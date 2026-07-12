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中央車站冷氣夠強 華人推紐約避暑4大室內景點

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中央車站冷氣夠強 華人推紐約避暑4大室內景點：免曬太陽又超好拍

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近期紐約溫度屢創新高，不少民眾紛紛尋找能夠避暑又兼具休閒娛樂的室內景點。圖為紐約...
近期紐約溫度屢創新高，不少民眾紛紛尋找能夠避暑又兼具休閒娛樂的室內景點。圖為紐約中央車站。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：紐約華人網友整理4個冷氣強的室內避暑景點。
  • 重點二：Brookfield Place冬季花園結合綠意、玻璃溫室與購物。
  • 重點三：The Strand、Chelsea Market與中央車站皆適合室內消暑。

近期美國東岸持續迎來高溫天氣，紐約體感溫度屢創新高，不少民眾紛紛尋找能夠避暑又兼具休閒娛樂的室內景點。一名旅居紐約的小紅書華人網友「紐約阿宅」便整理出4個「冷氣超強、全程室內、拍照也好看」的避暑去處，認為不用再頂著烈日逛公園，也不必只想到博物館，就能舒適度過炎炎夏日，引起不少網友收藏。

「紐約阿宅」表示，第一站推薦位於曼哈頓下城金融區、世界貿易中心旁的Brookfield Place冬季花園（Winter Garden Atrium）。這座大型玻璃溫室種植了高大的棕櫚樹，室內冷氣充足，陽光透過玻璃灑落在綠意間，坐在大理石階梯上休息十分愜意。此外，冬季花園與購物商場相連，附近有餐廳、精品店可逛，無論休憩或拍照都相當適合。

第二個推薦景點則是紐約知名的The Strand Bookstore書店。「紐約阿宅」指出，這間擁有「18哩書海」之稱的獨立書店共有三層樓，不僅收藏大量原文書籍，還販售帆布袋、黑膠唱片及各式文創商品。炎熱夏天走進店內，不但能享受涼爽冷氣，也能在濃厚書香中慢慢尋寶，消磨一整個下午。

若想邊吹冷氣邊享受美食，「紐約阿宅」則推薦Chelsea Market切爾西市集。整座市集採紅磚工業風設計，全程都在室內活動，不必擔心日曬。市集內聚集多家人氣餐廳，包括墨西哥塔可、龍蝦堡及咖啡店，也有許多獨立設計品牌進駐，逛街、用餐一次滿足，是不少旅客造訪紐約時的人氣景點。

最後，「紐約阿宅」建議別只把Grand Central Terminal中央車站當作交通轉運站。除了著名的星空彩繪圓頂大廳外，車站內冷氣充足，地下樓層更聚集不少餐飲、美食與咖啡館，即使不搭車，也能在室內悠閒散步、用餐，感受紐約經典建築氛圍。他也笑稱，與其在戶外被烈日曬得汗流浹背，不如安排一趟「零紫外線」的室內行程。

貼文曝光後，有不少網友表示相當實用，直呼「救了命了」、「謝謝推薦」，不少人也將貼文收藏，準備在週末或長假前往踩點，希望能在高溫天氣下找到兼具舒適與休閒的避暑新選擇。

精華 FAQ

  • 文章整理出4個適合夏天避暑的紐約室內去處，分別是Brookfield Place冬季花園、The Strand Bookstore、Chelsea Market，以及Grand Central Terminal中央車站，主打冷氣強、全程室內、也好拍照。

  • 冬季花園位於曼哈頓下城，擁有大型玻璃溫室與高大棕櫚樹，室內冷氣充足，陽光透進綠意空間很有氛圍，還能與商場、餐廳和精品店串連，休息與拍照都很方便。

  • 中央車站不只是交通轉運站，車站內冷氣充足，還有著名星空彩繪圓頂大廳可欣賞，地下樓層也有餐飲、美食與咖啡館，適合不搭車的人在室內散步、用餐並感受經典建築氛圍。

中央車站 華人 曼哈頓

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