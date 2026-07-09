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世界盃／哈蘭德掛念宮保雞丁 徵求旅行攻略「想嘗遍中國美食」

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哈蘭德希望能到中國吃美食。(新華社)
哈蘭德希望能到中國吃美食。(新華社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：哈蘭德盼親訪中國，公開徵求必吃必玩攻略。
  • 重點二：中國球迷熱情回應，替他規劃從早吃到晚行程。
  • 重點三：他長年熱愛中餐，並與中國品牌和社群互動密切。

世界盃8強名單出爐，挪威隊睽違28年重返世界盃，哈蘭德(Erling Haaland)無疑是大功臣，他也靠著丸子頭在中國暴紅。「我很好奇，如果第一次來，有什麼是你們推薦一定要嘗試或體驗的嗎？」哈蘭德9日發文透露想到中國，直呼中國球迷「比想像中更熱情」。他並非第一次向中國球迷討教美食攻略，但這次，中國球迷較以往更熱情回應，紛化身「專屬規劃師」，為他排出吃遍中國的行程。

哈蘭德在文中表示，已刷到許多有趣的留言與內容，並感謝球迷支持，希望稍晚能親自到中國感受一番。此前他也曾在個人社群帳號發文，提到聽聞中國美食豐富，「真想把它們都嘗一遍」，並詢問網友「在中國有什麼食物是我一定不能錯過的」？

哈蘭德的中國飲食淵源其實由來已久。他自5歲起便常光顧挪威本地的中餐館，必點糖醋雞與北京烤鴨；加盟曼城後，他也頻繁造訪唐人街，燒鵝、叉燒、宮保雞丁都在他的美食清單上，並多次表示海外改良版中餐無法滿足他，渴望嘗到中國本地原汁原味的口味。

今年6月世界盃賽前受訪時，哈蘭德也曾多次提及中國元素。當時有網友向他推薦重慶李子壩輕軌穿樓景觀，哈蘭德誤將輕軌當成美食，天真詢問「可以吃嗎？」，隨後拍攝影片做出張大嘴「吞」下輕軌並打飽嗝的動作。重慶文旅官方隨即在社群回應：「軌道不供餐，毛肚管飽！」並拍攝火鍋、小吃畫面邀請他前來打卡。

哈蘭德向中國球迷討教美食攻略。(取材自微博)
哈蘭德向中國球迷討教美食攻略。(取材自微博)

哈蘭德也主動認領中國球迷為他取的暱稱「哈寶」，並點讚、循環播放球迷創作的DJ電音版「哈蘭德之歌」，甚至曾帶隊友在更衣室合唱。他入駐中國社群平台僅一個多月，粉絲數已達638萬，超過挪威全國563.4萬的人口總數。他的女友伊莎貝拉也在抖音上穿旗袍、學包餃子，並以「哈寶」稱呼互動，為他日後的中國行預熱。

消息發布後，網友評論區隨即湧入大量推薦，不少人貼心規畫出遊玩路線：早上安排廣式早茶、腸粉蝦餃，中午推薦麻辣鮮香的川渝火鍋與正宗宮保雞丁，晚上則安排燒烤、小龍蝦與地方特色小吃。還有網友提出文旅攻略，除了看重慶輕軌，還安排他看伍佰演唱會、參加村超。

哈蘭德在今年6月正式宣布成為中國知名涼茶品牌「王老吉」全球品牌代言人。除了王老吉之外，哈蘭德也擔任了中國著名家電品牌「美的」的品牌大使。

哈蘭德希望能訪問中國。(視頻截圖)
哈蘭德希望能訪問中國。(視頻截圖)

精華 FAQ

  • 他想知道如果第一次到中國，大家最推薦一定要嘗試或體驗什麼，也表示自己已看到許多有趣留言，希望未來能親自到中國感受當地文化與美食。

  • 不少球迷熱情替他規劃完整行程，從廣式早茶、腸粉蝦餃到川渝火鍋、宮保雞丁，再到燒烤、小龍蝦與地方小吃，還有人建議看重慶輕軌、伍佰演唱會和村超。

  • 除了他長年喜愛中餐、常分享想嘗遍中國美食外，他也認領「哈寶」暱稱、與球迷互動頻繁，入駐中國平台後粉絲迅速突破638萬，並代言王老吉、美的等品牌。

世界盃 挪威 哈蘭德

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