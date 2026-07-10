迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤

迪麗熱巴在「功夫女足」飾演峨眉隊8號前鋒「鈺瓏」。(摘自微博)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 迪麗熱巴為周星馳新片全力備戰，推掉工作密集訓練3個月。

迪麗熱巴為周星馳新片全力備戰，推掉工作密集訓練3個月。 重點二： 她為演女足球員增重8公斤，並剪短髮、曬黑改變外型。

她為演女足球員增重8公斤，並剪短髮、曬黑改變外型。 重點三：拍攝時親自完成高難度動作，甚至帶傷拍完仍獲劇組肯定。

迪麗熱巴為周星馳 執導的新片「功夫女足」徹底豁出去！她近日受訪時坦言，從未想過自己有一天能演出周星馳的電影，因此接到邀約後便決定全力以赴，不僅推掉其他工作、投入長達3個月的密集訓練，還刻意增重8公斤，只為呈現最真實的女足球員模樣。

迪麗熱巴表示，得知將演出「功夫女足」後，就知道這將是演藝生涯的重要挑戰。由於角色設定是一名職業女足球員，她主動向劇組提出，希望在正式開拍前接受完整訓練，讓動作戲與運動員姿態更加自然，也希望帶給觀眾更具說服力的演出。

為了飾演峨眉隊8號前鋒「鈺瓏」，她幾乎暫停所有公開活動，全心投入封閉式訓練。除了重量訓練強化體能，也從足球基本功開始練習，包括顛球、帶球、傳球、射門等技巧，在專業教練指導下提升速度、爆發力與身體對抗能力。她更打破女星追求纖瘦的既定印象，主動增加約8公斤體重，希望讓肌肉線條與整體體態更符合運動員設定。

外型方面，迪麗熱巴同樣做出不少改變。她剪去招牌長髮，以近乎素顏的妝容入鏡，還刻意將膚色曬深，希望呈現長時間接受戶外訓練的真實樣貌，希望觀眾看到的不再只是明星迪麗熱巴，而是真正站上球場奮戰的「鈺瓏」。

拍攝過程同樣充滿挑戰。片中大量高強度動作戲幾乎都親自上陣，不論是在泥地翻滾、雨中連續拍攝，還是反覆完成高難度動作，她都沒有輕言放棄。其中一場倒掛金鉤鏡頭更吊著威亞反覆拍攝17次，在空中停留數小時才完成；即使拍攝期間膝蓋韌帶受傷，她仍持續完成拍攝進度，敬業態度獲得劇組一致肯定。電影於7月11日正式上映，她的全新形象也掀起熱烈討論。

迪麗熱巴演出周星馳執導的新作「功夫女足」。(摘自微博)

迪麗熱巴為「功夫女足」拍攝拉筋做準備。(摘自迪麗熱巴工作室微博)

迪麗熱巴為「功夫女足」全力以赴。(摘自官方微博)