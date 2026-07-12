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見股市震盪恐慌？巴菲特靠「7字名言」不怕熊市大賺

TVBS新聞網／編輯 廖國安 報導
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「股神」巴菲特。（路透）
「股神」巴菲特。（路透）

近期股市不時有暴漲、暴跌情況出現，讓不少投資人卻步，對此長期以投資卓越績效聞名全球的「股神」巴菲特（Warren Buffett）曾多次強調投資人應善用他人的恐懼心理。其中一句經典7字英文名言便是「Bad news is an investor's best friend」（壞消息是投資人最好朋友），在當前市場動盪之際，再度引發關注。

巴菲特表示：善用市場恐慌獲利

據AOL報導，巴菲特從不畏懼熊市，他認為恐慌情緒反而創造絕佳機會。當投資人急於拋售優質企業股票時，往往將股價壓低至內在價值以下，這正是他考慮進場的時機。他不預測市場修正或經濟趨勢，而是專注評估企業價值與長期前景。而最近通貨膨脹、伊朗戰事或聯準會可能升息都是「壞消息」。

不過，巴菲特還有另一個投資原則，今年稍早標普500指數下跌約9%時，他便未急於逢低買進。他認為股價下跌不代表具有投資價值。因為他始終強調品質優先，偏好擁有持久競爭優勢、穩定獲利成長及永續商業模式的企業。

估值同樣關鍵，即便是優秀企業，若股價過高也可能成為糟糕的投資。以合理價格買進優質標的，能在經濟逆風時提供保護，最終創造更佳的長期報酬。因此股價下跌未必是恐慌時刻，反而可能是以好價格買進穩健企業的良機。

見股市震盪恐慌？巴菲特靠「這句7字名言」不怕熊市大賺

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