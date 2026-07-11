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世界盃／開賽10分鐘破門 阿根廷上半場1：0瑞士

阿根廷10歲童脫稿喊「梅西加油」影片瘋傳 教頭也感動

中央社／布宜諾斯艾利斯11日專電
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阿根廷隊長梅西。（歐新社）
阿根廷隊長梅西。（歐新社）

2026年世界盃8強賽阿根廷今天迎戰瑞士，一名10歲男童9日在阿根廷獨立紀念日校園典禮上脫稿高喊「阿根廷代表隊加油！梅西加油！」影片在全國社群媒體瘋傳，國家隊總教練斯卡洛尼也公開表示深受感動。

這段影片拍攝於7月9日阿根廷獨立紀念日，一名10歲小學男童在布宜諾斯艾利斯市一所學校的紀念典禮中，飾演歷史人物發表演說，講述1816年阿根廷宣布獨立、擺脫西班牙統治的歷史。就在演說結束前，他突然脫稿高喊：「阿根廷加油！國家隊加油！梅西加油！朝第4座世界盃前進！」

突如其來的呼喊讓全場師生與家長報以熱烈掌聲與歡呼。影片經校方分享至社群平台後迅速傳開，成為阿根廷迎接世界盃8強戰前最受矚目的話題之一。校方也在官方社群媒體寫道：「我們從小就教導孩子熱愛祖國，也熱愛阿根廷國家隊，我們為這位學生感到驕傲。」

影片也傳到正在備戰8強賽的阿根廷國家隊。阿根廷總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）在賽前記者會主動提及這段影片表示，有人將影片傳給他，「那些話是真正發自他的內心，真的令人感動。我們踢足球，不只是為了贏球，也是希望看到這樣的畫面。」

隨著阿根廷力拚晉級4強，阿根廷當地世界盃熱潮持續升溫；數千公里外的美國堪薩斯市，也聚集大批身穿藍白球衣、揮舞國旗的阿根廷球迷，迎接這場攸關4強門票的重要戰役。

精華 FAQ

  • 他在講述阿根廷獨立歷史的演說結束前，突然高喊「阿根廷加油！國家隊加油！梅西加油！朝第4座世界盃前進！」，真摯情緒引發全場掌聲，也迅速在社群媒體瘋傳。

  • 校方認為孩子展現了對祖國與國家隊的熱愛，因此公開表達驕傲；球迷則把這段真情流露視為阿根廷迎戰8強戰前的士氣象徵，讓世界盃熱潮再度升溫。

  • 斯卡洛尼在賽前記者會主動提及影片，表示有人傳給他看後深受感動，認為那些話發自男童內心，也強調足球不只是為了贏球，更是為了見證這樣的感人畫面。

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