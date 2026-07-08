戀愛情商低？雙魚、射手常遇「絆腳石」關鍵原因曝光

雙魚座與射手座在戀愛中都各有需要克服的課題，若沒有適時調整心態與相處方式，便可能成為影響感情發展的關鍵因素。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Athena Sandrini ）

愛情除了需要緣分，也考驗彼此的溝通能力與相處智慧。有些人懂得站在對方角度思考，即使發生爭執也能理性化解；有些人則因個性使然，容易在無形中傷害另一半，讓一段感情逐漸走向終點。根據搜狐報導，若從星座特質來看，雙魚座與射手座在戀愛中都各有需要克服的課題，若沒有適時調整心態與相處方式，便可能成為影響感情發展的關鍵因素。

雙魚座

雙魚座天生情感豐富、心思細膩，談起戀愛時往往毫無保留地投入，希望與另一半建立深厚的情感連結，也容易把對方視為生活重心。正因為對感情抱持高度期待，雙魚座對伴侶的一言一行格外敏感，只要察覺對方態度出現細微變化，就可能開始胡思亂想，甚至陷入自我懷疑。

然而，當感情遭遇挫折或彼此發生衝突時，雙魚座有時會因害怕受傷而選擇逃避，不願正面討論問題，讓誤會持續累積。若長期缺乏有效溝通，即使彼此仍有感情，也可能因為無法解開心結而漸行漸遠。對雙魚座而言，學會面對問題、坦率表達內心想法，並建立更成熟的情緒管理能力，才能讓感情更加穩定長久。

射手座

射手座是出了名熱愛自由，喜歡探索新鮮事物，不願受到太多拘束。這樣的個性雖然充滿魅力，也讓相處過程充滿活力與驚喜，但進入穩定關係後，若仍過度追求新鮮感，便容易讓另一半缺乏安全感。

射手座不喜歡被感情束縛，也不願意讓生活完全圍繞著戀愛打轉，因此有時會把更多時間留給自己的興趣、朋友或工作，而忽略伴侶的感受。當另一半期待更多陪伴或承諾時，射手座若無法及時回應，雙方價值觀與需求的落差便可能逐漸浮現，甚至影響感情發展。

其實，雙魚座與射手座都不是不適合談戀愛，而是在感情中各自有不同的課題需要學習。雙魚座需要減少過度敏感與逃避心理，勇敢面對問題；射手座則需要在追求自由與維繫關係之間取得平衡，多給伴侶一些安全感與陪伴。只要願意理解彼此需求、建立良好的溝通方式，再大的個性差異也有機會化解，讓感情走得更加穩定而長久。