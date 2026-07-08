洗好的毛巾總有股霉味？ 常見錯誤一次看

洗毛巾時用太多清潔劑或洗衣機裝太滿，都容易讓洗好的毛巾散發霉味。毛巾示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@ ROMAN ODINTSOV）

AI摘要 文章摘要整理： 專家指出，毛巾霉味多源自潮濕久放、晾乾不完全與洗劑殘留，建議保持通風晾乾、避免柔軟精，並定期以小蘇打或白醋深度清洗。

洗完澡後用一條蓬鬆又散發清香的毛巾擦拭身體讓人倍感舒暢，但若毛巾有股霉味就令人很不舒服。The Spruce報導採訪專家，分析毛巾聞起來有霉味的原因，以及他們推薦去除這股味道的方法。

如果毛巾總是有股霉味，可能是放置的方法讓毛巾無法乾燥。洗衣專家基德（Ashley Matuska Kidder）說，人們常犯的最大錯誤之一就是讓毛巾在濕濕的狀態，在髒衣籃、浴室地板或洗衣機裡放太久，黴菌喜歡幽暗潮濕的環境，很快就會產生霉味。

如果毛巾在下一次使用前沒有足夠時間釋放吸收的水分，或是在浴室或廚房晾曬時沒有適當展開，它們也很難晾乾。

洗衣專家萊文豪普特（Frej Lewenhaupt）說，當織物長時間暴露在潮濕的環境中就容易孳生霉味，即使是少量水分也一樣，這種情況在毛巾很常見，因為它們經常被弄濕，且可能沒有機會在兩次使用之間完全乾透。

除了上述原因，還有其他原因會讓毛巾聞起來有霉味，例如用太多洗滌劑或柔軟精，這會導致洗滌產品在毛巾上累積，讓細菌孳生，沒有定期幫毛巾深度清潔也會讓霉味孳生，洗毛巾時洗衣機裝得太滿也會容易有霉味。

此外，若洗衣機需要清潔，洗出來的毛巾也會有霉味，而毛巾洗後特別是在沒有完全乾的情況下存放於不太通風的櫥櫃中容易產生霉味，把毛巾掛在通風不良的浴室或房門緊閉的房間也會有霉味。

專家說，想把剛洗過的清香留在毛巾中並避免產生霉味，最大的關鍵是要確保毛巾在通風良好的地方徹底晾乾，並留出足夠的空間避免堆積。

萊文豪普特說，在戶外晾曬毛巾有助於保持清新，尤其是在溫暖的月份，還可以嘗試使用加熱毛巾架，或者幾條毛巾輪流使用，讓它們有時間完全晾乾。

雖然把有異味的毛巾丟進洗衣機洗一遍就能洗除味道，但防止洗滌劑殘留在纖維裡也很重要。

洗衣專家索科洛夫斯基（Alicia Sokolowski）說，用太多洗潔劑會導致殘留物堆積，那些殘留物會吸收水分和細菌，讓毛巾散發霉味，所以別忘了深度清潔毛巾，毛巾需要偶爾用熱水和天然活化劑如小蘇打或活氧漂白劑清洗，才能去除殘留物和細菌。

專家說，每個月幫毛巾進行深度清潔時，可以用半杯小蘇打、1杯白醋或活氧漂白劑（根據標籤說明使用）代替洗潔劑，記得一定要避免使用柔軟精。