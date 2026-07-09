世界盃／Google搜尋哈蘭德有驚喜彩蛋 突現身整排「維京戰士划船」

哈蘭德與隊友5日賽後慶祝勝利，挪威以2比1擊敗巴西，成功晉級世界盃8強。(路透)

2026世界盃 足球賽掀起全球足球熱潮，不僅球場內話題不斷，連網路搜尋也藏有驚喜。近日有網友發現，Google 推出與挪威足球明星哈蘭德 （Erling Haaland）相關的趣味搜尋彩蛋，只要輸入「哈蘭德」、「Haaland」或完整英文姓名「Erling Haaland」，搜尋結果頁面下方就會出現一艘由維京戰士划行的長船動畫，重現挪威球迷著名的「Viking Row（維京划船）」應援文化，吸引不少球迷爭相體驗。

這項彩蛋設計與哈蘭德的國籍背景息息相關。現年25歲的哈蘭德是挪威最具代表性的足球明星之一，憑藉驚人的進球效率與強悍身體素質，在世界足壇擁有極高人氣。而維京文化正是挪威重要的歷史象徵，因此Google將維京長船元素融入搜尋動畫，也被認為是向挪威足球文化與哈蘭德致敬。

不少網友實際測試後分享畫面，只見搜尋頁面底部會有一排維京戰士整齊划槳、駕駛長船緩緩前進，動畫雖然簡單，卻相當具有辨識度，也讓人聯想到本屆世界盃球場上挪威球迷經常以整齊劃一的划船動作替國家隊或哈蘭德加油的經典場景。就連挪威王儲哈康（Crown Prince Haakon）都在挪威挺進八強後，與群眾肩並肩坐在階梯上用維京划船歡呼大肆慶祝挪威隊踢出目前最佳紀錄。

Google將維京長船元素融入搜尋動畫，也被認為是向挪威足球文化與哈蘭德致敬。(取材自Google搜尋畫面)

Google過去便曾多次配合重大體育賽事或知名人物推出搜尋彩蛋，例如煙火、進球特效或特殊動畫，讓使用者在搜尋資訊時增添互動樂趣。此次結合世界盃熱潮與哈蘭德話題推出維京划船彩蛋，也再次引發社群平台熱烈討論，不少球迷直呼「太有創意」、「搜尋一次就被圈粉」。

本屆世界盃球場上挪威球迷經常以整齊劃一的划船動作替國家隊加油。(路透)