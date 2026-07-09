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菁英男提早退休再找工作卻碰壁 專家指出中年轉職最易犯4錯誤

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專家表示，中年轉職者往往因為無法放下過去光環，導致求職屢屢碰壁。示意圖，非新聞當...
專家表示，中年轉職者往往因為無法放下過去光環，導致求職屢屢碰壁。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

AI摘要

文章摘要整理：

一名55歲東大前部長提早退休後求職失利，反映中年轉職不易；專家提醒要拋開頭銜迷思、看清市場價值並保持學習心態。

中年轉職在現代社會屢見不鮮，但不是人人都順利。根據日本媒體「THE GOLD 60」報導，一位55歲的東大精英在提早退休後，試圖尋找新工作，卻因為無法放下過往光環屢屢受挫，最終閉門不出，陷入消沉。

報導指出，曾任在大公司擔任部長的佐藤，年薪曾高達1,500萬日圓（約92,000美元）。後因公司業績不振，被迫接受公司的早期優退制度，獲得了包含加給在內共4,000萬日圓（約245,000美元）的資遣費。

佐藤擁有2,000萬日圓（約123,000美元）存款，沒有房貸，兩名子女皆已大學畢業並獨立，可說是經濟無虞。即使如此，他還是想重返職場。

除了在意世俗眼光之外，妻子的冷眼相待才是最大原因。佐藤表示，妻子過去一直以他為榮，但自從他整天待在家看電視、滑手機後，妻子的眼神變得冷淡。他感嘆：「家裡是老婆的地盤，我根本無處可待。」

不過，佐藤的轉職之路並不順利。原以為憑藉「東大畢業、大企業前部長」的頭銜能輕鬆找到高薪職位。但在面試時，總是不自覺地炫耀過去，即使降低條件應徵，依然全軍覆沒。

針對此案例，認證理財規劃顧問松田聰子表示，根據統計，50～54歲的轉職成功率僅4.7%，遠低於30歲出頭的9.5%。55歲後的轉職者，薪資「減少」的人數比例高於「增加」的人數（-9.2%）。

為了成功重返職場，松田建議中年轉職者應避免以下四種錯誤心態：

第一：無法將頭銜「轉換」成能力。從前的頭銜絕非求職金鑰，轉職時應強調從過去經驗培養的技能，具體化過去的管理經驗、指導年輕員工的能力以及解決問題的技巧。

第二：錯估市場價值。不要一心追求絕對高薪，冷靜思考收入、工作滿意度和歸屬感等優先順序，就能打開更多求職選擇。

第三：姿態太高。在強調過去成就的同時，也要表達從頭開始「歸零學習」的意願。

第四：只想待在舒適圈。有些人力不足的地區型公司和中小企業，非常需要大型企業在組織發展和公司治理方面的專業知識，站在宏觀角度，就有機會能找到立足之地。

最後，松田提醒建立正確的資產管理觀念，找到具有歸屬感的工作環境，才是確保退休生活心理與財務穩定的關鍵。

精華 FAQ

  • 他雖有高額資遣費、存款與無房貸壓力，但仍因在家閒著感到失落，加上妻子態度轉冷，讓他更想重返職場尋求存在感與歸屬感。

  • 他過度依賴東大與大公司前部長的光環，面試時不自覺炫耀過去成就，卻沒有把經驗轉化為可被錄用的能力，因而屢屢碰壁。

  • 包括：把頭銜當履歷賣點、錯估自身市場價值、態度過於高姿態，以及只想留在舒適圈；應改以技能、彈性與歸零學習爭取機會。

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