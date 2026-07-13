小費支付攻略 華人曝「一定要付、可直接按No Tip」區別

在美國餐廳消費一般要支付小費，否則會被認為是失禮的行為。示意圖。（取材自pexels.com@ Waqar Mujahid）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 華人網友整理美國小費攻略，主打先看有無桌邊服務。

華人網友整理美國小費攻略，主打先看有無桌邊服務。 重點二： 堂食、外送、叫車與個人服務多建議給18%至20%小費。

堂食、外送、叫車與個人服務多建議給18%至20%小費。 重點三：速食、自助、零售多可按No Tip，灰色地帶依情況判斷。

近年美國掀起所謂「小費 通膨（Tipflation）」，不少商家即使沒有提供完整服務，結帳畫面仍會跳出小費選項，讓消費者感到困惑。一名旅居美國的小紅書華人 網友「Mimiwhite」近日整理出「2026年最新小費攻略」，主張只要掌握一項原則，就能判斷大多數消費情境是否需要支付小費，引發不少華人網友關注。

Mimiwhite指出，判斷是否該給小費的核心原則其實很簡單，就是「有人提供送餐或桌邊服務，就應給小費；如果屬於速食、自助或站著點餐，通常不需要。」他提醒，即使自助點餐機或刷卡終端跳出小費選項，只要沒有接受完整服務，選擇「No Tip」或0%並不失禮，不必因畫面提示而感到壓力。

根據Mimiwhite整理，美國堂食餐廳、Uber Eats等外送服務、Uber或Lyft叫車、計程車、美髮、美甲、按摩等個人服務，小費通常建議為18%至20%，若服務特別優異，可提高至22%以上；酒吧則依消費方式不同，單點飲品可支付1至2美元，若最後統一結帳，則同樣建議給18%至20%。

至於速食店、便利商店、超市、自助結帳機及一般零售商店，Mimiwhite認為都沒有支付小費的必要；醫師、公務員等專業服務更不應給小費，部分情況甚至可能涉及不當利益。至於咖啡廳及櫃檯外帶則屬於「灰色地帶」，若只是單純取餐，可不給小費；若店員協助製作較複雜的客製化飲品，可視情況支付1美元或0%至10%的小費。

除了餐飲消費外，Mimiwhite也提醒，入住美國飯店最好準備1美元及5美元紙鈔，以方便支付住宿相關小費，例如房務清潔每晚約2至5美元，通常放置於床頭；行李員建議每件行李支付1至2美元；代客停車則可於取車時支付2至5美元。

此外，Mimiwhite也分享三項避免重複付款的小技巧，包括聚餐時先確認帳單是否已包含Gratuity或Service Charge，以免重複支付；小費應依稅前金額（Subtotal）計算，而非含稅總額；若不想拿計算機，也可將消費稅金額乘以2，大約就是18%左右的小費金額。

針對該篇貼文有網友表示，小費文化始終充滿爭議，在不同社群往往會聽到截然不同的意見。對此，Mimiwhite回應，無論外界如何討論，最重要的還是依照服務內容與自身判斷，「該付就付、不該付就不付，灰色地帶則依個人意願即可」，希望能幫助旅客及移民在美國消費時更從容面對小費文化。