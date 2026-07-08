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播放數最高5陸劇 宋威龍「野狗骨頭」奪冠、「熾夏」CP感救回來了

播放數最高5部陸劇 宋威龍「野狗骨頭」奪冠、「熾夏」CP感救回來了

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「野狗骨頭」由宋威龍、張婧儀、梁靖康主演，全劇具有電影質感，劇情聚焦原生家庭與兄...
「野狗骨頭」由宋威龍、張婧儀、梁靖康主演，全劇具有電影質感，劇情聚焦原生家庭與兄妹相依為命的成長歷程。（取材自搜狐）

AI摘要

文章摘要整理：

暑假檔陸劇播放榜出爐，《野狗骨頭》奪冠，《問心2》《熾夏》等前五名作品雖熱度高，卻普遍面臨劇情、節奏與口碑兩極的評價。

2026年暑假檔陸劇競爭白熱化，除了古裝劇與懸疑劇持續吸引觀眾目光，都市愛情、醫療職人題材同樣掀起追劇熱潮。近日陸網公布最新播放指數排行榜，依序由「野狗骨頭」、「問心2」、「熾夏」、「愛情有煙火」及「懸案」擠進前五名，其中「野狗骨頭」以78.89的播放指數居冠。不過，從網友評價來看，高播放量未必代表零負評，多部作品都呈現口碑兩極的現象。

根據搜狐整理，榜單涵蓋青春成長、醫療職人、都市愛情與懸疑犯罪等不同題材。觀眾普遍認為，演員表現與角色化學反應依舊是撐起劇集熱度的重要關鍵，但劇本完整度、剪輯節奏及導演敘事方式，也成為影響口碑的重要因素。

一、「野狗骨頭」：宋威龍演技獲肯定 真實成長故事打動觀眾

排名第一的「野狗骨頭」由宋威龍、張婧儀、梁靖康主演，以78.89的播放指數奪冠。許多觀眾認為，全劇具有電影質感，劇情聚焦原生家庭與兄妹相依為命的成長歷程，其中宋威龍飾演的陳異從壓抑、憤怒到逐漸成長，角色層次鮮明，尤其第三集與父親正面衝突的橋段，被不少網友點名是全劇最具爆發力的名場面；而兄妹間自然流露的情感，也讓不少人直呼相當動人。

二、「問心2」：醫療群像依舊吸睛 但後半段劇情引發爭議

由趙又廷、毛曉彤、金世佳主演的「問心2」，播放指數73.18排名第二。許多劇迷表示，開播初期延續第一季溫暖細膩的醫療群像風格，每集幾乎都令人動容。不過，隨著劇情發展，部分角色被認為過度工具化，不少橋段遭批「為虐而虐」，甚至有觀眾質疑部分角色戲份失衡。即便如此，劇中醫護團隊彼此扶持、共同面對病患的情節，以及病例演員自然真摯的演出，仍獲得不少肯定。

三、「熾夏」：校園線遭吐槽 重逢後CP感成功救回熱度

排名第三的「熾夏」由包上恩、周柯宇、趙英博主演，播放指數68.38。網友普遍認為，前半段校園劇情與原著小說差異過大，不少橋段令人摸不著頭緒，甚至質疑編劇過度改編，使整體節奏略顯混亂。不過，男女主角成年後重逢的劇情評價明顯回升，兩人的互動與CP感獲得不少觀眾支持，也成為不少劇迷願意繼續追看的主要原因。

「熾夏」男女主角成年後重逢的劇情評價明顯回升，兩人的互動與CP感獲得不少觀眾支持...
「熾夏」男女主角成年後重逢的劇情評價明顯回升，兩人的互動與CP感獲得不少觀眾支持，也成為不少劇迷願意繼續追看的主要原因。（取材自豆瓣）

四、「愛情有煙火」：演技撐起作品 甜寵與職場戲各有亮點

檀健次、王楚然主演的「愛情有煙火」以63.25的播放指數排名第四。部分觀眾認為，導演在鏡頭運用、剪輯節奏及劇情銜接方面仍有改善空間，AI相關設定與部分劇情安排也被批評略顯突兀。不過，男女主角自然的互動、輕鬆逗趣的戀愛氛圍，加上職場戲刻畫與女性角色塑造相對完整，仍讓不少觀眾認為是一部適合輕鬆追看的愛情小品。

五、「懸案」：懸疑氛圍未獲認可 年代還原成最大爭議

由王傳君、江奇霖、楊爍主演的「懸案」則以59.16排名第五。部分觀眾認為，全劇雖改編自1995年寧波珠寶行搶案，但懸疑氛圍不足，反而過度追求故弄玄虛的敘事方式，剪輯與對白也讓人感到不夠流暢。此外，劇中的服裝、美術與場景設計也引起不少討論，有熟悉當地背景的觀眾認為年代還原失真，整體未能發揮題材優勢，讓不少人直呼可惜，認為辜負了演員陣容與案件原型的潛力。

精華 FAQ

  • 前五名依序是《野狗骨頭》、《問心2》、《熾夏》、《愛情有煙火》與《懸案》，其中《野狗骨頭》以78.89的播放指數拿下第一名。

  • 觀眾認為它有電影質感，且聚焦原生家庭與兄妹相依成長的故事很打動人；宋威龍飾演的陳異層次鮮明，第三集與父親衝突的戲也被視為全劇亮點。

  • 《問心2》後半段被批劇情失衡，《熾夏》前半段改編混亂但成年重逢後CP感回升，《愛情有煙火》靠演技與互動撐場，《懸案》則因懸疑感不足與年代還原失真而受質疑。

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