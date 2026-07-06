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世界盃／西班牙連6場無失球破紀錄 門將609分鐘不失球更驚人

記者曾思儒／即時報導
西班牙門將西蒙世界盃的不失球紀錄推進到609分鐘，寫下驚人成就。(新華社)
西班牙門將西蒙世界盃的不失球紀錄推進到609分鐘，寫下驚人成就。(新華社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：西班牙以一比零擊敗葡萄牙，晉級八強並改寫世界盃連六場無失球紀錄。
  • 重點二：門將烏奈西蒙本屆不失球累積到六百零九分鐘，刷新個人與賽會紀錄。
  • 重點三：德拉富恩特稱紀錄屬全隊努力，球員團結拚戰是完封關鍵。

「無敵艦隊」西班牙今天以1：0擊敗葡萄牙，除拿到8強門票還延續無失球紀錄到賽史最長的6場，門將西蒙（Unai Simón）世界盃的不失球紀錄更推進到609分鐘，寫下驚人成就。

西班牙32強淘汰賽奪勝後，連5戰無失分已追平1990年的義大利和2006到10年的瑞士，今天再度踢下「完封」勝，改寫世界盃紀錄。

上屆16強賽，西班牙和摩洛哥正規賽和延長賽都沒有任何進球，但西班牙在PK大戰敗陣；本屆西班牙雖遭維德角0：0逼和爆出冷門，接續就展現歐洲強權實力，包括4：0大勝沙烏地阿拉伯、1：0退烏拉圭，前一戰32強以3：0大勝奧地利，今天再以1：0踢下葡萄牙，繼2010年奪冠後首度重返8強。

西班牙32強淘汰賽奪勝後，連5戰無失分已追平1990年的義大利和2006到10年...
西班牙32強淘汰賽奪勝後，連5戰無失分已追平1990年的義大利和2006到10年的瑞士，今天再度踢下「完封」勝，改寫世界盃紀錄。(新華社)

西蒙的無失球紀錄也從517分鐘延續到609分鐘，他在世界盃前一度失球是2022年卡達世界盃小組賽1：2輸給日本隊，國際賽則是從去年11月世界盃資格賽2：2踢平土耳其後就再沒被攻破球門。

今天賽前，西蒙也僅完成4次撲救，前一戰奧地利沒有任何射正；今天碰葡萄牙，西蒙上半場就完成2次撲救，兩次都是來自葡萄牙當家球星C羅（Cristiano Ronaldo），其中一次飛身拍下C羅的勾射，堪稱今天重要攻防之一。

西班牙教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）表示，團隊締造的紀錄是所有球員的努力，「他們團結、大方、努力、犧牲，每個人都為彼此奔跑ˋ著。」

西班牙32強淘汰賽奪勝後，連5戰無失分已追平1990年的義大利和2006到10年...
西班牙32強淘汰賽奪勝後，連5戰無失分已追平1990年的義大利和2006到10年的瑞士，今天再度踢下「完封」勝，改寫世界盃紀錄。(歐新社)

精華 FAQ

  • 西班牙以一比零完封葡萄牙後，不僅晉級八強，也把世界盃連續無失球場次推進到六場，正式超越過往紀錄，成為賽史新高。

  • 烏奈西蒙本屆世界盃的不失球時間已累積到六百零九分鐘，從小組賽到淘汰賽都未被攻破，展現穩定撲救與出色防守指揮能力。

  • 德拉富恩特表示，這項紀錄不是單靠門將，而是全隊共同努力的結果，球員彼此團結、願意犧牲並持續奔跑，才完成多場完封勝。

世界盃 義大利 葡萄牙

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