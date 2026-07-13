好市多App大解禁 任意Visa信用卡綁手機直接刷

好市多示意圖。（取材自unsplash.com@Marcus Reubenstein）

零售巨頭好市多（Costco）近日宣布升級行動支付功能，美國的會員們現可透過手機App綁定任何Visa信用卡，不再限定聯名卡。結帳時只需出示手機即可完成付款，預計能大幅縮短排隊等候時間，讓購物體驗更加便利流暢。

綜合媒體報導、美國好市多官網公告，該公司表示這項數位會員卡的最新功能，讓會員能將任意Visa卡片加入App中，於賣場結帳時使用。官方強調：「不必再翻找皮夾，也不用擔心忘記帶信用卡，只要拿出手機就能完成結帳，就是這麼簡單！」

官方表示：「好市多很高興宣布數位會員卡（Digital Membership Card）的最新升級功能，快速又便利的付款方式！為了提供更方便的購物體驗，您現在可以將任何Visa信用卡加入數位會員卡，在好市多賣場輕鬆完成結帳。」

美國好市多App綁卡不限指定信用卡

好市多指出，數位Visa卡的優點包括快速結帳、免攜帶額外付款工具，並可透過數位會員卡查看及管理Visa卡資訊，同時享有消費現金回饋。不過，此功能僅限賣場內購物使用，美食區暫不適用。

好市多執行長瓦克里斯（Ron Vachris）也曾說明公司對App所做的調整，包含改善行動錢包功能、推出可快速存取的數位會員卡，以及在國際市場推行購物車預掃描工具。這些更新讓會員能以單一App完成會員身分驗證與付款，加速結帳流程並減少攜帶實體卡片的需求。另外，台灣好市多雖能用電子支付，但其中綁定的信用卡，仍須是好市多指定、聯名的信用卡。

台灣何時跟進？美好市多App大解禁 任意Visa綁手機直接刷

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