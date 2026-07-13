我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國看急診有多貴？遊客治疔瘡 天價帳單一路追到台灣

挪威隊歸國 哈蘭德帶回「1隻世界盃紀念品」在達拉斯買的

小費支付攻略 華人曝「一定要付、可直接按No Tip」區別

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
在美國餐廳消費一般要支付小費，否則會被認為是失禮的行為。示意圖。（取材自pexe...
在美國餐廳消費一般要支付小費，否則會被認為是失禮的行為。示意圖。（取材自pexels.com@ Waqar Mujahid）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：華人網友整理美國小費攻略，主打先看有無桌邊服務。
  • 重點二：堂食、外送、叫車與個人服務多建議給18%至20%小費。
  • 重點三：速食、自助、零售多可按No Tip，灰色地帶依情況判斷。

近年美國掀起所謂「小費通膨（Tipflation）」，不少商家即使沒有提供完整服務，結帳畫面仍會跳出小費選項，讓消費者感到困惑。一名旅居美國的小紅書華人網友「Mimiwhite」近日整理出「2026年最新小費攻略」，主張只要掌握一項原則，就能判斷大多數消費情境是否需要支付小費，引發不少華人網友關注。

Mimiwhite指出，判斷是否該給小費的核心原則其實很簡單，就是「有人提供送餐或桌邊服務，就應給小費；如果屬於速食、自助或站著點餐，通常不需要。」他提醒，即使自助點餐機或刷卡終端跳出小費選項，只要沒有接受完整服務，選擇「No Tip」或0%並不失禮，不必因畫面提示而感到壓力。

根據Mimiwhite整理，美國堂食餐廳、Uber Eats等外送服務、Uber或Lyft叫車、計程車、美髮、美甲、按摩等個人服務，小費通常建議為18%至20%，若服務特別優異，可提高至22%以上；酒吧則依消費方式不同，單點飲品可支付1至2美元，若最後統一結帳，則同樣建議給18%至20%。

至於速食店、便利商店、超市、自助結帳機及一般零售商店，Mimiwhite認為都沒有支付小費的必要；醫師、公務員等專業服務更不應給小費，部分情況甚至可能涉及不當利益。至於咖啡廳及櫃檯外帶則屬於「灰色地帶」，若只是單純取餐，可不給小費；若店員協助製作較複雜的客製化飲品，可視情況支付1美元或0%至10%的小費。

除了餐飲消費外，Mimiwhite也提醒，入住美國飯店最好準備1美元及5美元紙鈔，以方便支付住宿相關小費，例如房務清潔每晚約2至5美元，通常放置於床頭；行李員建議每件行李支付1至2美元；代客停車則可於取車時支付2至5美元。

此外，Mimiwhite也分享三項避免重複付款的小技巧，包括聚餐時先確認帳單是否已包含Gratuity或Service Charge，以免重複支付；小費應依稅前金額（Subtotal）計算，而非含稅總額；若不想拿計算機，也可將消費稅金額乘以2，大約就是18%左右的小費金額。

針對該篇貼文有網友表示，小費文化始終充滿爭議，在不同社群往往會聽到截然不同的意見。對此，Mimiwhite回應，無論外界如何討論，最重要的還是依照服務內容與自身判斷，「該付就付、不該付就不付，灰色地帶則依個人意願即可」，希望能幫助旅客及移民在美國消費時更從容面對小費文化。

精華 FAQ

  • 核心原則是看是否有人提供送餐、桌邊或完整服務；若有，通常應付小費。若只是速食、自助點餐或站著取餐，多半可直接選 No Tip。

  • 堂食餐廳、外送、叫車、美髮美甲與按摩等服務，多建議給 18%至20%；服務特別好可提高到 22%以上。酒吧單點可給 1至2美元。

  • 聚餐前要先看帳單是否已含 Gratuity 或 Service Charge，避免重複付費；小費應以稅前金額計算，若不想慢慢算，可將稅額乘以 2 估算約 18%。

華人 小費

上一則

義大利中世紀建築降溫設計 讓居民躲過夏日熱浪

延伸閱讀

好市多牛肉片最簡單做法 華人推韓式醬醃搭芝麻菜沙拉快速上桌

好市多牛肉片最簡單做法 華人推韓式醬醃搭芝麻菜沙拉快速上桌
美國物價飆漲有感 華人曝省錢攻略：好市多飲料都忍痛割捨

美國物價飆漲有感 華人曝省錢攻略：好市多飲料都忍痛割捨
暑假返鄉可省上千元？在美華人整理8大支出清單：車險、網路、會員都先暫停

暑假返鄉可省上千元？在美華人整理8大支出清單：車險、網路、會員都先暫停
買瓶水也要給？美國小費2成起跳嚇壞世足球迷 直呼「文化衝擊」

買瓶水也要給？美國小費2成起跳嚇壞世足球迷 直呼「文化衝擊」

熱門新聞

迪麗熱巴在「功夫女足」飾演峨眉隊8號前鋒「鈺瓏」。(摘自微博)

迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤

2026-07-10 21:25
過機場安檢時，護照、手機、錢包等物品都被建議不要放在安檢托盤中。機場安檢示意圖，非新聞當事者。(路透)

過機場安檢時 7件物品千萬別放托盤中

2026-07-07 21:25
屬羊的人平時樂於助人、廣結善緣，遇到困難時也常有他人伸出援手，因此一生運勢相對平順，身心狀態也較為穩定。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production ）

3生肖得天賜福 身心安寧無疾、晚年安泰

2026-07-08 22:25
屬兔的人個性溫和、做事理性，不喜歡炫耀財富，也不會盲目追逐熱門投資。他們始終相信「夠用就好」，寧可穩穩賺，也不願冒險搏一把。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vlada Karpovich ）

屬牛不賺快錢...4生肖不愛名牌不開豪車 卻默默存成隱形富豪

2026-07-10 20:25
隨著下半年展開，摩羯座、金牛座及天蠍座可望迎來運勢逐漸升溫，過去的努力將開始開花結果，不論事業、財運或人生方向，都有機會慢慢打開新局面。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Ketut Subiyanto）

看似低調卻後勁強 3星座下半年愈走愈順

2026-07-09 23:20
天蠍座在感情中有著極高的忠誠度，一旦愛上一個人，便會全心全意投入，不輕易動搖。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev ）

4星座感情專一也顧好事業 與他走完餘生是福氣

2026-07-06 22:25

超人氣

更多 >
台語歌后揭47年血淚路 借錢、老闆跑路錢沒了1句話看淡

台語歌后揭47年血淚路 借錢、老闆跑路錢沒了1句話看淡
客人沒付錢彩券中1280萬 店員依規接手竟挨告

客人沒付錢彩券中1280萬 店員依規接手竟挨告
4生肖40歲後迎享福人生 屬馬事業穩了回歸家庭

4生肖40歲後迎享福人生 屬馬事業穩了回歸家庭
人民大學決定撤銷碩士學位 蔣方舟：接受校方處理

人民大學決定撤銷碩士學位 蔣方舟：接受校方處理
台灣無人機上月最大買家竟是這國 採購逾4,700萬美元

台灣無人機上月最大買家竟是這國 採購逾4,700萬美元