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中國旅客外遊最滿意地點澳門再奪冠 3大主因贏香港

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「2025年中國出境旅遊者滿意度十佳目的地」顯示，澳門將旅遊體驗優化融入城市治理...
「2025年中國出境旅遊者滿意度十佳目的地」顯示，澳門將旅遊體驗優化融入城市治理的各個層面，蟬聯第一名。(中通社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國出境旅遊滿意度十佳中，澳門連續兩年排名第一。
  • 重點二：香港由去年第六升至第四，反映旅遊吸引力持續回升。
  • 重點三：澳門勝在休閒景點住宿，香港則靠交通便利與盛事活動。

中國旅遊研究院日前公布「2025年中國出境旅遊者滿意度十佳目的地」，澳門連續第二年蟬聯榜首，香港則由去年的第六名躍升至第四名，反映港澳兩地在旅遊吸引力與服務品質持續獲得內地旅客肯定。其中，澳門在休閒娛樂、景點及住宿等項目表現突出，香港則憑藉交通便利、多元旅遊資源及近年推動盛事活動，整體滿意度明顯提升。

大公報報導，今年前十名依序為澳門、紐西蘭、澳洲、香港、阿根廷、西班牙、新加坡、義大利、法國及英國。澳門特區政府旅遊局表示，當地能夠連續兩年奪冠，關鍵在於建立「全民參與、多維響應、精準監管」的旅遊服務體系，將旅遊品質融入城市治理，持續優化旅客體驗。

不少內地旅客認為，香港與澳門各有優勢。來自深圳的譚女士日前帶著兒子到香港海洋公園遊玩，她表示，港深交通便利，加上香港景點選擇多元，因此赴港旅遊次數比澳門更多，不過，她認為香港的周邊餐飲、購物等配套仍有改善空間。

北京旅客張先生則是第三度訪港。他表示，相較十多年前，如今香港交通更加方便，除地鐵外，市區巴士路線完善，旅客往返各景點更加順暢。他認為，香港整體旅遊內容比澳門更豐富，不過，部分餐飲及零售商店的服務品質有落差，個別服務人員普通話溝通能力不足或服務態度較急促，多少影響旅遊感受。

香港旅遊業界認為，排名上升反映近年整體服務水準持續改善。旅遊促進會總幹事崔定邦表示，疫情後，尖沙咀、油尖旺等熱門旅遊區前線人員的普通話能力及服務態度已有明顯提升，加上高鐵、國際航班等交通優勢，以及「無處不旅遊」、「盛事經濟」等政策帶動，均有助提升香港對旅客的吸引力。

不過，崔定邦也指出，香港與澳門的發展條件並不相同，澳門可透過引入外勞支援旅遊服務，並集中規畫大型度假設施，相關模式未必適用於香港，但澳門部分做法仍值得借鏡；他承諾會加強民生社區旅遊配套、多語言服務及從業人員培訓，並善用國際交通樞紐優勢，打造「一遊未盡」的城市形象，提升旅客重遊意願。

精華 FAQ

  • 今年榜首由澳門再度奪得，並且已連續第二年蟬聯第一。調查反映澳門在休閒娛樂、景點體驗及住宿服務等方面，持續獲得內地旅客高度評價。

  • 香港今年由去年的第六名升至第四名，顯示整體滿意度明顯提升。文章指出，交通更便利、旅遊資源多元，以及盛事活動帶動，是主要原因。

  • 業界認為香港仍可加強民生社區旅遊配套、多語言服務及從業員培訓，並提升餐飲零售服務品質，同時善用高鐵與國際航班優勢吸引旅客重遊。

澳門 香港 義大利

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