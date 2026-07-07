卡車司機換機油疑似遭詐150元 網友卻酸他活該

一名卡車司機找經銷商換機油，卻遇上意外多花150元，他把這段經歷放到網路上結果爆紅，但很多網友批評他罪有應得。修車示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Christian Buehner）

AI摘要 文章摘要整理： 卡車司機到經銷商換機油後，因濾芯卡死被要求加收150元，影片在X平台爆紅，卻引來不少網友嘲諷他不該把簡單工作交給經銷商。

一名卡車司機日前找汽車經銷商換機油，結果因為橫生的意外而被收取150元費用，這段荒謬的經歷在X平台引發熱議，網友沒有同情他也沒有撻伐經銷商而是嘲諷他，因為他本可以自己來，卻要找經銷商，因此是罪有應得。

Daily Dot報導，這名卡車司機自拍一段影片，描述他遇到的換機油爭議，他說他找經銷商換機油，結果最後意外被收150元。影片被X平台帳號@HistorianUSA1分享後爆紅，目前累積24.6萬次瀏覽，網友針對經銷商的行為和男子是否該自己換機油熱烈討論。

這名男子描述了換機油的過程，他把車開到經銷商表示要換機油，大約一小時後經銷商那邊一位男員工打電話給他，問他上次在哪換機油，男子回覆說不知道並詢問出了什麼問題，對方告訴他機油濾清器（oil filter）被鎖太緊了。

男子聽到經銷商這麼說，問對方既然問題已經存在，那他該做什麼，經銷商的技師說他也不知道，他們試了所有能試的工具但就是拿不下來，男子說既然他們拿不下來，那他會把車開到其他地方給別人換，但經銷商拒絕了，原因竟是「因為他們把男子的濾芯壓壞了，因此車子不能開」。

男子得知車子不能開後，對經銷商表示他會過去看看，看是否能靠自己的技術解決問題，結果經銷商回覆表示可以，但要求男子不能使用任何工具。男子開始瞭解到情況變得多荒謬，他問經銷商「你們到底想讓我怎麼辦？」

男子最終還是來到經銷商，他遇到技師後再次詢問對方是否能解決這問題，技師說他可以解決，但有額外費用，男子問他要多少錢，技師說要多收150元。

報導指出，很明顯地男子是這間經銷商精心策畫騙局的受害者，很多網友在看完影片一開始男子說的前幾句話後就得出這個結論；男子在影片開頭說他找經銷商換機油，「我才不要自己換，我已經不是16歲了。」

一名網友留言回覆表示，男子的確不是16歲了，但與其花20分鐘自己動手，他選擇經歷這些麻煩，然後還拍影片解釋自己的愚蠢行為。另一名網友說，他寧可花錢請拖吊車把車拖走，送到其他地方修理，雖然可能要花更多錢，但光憑那一點，他絕對不會付給那間經銷商半分錢。

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