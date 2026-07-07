過機場安檢時 7件物品千萬別放托盤中

過機場安檢時，護照、手機、錢包等物品都被建議不要放在安檢托盤中。機場安檢示意圖，非新聞當事者。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 報導提醒旅客通過機場安檢時，應避免將錢包現金、證件、手機等七類物品直接放入托盤，以免遺失、遭竊或造成安全風險。

搭機前的安檢有時令人感到緊張，有些人為了盡快通過，會隨手把東西放到托盤中，結果就是被廣播通知要求取回。為了避免遺漏任何物品壞了遊興，了解檢查時每項物品應放在何處很重要，哈芬登郵報（HuffPost）報導，專家提醒，有七項物品安檢時務必不要放在運輸安全局（TSA）的安檢托盤中。

1. 錢包和現金

雖然愈來ㄒ多人選擇使用數位支付和信用卡而非現金，但2024年還是有將近1百萬的美元和外幣被留在機場。與其因為不經意的行為而把辛苦錢都送給美國政府，不如早點將會被你塞入口袋的紙鈔和硬幣都放到錢包，再把錢包放到包包裡而非安檢托盤中。

如果因為安檢損失了一些金錢也不用擔心，因為政府會把這些被遺忘的錢存入用於改善機場安全的特別帳戶中。

2. 護照或其他身分證件

大多數旅客在通過安檢前才出示護照或其他形式的身分證明，因此可能在安檢時就隨手把這些證件放到托盤中，特別是趕時間時，但若要確保在國外旅遊時必要證件或文件沒有少，安檢前務必記得把護照和證件放回包包並確實關上包包。

3. 手機

排隊等安檢時很容易為了打發時間就把手機拿出來滑，很多人會一路滑到輪到他安檢，只好急急忙忙把手機扔到托盤中，但千萬別這麼做，就算自認很細心不會把手機放托盤中，還有另一個要注意的原因，科技公司Cloudastructure的安全營運主管伯內特（Ed Burnett）說，運安局的安檢動線是手機被竊的地點第一名。

4. 體積小的貴重物品（例如手錶、首飾等）

誰都不希望旅程因為損失一些貴重或有紀念意義的物品而心情不好；伯內特說，體積小的物品很容易滾到托盤角落、掉到傳送帶上或被其他旅客的包包撞掉，因此在安檢前把諸如手錶、珠寶和其他體積小但貴重的物品安好地放在包包內是必要的。本文撰稿人潔米（Jamie Davis Smith）說她常會隨身帶一個小袋子或夾鏈袋放手錶和首飾，而不是和個人物品丟在一起，再祈禱之後會找到。

5. 散裝鋰電池和行動電源

雖然不建議把手機和其他有電池的物品放在安檢托盤中，但這麼做也不會危及任何人，但伯內特說，備用鋰電池和可攜式行動電源有火災疑慮，必須放在隨身行李中，最好不要放在托盤中，以免和金屬物體發生短路。

6. 裝盥洗用品、易損壞的塑膠袋

很多旅客都知道他們只能帶一個1夸脫的袋子裝液體、噴霧和凝膠，每一罐不得超過3.4盎司，在要求乘客取出液體的機場，很常看到旅客拿出裝滿化妝品和盥洗用品的夾鏈塑膠袋。

然而，美妝品牌Wanderous創辦人斯洛絲（Meredith Brace Sloss）說，那些一次性使用的塑膠袋是為裝點心而設計，並不是設計用來裝美容用品的，很多人不知道還有更適合的袋子，因為運安局網站上只寫「1夸脫大小的袋子」，也沒人質疑。

斯洛絲，因為夾鏈密封袋並非為旅途中任何考驗而設計，因此可能破損或裂開，而她都使用符合運安局標準的的可重複使用的盥洗包，這種包是專門為旅行而設計，堅固又防漏，尺寸也正好可以裝得下符合旅行用尺寸的產品。

7. 耳機、眼鏡和頸枕

曾有刊登於流行疾病期刊的研究指出，安檢托盤是機場細菌最多的地方之一，因為它們可能一天被好幾千人摸過，但卻很少被清潔。華盛頓特區頂級精品旅行諮詢公司BonVoyage Christine創辦人菲利浦斯（Christine Phillips）說，正因為如此，她的原則是「會碰到我皮膚的東西就不放進托盤中」，像頸枕、耳機、眼鏡或其他任何會接觸身體的東西都不要放托盤裡，她一定放在手提包或後背包中，把包包關好後才放到托盤中。

伯內特說，準則就是別等到站在機器前才開始整理物品，有效率的旅客會在排隊等待時就提前準備好，安檢托盤中應該放的是外套、大型電子產品和包包，而不是零散的物品。