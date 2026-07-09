我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普轉向戰鬥模式？美「先甩伊朗幾巴掌」 新一波衝突可能持續數周

3生肖得天賜福 身心安寧無疾、晚年安泰

川普北約峰會後突改搭舊空軍一號返美 紐時揭真相

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊版美國空軍一號總統專機8日停在土耳其安卡拉附近的埃蒂梅斯古特空軍基地停機坪上。...
舊版美國空軍一號總統專機8日停在土耳其安卡拉附近的埃蒂梅斯古特空軍基地停機坪上。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：川普北約峰會後改搭舊空軍一號返美，引發外界質疑是否出於安全考量。
  • 重點二：他在真實社群稱新專機將赴英國展示，讓美軍官兵參觀致敬。
  • 重點三：紐時指改機並非特定威脅，而是特勤局建議下的預防措施。

川普總統前往土耳其安卡拉出席北約峰會時，搭乘由卡達贈送的新「空軍一號」，但8日返國時卻改搭舊版「空軍一號」先飛往英國，直到降落英國米登霍爾皇家空軍基地（RAF Mildenhall）後，才換回新專機返回華府，引發外界質疑是否出於安全考量。

衛報報導，川普在真實社群宣布這項安排，宣稱為了向英勇的美軍官兵致敬，將把「真正令人驚豔」的新空軍一號送往英國米登霍爾空軍基地供官兵參觀；當晚又發文附上一張官兵站在新專機前的照片，表示已與新空軍一號會合，官兵對參觀新專機感到十分興奮。

川普搭乘新空軍一號前往土耳其，也是這架飛機首次執行國際飛行任務，卻在返國時改搭舊空軍一號。有記者就在北約峰會記者會上提問，外界揣測他是否因涉及伊朗的安全疑慮，才未搭乘新空軍一號返國，並指出川普當天已兩度提到伊朗可能企圖暗殺他，而且可能成功。

川普沒有正面回應飛機相關問題，但談到伊朗可能暗殺他時表示：「我經常談這件事，因為總統的生命非常危險。」他並表示，自己是「伊朗暗殺名單上的頭號目標」。

另一名記者稍後追問為何沒有搭乘新空軍一號。川普表示，新專機將飛往歐洲多座軍事基地展示，讓官兵參觀，因此自己改以一般方式返國，並稱這架飛機「真的非常壯觀」。

不過，紐約時報報導，川普離開安卡拉時，異常迅速登上舊版空軍一號，在隨行媒體依慣例拍攝他登機前便已完成登機，機上乘客也被要求在起飛前拉下遮光板。

儘管川普否認更換專機是出於安全考量，但知情人士透露，新空軍一號仍未具備舊版空軍一號的所有功能，而川普改搭舊版空軍一號從土耳其飛往英國，是因應與伊朗重新爆發敵對行動所採取的預防性安全措施，並是在美國特勤局（Secret Service）建議下做出的決定，而非因掌握特定威脅。

特勤局拒絕對此發表評論，表示川普的貼文已說明更換飛機的原因。川普起飛後則向媒體表示，大家離開安卡拉時之所以被要求放下遮光板，可能是因為伊朗威脅，而他們「搭乘的是一架危險的飛機」。

外界普遍認為，舊版空軍一號配備可使來襲防空飛彈失去鎖定能力的系統，並可釋放誤導飛彈偏離目標的干擾絲（chaff）。目前仍不清楚，新專機是否已安裝上述全部或部分功能。

精華 FAQ

  • 外界原先懷疑與安全疑慮有關，尤其是伊朗相關威脅；紐時則指出，這是美國特勤局建議下的預防性措施，並非因掌握到某個具體威脅。

  • 他在真實社群表示，新空軍一號將飛往英國多座軍事基地展示，讓官兵參觀，並稱這是向英勇美軍致敬；他也形容新專機非常壯觀。

  • 外界普遍認為舊版空軍一號具備反制飛彈鎖定的系統，並可釋放干擾絲偏轉目標；但目前仍不清楚新專機是否已裝上全部或部分同等功能。

川普 北約 土耳其

上一則

劃位別再選走道？ 空服員驚揭「夢幻神座」：防亂流、空間大還沒人吵

下一則

世界盃／Google搜尋哈蘭德有驚喜彩蛋 突現身整排「維京戰士划船」

延伸閱讀

川普首搭「新空軍一號」 卡達贈波音747-8豪華客機改裝內部曝光

川普首搭「新空軍一號」 卡達贈波音747-8豪華客機改裝內部曝光
卡達贈送新空軍一號 川普國慶首航北達科他

卡達贈送新空軍一號 川普國慶首航北達科他

川普本周首搭卡達致贈專機 外界憂安全疑慮

川普本周首搭卡達致贈專機 外界憂安全疑慮
7年前親手封殺今擬解禁 川普送厄多安大禮 土耳其可望重返F-35計畫

7年前親手封殺今擬解禁 川普送厄多安大禮 土耳其可望重返F-35計畫

熱門新聞

過機場安檢時，護照、手機、錢包等物品都被建議不要放在安檢托盤中。機場安檢示意圖，非新聞當事者。(路透)

過機場安檢時 7件物品千萬別放托盤中

2026-07-07 21:25
左為「藏海傳」、右為「唐宮奇案之青霧風鳴」。(取材自豆瓣)

追完仍念念不忘TOP10 「藏海傳」肖戰排第二、冠軍身世超悲涼

2026-07-02 22:25
屬馬女性個性開朗、待人真誠，人際關係廣闊。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

三生肖福氣最旺 不是老闆娘就是少奶奶「富貴令人羨」

2026-06-29 23:20
鴻海創辦人郭台銘(右)與妻子曾馨瑩育有3名子女。（本報系資料照）

大膽揭郭台銘從政受挫內幕 她曝曾馨瑩曾憤而離家出走：外人乘虛而入

2026-07-02 23:00
想要享受自己種蔬菜的樂趣，又擔心太困難或耗時，園藝專家推薦小蘿蔔等8種快速生長的蔬菜。種菜示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Kampus Production）

不用一個月就收成 園藝專家大推這8種蔬菜

2026-07-05 22:25
生肖牛、生肖龍、生肖羊及生肖狗，7月將迎來運勢明顯回升，不僅有機會獲得貴人相助，財運也逐漸轉旺，感情方面同樣可望出現新進展。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ketut Subiyanto ）

4生肖7月貴人、財神、桃花齊上門 屬牛所有關卡都打通

2026-07-01 22:25

超人氣

更多 >
曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城
過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....

過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....
黑人女子對比白人右翼團體 這張照片瘋傳 不同解讀

黑人女子對比白人右翼團體 這張照片瘋傳 不同解讀
微信一開… 華女10年旅遊簽瞬間沒了 被當場遣返

微信一開… 華女10年旅遊簽瞬間沒了 被當場遣返
川普下令斷絕與西班牙貿易往來 西國首相辦公室：司空見慣

川普下令斷絕與西班牙貿易往來 西國首相辦公室：司空見慣