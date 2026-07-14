一滑就回不了頭 12星座最容易掉進的YouTube演算法陷阱

AI摘要 文章摘要整理： 文章以12星座分類，幽默分析每個星座最容易被YouTube演算法吸住的影片類型，從重點控、八卦派到萌寵療癒派皆有。

從知識學習、生活娛樂到睡前放鬆，YouTube早已成為許多人每天必開的App。全球每日有超過 1.22 億的用戶登入，每分鐘更有約500小時的新影片上傳，內容幾乎無所不包，滿足不同族群的觀看需求。 不過，每個人的觀看習慣其實也大不相同，有人愛追八卦，有人沉迷萌寵，有人專看職人神技。日本媒體「占TV」文章解析，12星座打開YouTube後，最容易掉進哪一種「演算法陷阱」？

牡羊座：只看重點 絕不浪費時間

牡羊座最討厭冗長鋪陳，看YouTube總是直接快轉到重點，開場介紹、寒暄幾乎一律跳過。只要掌握核心內容就心滿意足，甚至常常還沒播完就關掉影片，追求效率第一。

金牛座：認定喜歡的頻道就一路追

金牛座對喜好十分專一，只會追蹤自己喜歡的創作者或藝人，不感興趣的影片連點開都懶。他們還會反覆重看愛看的內容，甚至搜尋偶像出演的所有影片，一支都不想錯過。

雙子座：節奏太慢立刻跳出

思考敏捷的雙子座，最受不了節奏拖沓、重點不清的影片，很容易看到一半就失去耐心。相反地，若遇到講解清楚又有趣的內容，不但會按讚留言，還可能分享給朋友一起看。

雙子座若遇到講解清楚又有趣的內容，不但會按讚留言，還可能分享給朋友一起看。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Helena Lopes）

巨蟹座：最愛追明星八卦

看似溫和的巨蟹座，其實很關心娛樂圈動態，特別容易被明星戀情、緋聞或各種爆料影片吸引。看得愈投入，情緒也愈容易跟著起伏，不過通常只會默默追，不太會公開發表意見。

獅子座：搞笑影片看不停

喜歡帶給大家歡樂的獅子座，YouTube首頁幾乎都是搞笑影片或喜劇頻道。他們不只看熱鬧，還會偷偷研究笑點與梗，遇到喜歡的橋段，還可能改編後用在日常聊天，期待成為全場焦點。

處女座：沉迷冷門又療癒的影片

處女座容易被旁人看不懂的冷門影片吸引，例如長時間高速公路行車畫面、列車通過平交道等。對他們而言，不是內容多精彩，而是這類影片能讓腦袋放空、舒緩壓力，相當療癒。

天秤座：什麼都看一點

天秤座沒有特別偏愛的類型，旅遊、美食、開箱、時事都願意看看，朋友推薦的影片也會捧場。因此話題廣泛、什麼都聊得上，但通常都是略懂，較少深入鑽研某個領域。

天蠍座：最迷職人神技

天蠍座特別欣賞把一件事做到極致的人，像是料理刀工、樂器演奏或各種神級技巧影片，總能讓他們看得目不轉睛。一投入就忘了時間，也會激起自己想精進專業、追求卓越的念頭。

射手座：看過卻不一定記得

射手座習慣一邊看影片、一邊做其他事情，很少全神貫注追完整支影片。看似看了不少內容，最後卻常想不起細節，但他們依舊樂在其中，享受探索各種新鮮事物的過程。

摩羯座：熱愛心理學影片

務實的摩羯座喜歡觀看心理學、自我成長等知識型影片，希望更了解自己，也提升人際相處能力。他們不只是看看而已，還會把學到的方法真正運用到生活與工作中。

水瓶座：獵奇影片愛好者

水瓶座喜歡新奇刺激，尤其偏愛世界各地的趣味、獵奇或帶點黑色幽默的影片。愈是別人想不到、挑戰極限的內容，愈能勾起他們的興趣，邊驚呼邊大笑就是最大的享受。

水瓶座喜歡新奇刺激，尤其偏愛世界各地的趣味、獵奇或帶點黑色幽默的影片。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Tima Miroshnichenko ）

雙魚座：靠萌寵影片療癒身心

雙魚座感情豐富，也容易因照顧別人而忽略自己，因此最愛看可愛動物影片放鬆心情。無論是貓咪、狗狗還是其他萌寵，只要能帶來溫暖與療癒，就是他們一天中最幸福的時光。