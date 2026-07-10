搭機隨身行李規定這六項最易踩雷 某些食物等同液體需分裝

搭機時行李的規定很繁複，一不小心就可能因違反規定讓物品必須被丟棄或沒收。機場安檢示意圖，非新聞事件圖。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 非盥洗用品噴霧多半禁止隨身攜帶，易燃品風險高。

非盥洗用品噴霧多半禁止隨身攜帶，易燃品風險高。 重點二： 行動電源與電子菸受鋰電池規範，需防誤觸啟動。

行動電源與電子菸受鋰電池規範，需防誤觸啟動。 重點三：液體與可塗抹食物須裝透明袋，尖銳物也有限制。

無論搭過多少次或多常搭飛機，收拾隨身行李時仍可能感到困惑，有這樣的感覺並不孤單，即便是最有經驗的旅行者，也會對運輸安全管理局允許和禁止攜帶的物品感到困惑，以及如何避免被沒收，那些規定其實沒有很直白明瞭，因此很容易出錯，今日美國（USA Today）報導列出六項連經常旅行者都會感到訝異的運安局隨身行李規定。

1. 非盥洗用品的噴霧劑通常禁止登機

運安局對噴霧瓶的標準跟液體一樣，基本上只要不超過3.4盎司，可以在隨身行李放髮膠噴霧、乾洗頭或除臭劑，但非盥洗用品的噴霧瓶通常不能隨身攜帶，包括防蟲噴霧、防狼噴霧、噴漆、空氣清淨劑、噴霧油、金屬保養噴霧WD-40、衣物除皺噴霧劑和殺蟲劑。

內華達大學拉斯維加斯分校教授、航空旅遊專家巴布（Dan Bubb）說，那些噴霧不能放隨身行李是安全考量，許多這類產品易燃，或在飛行過程中可能在機艙內的壓力下爆炸。因此若搭機時有攜帶這類噴霧的必要，可以選用旅行專用大小的噴霧瓶版本。

2. 電子菸必須防止意外啟動

巴布說，鋰電池是最容易讓人出錯的物品，因為規定很複雜，理論上鋰電池可以放隨身行李，但又有些限制和例外。

全球旅遊管理公司ALTOUR首席風險顧問羅斯（John Rose）說，規定變得更嚴格了，很多航空公司現在規定行動電源因為有火災風險，因此要放隨身行李並不得放在頭上行李艙，聯邦航空總署（FAA）規定100瓦時的行動電源可攜帶上機，101至160瓦時的需要航空公司許可，大多數市售的行動電源容量都在這個標準以下。

電子菸若被認為在機艙內有意外啟動的風險就禁止上機，因此要確保是關閉狀態且放在保護盒或有上鎖機制，避免突然開啟，若可以的話也可把電池拿掉，另外，破損或漏油的電子菸都被視為危險物品，可能會被運安局沒收。

3. 備用電池一定要妥善包裝

如果為了無人機或相機等設備攜帶備用電池，一定要裝在專門的電池盒、原本的包裝或裝入個別的袋子中並蓋住正負極。

本文作者、自由撰稿人史壯（Rebecca Strong）說，她曾因備用電池有慘痛教訓，她曾帶了一副可充電的加熱手套去威斯康辛州參加一個嚴寒的冬季活動，結果備用電池在過安檢時被沒收。

千萬別把鋰電池丟進會讓電池互相接觸，或鋰電池會碰觸其他金屬物品如鑰匙和硬幣的袋子，這會導致過熱、冒火花、冒煙和短路，最終恐引發火災。

4. 所有液體要裝入一個1夸脫容量的透明袋子

液體不僅不能超過3.4盎司，還要裝入一個1夸脫容量的透明袋子，讓安檢人員無須打開就能清楚看見裡面裝了什麼，但很多旅客不是忘記這項規定，就是低估安檢人員的執法嚴謹度。

5. 可塗抹的食物會被視為液體

運安局會將可塗抹的食物視為液體，例如花生醬、鷹嘴豆泥、奶油起司和果醬等，若一定得帶這類型的食物，可以分裝成少量，少於一百毫升，才符合運安局的液體規定。

6. 鋒利的個人護理用品必須妥善包裝

有些鋒利的物品如拋棄式刮鬍刀、指甲剪和小型指甲剪刀可以放隨身行李，但當然有相關規範。

如果剪刀從螺絲中心點起算，刀片超過4英寸的話會被運安局標記；替換式刀頭刮鬍刀（cartridge razor）可放隨身行李，直剃刀（straight razor）只能託運。多功能工具只有長度小於7英寸且沒有刀片時才能放隨身行李，因此這代表瑞士萬用刀是不被允許的。

另外，任何放在隨身行李的尖銳物品應安全妥善地包裝，避免傷到自己或任何可能會處理這項物品的運安局人員。