淨，她最後又再撒上一層小蘇打粉，並用尼龍刷再刷洗一次，後續她以相同流程清洗浴室牆壁。
許多網友紛紛在留言區大讚「@annaxmarii」的成果。有網友表示，只用基本清潔用品就能把浴室刷得這麼乾淨，讓他非常驚訝；也有人說，這絕對是他看過最療癒的清潔過程。
▲ 影片來源：TikTok＠annaxmarii（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
影片主題是用全無毒清潔產品深層清潔浴缸與浴室磁磚，創作者仔細刷洗發霉縫隙與浴缸表面，完整呈現清潔前後的差異。 她主要使用小蘇打粉、Scour Daddy清潔菜瓜布、尼龍毛刷、ECOS植物配方洗碗精、乙烯基手套與塑膠水桶，搭配起泡與沖洗完成整體清潔。 除了清潔成果明顯、浴室變得煥然一新外，刷洗聲與沖水聲帶來ASMR效果，讓許多網友看得很紓壓，甚至直呼是看過最療癒的清潔過程。
精華 FAQ
影片主題是用全無毒清潔產品深層清潔浴缸與浴室磁磚，創作者仔細刷洗發霉縫隙與浴缸表面，完整呈現清潔前後的差異。
她主要使用小蘇打粉、Scour Daddy清潔菜瓜布、尼龍毛刷、ECOS植物配方洗碗精、乙烯基手套與塑膠水桶，搭配起泡與沖洗完成整體清潔。
除了清潔成果明顯、浴室變得煥然一新外，刷洗聲與沖水聲帶來ASMR效果，讓許多網友看得很紓壓，甚至直呼是看過最療癒的清潔過程。
上一則
世界盃／投資版圖多元年收8千萬 25歲哈蘭德竟投資西洋棋
下一則