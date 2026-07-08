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馬鈴薯最佳伴生植物是它 能驅蟲也能吸引授粉昆蟲

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細香蔥很適合擔任馬鈴薯的伴生植物，不僅喜歡的環境條件一樣，還能驅趕蟲害、吸引授粉...
細香蔥很適合擔任馬鈴薯的伴生植物，不僅喜歡的環境條件一樣，還能驅趕蟲害、吸引授粉昆蟲。圖為馬鈴薯，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@engin akyurt）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：細香蔥是馬鈴薯理想伴生植物，可驅蟲並吸引授粉昆蟲。
  • 重點二：兩者都適合微酸性土壤，且細香蔥根系淺不會搶養分。
  • 重點三：充足陽光與適量水分很重要，細香蔥還能作為多年生邊界屏障。

馬鈴薯是涼季作物，生長環境溫度不宜過高，也因此要找到合適的伴生植物並不容易，但細香蔥（chives）是馬鈴薯很好的伴生植物，不僅能驅蟲、吸引重要的授粉昆蟲，收成時還能多收穫一種作物。

Food Republic報導，根據所在的植物耐寒分區，早秋時種植能抓住一年中最後幾天溫暖的日子，但距離霜凍又還有一段時間，這個時間點很適合馬鈴薯，且溫度較低的環境代表蟲害較少，根系發育更快，也不用澆太多水，這樣的環境條件也有利，且若居住的地方冬季不會太嚴寒，細香蔥甚至可以作為多年生作物在春季再次生長，當作邊界植物種植也特別有幫助，因為它們驅蟲效果很好，也容易生長茂密，可做為防蟲天然屏障。

如同任何會開花的植物，成熟的細香蔥也能吸引重要的授粉昆蟲，蜜蜂和蜂鳥對馬鈴薯來說不重要，因為馬鈴薯是自花授粉，但細香蔥的花仍能吸引獨棲蜂（solitary wasps），牠們能捕食庭院害蟲。馬鈴薯收成後，細香蔥的花也可以吃，細香蔥的根系淺，不會和馬鈴薯競爭養分。

把馬鈴薯和細香蔥一起種很容易，只要不種在一起，就不用擔心間距問題。細香蔥很耐寒，只要提供足夠的生長條件它們就能茁壯，所以要確保它們有足夠的水、陽光和合適的土壤。

細香蔥和馬鈴薯都喜歡酸鹼值6.5左右的土壤，也就是微酸性的土壤。如果想要春天種下、秋天可以收成馬鈴薯和細香蔥，記得在天氣溫暖的季節種喜歡酸性土壤的植物，例如番茄和辣椒，如此可以讓土壤的酸鹼性維持在適合種植馬鈴薯和細香蔥的狀態。

如果在春天種馬鈴薯，記得多給細香蔥澆水，因為乾旱會嚴重影響它們的生長。

充足的陽光不僅對馬鈴薯的生長至關重要，也對細香蔥擔任伴生植物的任務非常重要，若沒有充足陽光，細香蔥會發育不良且不會開花，它們驅趕害蟲和吸引授粉昆蟲的效果也會大打折扣，細香蔥大部分的能量需求都來自陽光，對肥料的需求不高，這使得細香蔥成為絕佳的馬鈴薯伴生植物，因為馬鈴薯是胃口很好的作物，會吸收光它們能獲取到的所有養分。

精華 FAQ

  • 因為細香蔥能幫助驅趕害蟲、吸引有益昆蟲，還能在收成時多帶來一種可食用作物；它根系淺，不會和馬鈴薯爭奪主要養分。

  • 兩者都偏好 pH 約 6.5 的微酸性土壤，並且都需要充足陽光；若光線不足，細香蔥不易開花，驅蟲與吸引昆蟲的效果也會下降。

  • 因為細香蔥耐寒、容易長得茂密，能形成天然防蟲屏障；若冬季不太嚴寒，還可能在春天再生長，成為多年生的穩定伴生作物。

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