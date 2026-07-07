多種病痛都從身體發炎來 養成六個早晨習慣能有效預防

醫生說早上養成喝杯水、吃健康的早餐和做輕柔的伸展運動等習慣，有助於預防身體發炎。伸展運動示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@KATRIN BOLOVTSOVA）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 慢性高發炎會增加心血管癌症與神經退化疾病風險。

慢性高發炎會增加心血管癌症與神經退化疾病風險。 重點二： 早晨先補水、喝無糖茶咖啡，有助降低身體發炎反應。

早晨先補水、喝無糖茶咖啡，有助降低身體發炎反應。 重點三：散步、均衡早餐、深呼吸與伸展都能幫助抗發炎。

如果想要降低罹患慢性疾病的風險，養成有助於避免發炎指數過高的習慣非常重要，慢性的高度發炎會導致心血管疾病、某些癌症 和神經退化性疾病，例如阿茲海默症 和帕金森氏症，即使是短期內，高度發炎也會擾亂健康，導致腦霧、消化問題、關節痛和體重增加。

紐約長老會皇后醫院（NewYork-Presbyterian Queens Hospital）內科醫師舒孝（Austin Shuxiao）說，發炎是身體對感染的自然反應，對修復損傷非常重要。

舒孝說，急性、短期的發炎對保持身體的健康來說很重要，但慢性的高度發炎會損害健康組織。整合功能醫學醫師戈德曼（Gary Goldman）說，發炎是所有長期健康問題的根源，包括心臟病、癌症和失智症，慢性、高度發炎沒有任何好處。

健康的飲食和生活習慣可以有效預防甚至降低慢性發炎，這從如何度過早晨開始，因為早晨會影響接下來一天的狀態。Parade報導列出六個能預防發炎的早晨習慣。

1. 喝一杯水

舒孝說，充足的水分能降低身體引發發炎反應的可能性，同時保持腎臟和肝臟的血液灌注充足，有助於代謝廢物的清除。

早晨喝一杯水也能讓過去八小時沒有喝水的身體補充水分，即便輕微脫水也會導致腦霧、頭痛和情緒波動，因此早晨喝一杯水是開啟美好一天的重要一步。

2. 喝杯茶或咖啡

早上喝杯水很重要，醫師說只要不加糖，來杯茶或咖啡也可以預防發炎。戈德曼說，有科學證據表明咖啡因能改善認知功能和減少失智症風險，他認為抗發炎效果最佳的晨間飲品除了水之外是綠茶，因為綠茶有名為ECGC的成分，能抗發炎也和長壽有關。

3. 散步

喝完晨間飲品後，可以穿上鞋子出門散步，醫生說晨間散步有兩種主要方法能預防發炎。第一是運動本身，舒孝說，雖然運動會引發身體短暫發炎，但肌肉會受刺激，在較長時間釋放對抗發炎的分子，進而降低整體發炎情況，此外，減少內臟脂肪也有助於減少整體發炎。

第二是曬太陽，有助於維持晝夜節律。舒孝說規律且良好的睡眠有助於維持晝夜節律，能調節皮質醇和褪黑素，這能對抗發炎，充足的日曬也能讓身體合成維生素D，維生素D本身就有免疫調節的作用。

4. 吃一頓營養豐富的早餐

如果想讓早餐也能抗發炎，戈德曼建議在早餐加入富含抗氧化劑的食物，例如水果、堅果、種子，以及薑黃、薑和肉桂等香料。

舒孝說，早餐要抗發炎，要避免食用加工糖和碳水化合物，代表不要吃糕點、煎餅、培根或香腸，而是富含如蛋白質、omega-3脂肪酸和膳食纖維等營養素的天然食物，燕麥配水果、堅果和肉桂，蛋搭配綠葉蔬菜和薑黃，全麥吐司抹酪梨，希臘優格配莓果都是抗發炎的早餐菜單。

5. 深呼吸

早餐後，在全心投入一整天的工作前，可以花幾分鐘冥想或做深呼吸運動，戈德曼說大量科學研究證明冥想和降低發炎有關聯，因為可以降低稱為「壓力荷爾蒙」的皮質醇水平，是慢性發炎的誘因之一。

6. 做輕柔的伸展運動

戈德曼說，早上做些輕柔的伸展運動是另一個預防發炎的好習慣，特別是隨著年紀漸長，伸展運動對維持良好循環來說很重要，有助於減輕全身性發炎，除了對身體有益，也讓人感到舒服。