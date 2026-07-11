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花最少錢享受機場貴賓室 信用卡、付費入場怎麼選最划算

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機場貴賓室不再是商務艙旅客專屬，善用信用卡權益也能降低使用成本。機場貴賓室示意圖...
機場貴賓室不再是商務艙旅客專屬，善用信用卡權益也能降低使用成本。機場貴賓室示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Max Harlynking）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：高階信用卡可換貴賓室，但年費與福利差異很大。
  • 重點二：付費通行證與單次入場，適合低頻搭機旅客比較。
  • 重點三：授權使用者、聯名卡與App點數，也能降低入場成本。

機場貴賓室是讓旅客遠離人潮、享受寬敞座椅、Wi-Fi連線與免費餐點和飲料的地方，曾經僅限商務艙旅客或特定航空公司的精英會員使用，現今只要持有附帶使用權的信用卡，就可以進入貴賓室，但這類信用卡種類繁多、費用與提供福利不一，以下會列出各種選項，建議考量自己的使用頻率與預算做決定。

Moneywise報導，隨著使用權取得管道變多，有些貴賓室已變得擁擠不堪，導致部分信用卡公司調高費用並限制貴賓室的福利。現在想獲得完整使用權通常要支付高額費用，例如大通銀行Sapphire Reserve信用卡年費為795元，而美國運通白金卡（Amex Platinum Card）年費更高達895元，對於經常搭機的旅客或許值得，但也有不須花大錢就能使用貴賓室的方法。

美國許多貴賓室由航空公司營運，如美國航空的Admirals Club、聯合航空的United Clubs和Polaris與達美航空的Delta Sky Clubs，航空公司都有和金融機構合作推出聯名信用卡，搭乘商務艙或經濟艙都能享有不同等級的貴賓室會員資格。美國運通和第一資本（Capital One）等發卡機構在美國也有自己的貴賓室，但需持有高階信用卡才能進入，多數美國運通卡並不含貴賓室使用權。

高階信用卡也可能提供Priority Pass使用權，這是一個涵蓋全球超過1900間機場貴賓室的獨立網路。如美國運通白金卡不僅包含Priority Pass Select會員資格，還可使用美國境內自有的機場貴賓室The Centurion Lounge。

另外還有如Plaza Premium和The Club一類的獨立機場貴賓室，可付費進入。這類貴賓室並非由航空公司或信用卡公司營運，因此所有人都可購買入場券。有特定信用卡的旅客可以享受Plaza Premium在六大洲超過250間貴賓室的使用權，或購買Plaza Premium貴賓室的一日通行證，但如果貴賓室已滿，可能會被拒絕。價格因地點和時長而異，通常兩至六小時的貴賓室使用權，費用約35至65元之間。

Plaza Premium的網站上可提前預訂通行證，或購買Plaza Premium Lounge Pass Americas，價格為80元，這張通行證可在美國、加拿大、巴西、墨西哥、薩爾瓦多以及哥倫比亞的貴賓室使用兩次。也可以考慮Global Pass和Canada Pass。

如果常在同一個地區飛行，可以比較信用卡年費與單日通行證（或 Americas pass）的成本，看看整體是否划算。需要注意的是，雖然Plaza Premium擁有龐大的全球網絡，但並非美國所有機場都有Plaza Premium貴賓室，可以在官方網站上查詢清單。

另一種可能免費進入貴賓室的方法是下載Smart Traveller app，每次造訪參與的Plaza Premium貴賓室就能累積點數，累積到足夠點數後，就可以兌換貴賓室使用權或機場餐飲等福利。

有些航空公司，如American Airlines的Admirals Club，也允許用現金或點數購買貴賓室使用權，但通常需要搭乘該航空公司的班機，如果不常搭飛機，或不常搭該航空公司的航班，這一方法可能比申辦聯名信用卡更划算。

有些年費較低的卡片也有提供貴賓室福利。例如U.S. Bank Altitude Connect Visa信用卡雖然年費為0元，但提供為期12個月的Priority Pass Select會員資格，每年可免費使用貴賓室四次。PenFed信用合作社提供PenFed Pathfinder Visa信用卡，年費為95元，並附贈為期12個月的Priority Pass Select會員資格，但這只提供使用貴賓室的資格，仍需支付入場費。

如果常搭聯合航空，United Explorer信用卡在開卡和帳戶每逢周年時，提供兩張United Club 的一次性入場券，該卡年費為150元，但第一年免收年費。

如果配偶或家人持有高階信用卡，也可以作為授權使用者享有貴賓室優惠，但部分信用卡已取消該優惠，可能會收取費用。如二月起，Capital One的Venture X信用卡不再允許持卡人攜伴免費使用貴賓室，而需支付125元。美國運通白金卡和大通銀行Sapphire Reserve信用卡則允許授權使用者支付195元年費後，免費使用貴賓室。不過支付授權使用者費用，可能比購買訪客通行證更具成本效益。

精華 FAQ

  • 可選擇附貴賓室權益的信用卡、單次或多次付費通行證、航空公司聯名卡，或透過授權使用者共享福利；若使用頻率不高，低年費卡與單次入場通常更划算。

  • 像 Sapphire Reserve 與 Amex Platinum 年費都很高，但若一年搭機次數不多，可能用不到完整福利；此時比較年費、通行證價格與實際使用次數，才更能判斷是否划算。

  • 可用 U.S. Bank Altitude Connect 的 4 次免費 Priority Pass、PenFed Pathfinder 的 Priority Pass 資格、United Explorer 的一次性入場券，或用 Smart Traveller app 累積點數兌換福利。

達美航空 聯合航空 飛行旅遊

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