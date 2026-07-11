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影／五角大廈公布新UFO檔案 大西洋驚見4.6公尺巨物

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影／五角大廈公布新UFO檔案 大西洋驚見4.6公尺巨物

編譯周辰陽／即時報導
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五角大廈10日新公布一批UFO檔案。圖為外星人示意圖。(美聯社)
五角大廈10日新公布一批UFO檔案。圖為外星人示意圖。(美聯社)

五角大廈10日新公布一批UFO（又稱「不明異常現象」，UAP）檔案。其中一份報告來自一名軍方飛行員，他表示，看到的神祕物體與自己28年服役生涯中「見過的任何東西都截然不同」。

▲ 影片來源：X平台＠Breaking911（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

CBS新聞報導，此次共公布40份檔案，包括14份文件、19段影片、4個音訊檔和3張圖片，來源包括五角大廈、太空總署（NASA）、中央情報局（CIA）、聯邦調查局（FBI）及能源部。內容與過去幾次公布的資料相似，包括大多未經刪節的歷史文件、影片，以及詳述近期事件的其他檔案。

其中一起事件於2020年發生在大西洋上空。根據一名武器系統官提交、內容大量遭塗黑的隨附報告，影片中的物體「顏色較深、呈栗紅色，高約3.7至4.6公尺」。

這名武器系統官寫道：「從結構上看，似乎是一個大型、略微變形的氣球，但我們在交會時無法確認。」隨後兩行內容遭刪節。報告接著寫道：「之後我們返回艦上，順利降落。」

另一份事後簡報記錄，則是一名飛行員與另外4名人員2019年在美國東部上空看見一個物體，隨附影片可見該物體似乎正高速移動。這名飛行員表示，該物體的飛行特性「是我為空軍和海軍效力28年來從未見過的」。

根據報告，這個小型物體當時位於飛行員等人下方，似乎正以高速沿直線朝與他們相反的方向移動。飛行員追蹤約10至15秒後才啟動錄影：「當我放大畫面、試圖取得更清晰的影像時，該物體迅速飛出我的視野，即使降低放大倍率，我也無法重新找到。飛行結束後進行分析時，該物體看起來呈長方形。其他經驗與我相當或更豐富的人員，也不確定這個物體可能是什麼。」

五角大廈表示，10日公布的資料並非依據總統行政命令披露的最後一批檔案。發言人帕內爾（Sean Parnell）在聲明中表示，國防部及合作機構正積極準備公布下一批UAP檔案。

精華 FAQ

  • 此次共公布40份檔案，內容包含14份文件、19段影片、4個音訊檔與3張圖片，來源則涵蓋五角大廈、NASA、CIA、FBI及能源部等機構。

  • 報告指出，2020年在大西洋上空出現的物體顏色較深、呈栗紅色，高約3.7至4.6公尺，武器系統官推測像大型略變形氣球，但交會時無法確認。

  • 飛行員表示，該物體在他與另外4人目視時高速直線移動，放大拍攝後又迅速消失，事後分析也難以判定，其飛行特性是他28年服役生涯中未曾見過的。

五角大廈 FBI CIA

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