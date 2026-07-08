「陽光之州」不再是退休天堂？退休族從佛州改搬到其他州

調查發現，近年許多搬遷到佛州退休的人可能因為保險費飆升、極端氣候等原因，移居至其他州。佛州示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Jea Tang）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 佛州不再是退休首選，半途折返族正改往南卡等州。

佛州不再是退休首選，半途折返族正改往南卡等州。 重點二： 佛州65歲以上人口淨增僅815人，遷入遷出幾乎抵銷。

佛州65歲以上人口淨增僅815人，遷入遷出幾乎抵銷。 重點三：高保費、極端高溫與颶風，推升退休族搬離佛州。

提到退休 ，很多人第一個想到的可能是佛羅里達州。溫暖的氣候、許多退休社區、不需要繳州所得稅，也沒有州遺產稅或州遺產繼承稅，不難想像此處為何是退休首選。但有些退休後搬到佛州 的長者，現在卻改變主意。根據Realtor的報告，這一稱為「半途折返」（halfbacks）的退休族遷移潮，顯示出曾將佛州視為退休居所的美國人，正向北移居喬治亞州、田納西州與卡羅萊納州等地。

Moneywise報導，線上搬家服務媒合平台HireAHelper以PGM Solutions資料製作的分析顯示，2025 年，南卡羅來納州 的65歲和65歲以上成年人淨增長人數最高。雖然佛州65歲以上人口的遷入人數最多，達4萬5696人，但同年齡層的遷出人數也有4萬4881人，代表淨增長僅有815人。

分析還發現，許多遷居至南卡羅來納州的人來自附近生活成本較高的州，包含北卡羅來納州（有2014人遷居至南卡羅來納州）、佛州（1862人）、紐約州（1010人）、喬治亞州（982 人）和賓夕法尼亞州（729人）。65歲和65歲以上人口淨增長數第二名為德州，達5156人，其次分別是北卡羅來納州、田納西州、亞利桑那州和愛達荷州。

退休人士改變選擇的退休居所背後有許多原因。佛州近十年來極端天氣事件顯著增加，極端高溫與颶風可能導致部分退休人士打消選擇「陽光之州」的想法。雖然全美的房屋保險費率都在上漲，但佛州的漲幅特別驚人。

無黨派聯盟Coalition for an Insurable Future的一項研究發現，全美房屋保險費率平均上漲幅度為38%，而佛州的漲幅卻高達75%。雖然該研究將保險費上漲歸因於極端氣候，但確切原因仍有爭議，部分專家則將原因歸咎於訴訟和飆升的再保險成本。

北卡羅來納州阿什維爾（Asheville）Howard Hanna Real Estate Services的住宅不動產經紀人萊因哈特（Lauren Reinhardt）說，她有40%的退休客戶來自佛州。佛州的炎熱已經讓人難以忍受，大城市感覺開發過度，但基礎設施沒有跟上發展，而生活成本，尤其是保險和HOA費，也開始侵蝕退休預算。

佛羅里達大西洋大學（Florida Atlantic University）於2025年進行的一項調查顯示，80%的佛羅里達州受訪者表示擔心住房負擔能力，近50%的受訪者則表示曾因生活成本問題而考慮搬離該州。

南卡羅來納大學達拉摩爾商學院的研究經濟學家馮內森（Joey Von Nessen）表示，「半途折返」族越來越多，遷居至南卡羅來納州的退休人士大多數仍來自東北部，但也有越來越多來自佛州的人。萊因哈特說，北卡羅來納州四季分明，是吸引退休族移居的重要因素之一。

如果正在考慮退休後移居佛州，不妨參考其他「半途折返」州提供的優勢。馮內森說，南卡羅來納州長期以來都主打為退休勝地，加上當地經濟特性，退休人口比例高於其他美國東南部州，甚至高於全美。