3生肖得天賜福 身心安寧無疾、晚年安泰

屬羊的人平時樂於助人、廣結善緣，遇到困難時也常有他人伸出援手，因此一生運勢相對平順，身心狀態也較為穩定。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production ）

健康平安、福壽綿長，是許多人一生追求的心願。除了透過規律作息、均衡飲食維持身體健康外，命理觀點也認為，一個人的心性與處世態度，同樣可能影響福氣與運勢。根據搜狐報導，十二生肖之中，生肖龍、生肖羊及生肖猴被視為福澤較深的代表，三者雖然個性各不相同，有人沉穩大器、有人溫柔平和，也有人樂觀豁達，但共同點都是不容易陷入情緒內耗，懂得以平常心面對人生起伏，因此更容易維持身心平衡，累積善緣與福氣，讓人生走得更加安穩順遂。

生肖龍

屬龍的人向來給人沉穩大氣的印象，做事具有格局，不容易因生活中的小事斤斤計較，也較少將時間浪費在抱怨與計較得失上。面對工作與人生挑戰時，屬龍的人通常能保持冷靜思考，遇到困難也傾向主動尋找解決方法，而不是長時間陷入負面情緒。

這樣的性格也讓屬龍的人具備不錯的抗壓能力，即使遭遇挫折，也能一步步重新站穩腳步。生活中多半維持規律作息，不過度追求享樂，懂得在忙碌與休息之間取得平衡，加上待人真誠、重情重義，容易累積良好人際關係與福報，因此人生往往愈走愈穩，晚年也更有機會享受安定自在的生活。

生肖羊

屬羊的人個性溫和，待人真誠，較少主動與人發生衝突，即使遇到意見不同的情況，也願意以包容和理解化解矛盾。由於心思單純、不愛爭強好勝，因此較少因比較或嫉妒而產生心理壓力，內心也更容易保持平靜。

屬羊的人平時喜歡悠閒、簡單的生活節奏，閒暇時閱讀、賞花、喝茶或陪伴家人，都能讓他們獲得滿足。這種知足常樂的生活態度，使他們較少被外界紛擾影響，也不容易累積過多負面情緒。加上平時樂於助人、廣結善緣，遇到困難時也常有他人伸出援手，因此一生運勢相對平順，身心狀態也較為穩定。

生肖猴

屬猴的人則以樂觀開朗聞名，凡事看得開，遇到困難時往往能迅速調整心情，不會長時間困在挫折之中。他們擅長用幽默化解壓力，也懂得替自己找到生活中的樂趣，因此總能保持愉快心境。

此外，屬猴的人對物質享受沒有過度執著，比起追逐名利，更懂得珍惜生活中的小確幸。一頓美食、一次聚會或一場旅行，都足以讓他們感到滿足。這樣不鑽牛角尖、懂得釋放壓力的個性，也讓他們較少受到情緒內耗影響，無論在人際或生活中都較容易保持正向能量，累積屬於自己的福氣與好運。