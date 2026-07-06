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陸網友開箱曾沛慈推薦台灣零食 芋頭酥奪冠、一款台式洋芋片超驚艷

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曾沛慈近期參加陸綜《乘風2026》，外帶動她分享過的台灣零食熱潮。台灣超市示意圖...
曾沛慈近期參加陸綜《乘風2026》，外帶動她分享過的台灣零食熱潮。台灣超市示意圖。(記者黃仲裕／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

中國網友開箱曾沛慈推薦的多款台灣零食，芋頭酥最受好評，皮蛋與香菜口味零食掀起兩岸熱議，並帶動台灣平價零食再度走紅。

曾沛慈近期參加陸綜《乘風2026》，不僅圈粉無數，也意外帶動她分享過的台灣零食熱潮。近日一名中國大陸網友「Siwa話最多」特地買齊多款曾沛慈推薦的零食，邀請好友一起開箱試吃，從芋頭酥、紅豆麻糬、皮蛋與香菜口味多力多滋，到蚵仔煎洋芋片、菜脯餅及蘋果零食逐一品評，小紅書影片曝光後吸引大批網友討論，留言區也掀起一波台灣零食推薦潮。

影片中，兩人首先試吃的是大甲芋頭酥，剝開後內餡飽滿細緻，一入口便直呼芋頭香氣濃郁，還帶有淡淡奶香，口感綿密卻不甜膩，兩人一致給出高評價，其中一人更直言，「我投芋頭酥一票」，認為是所有零食中最值得回購的一款。另一款同樣相當有名的紅豆麻糬，原本期待值很高，不過兩人實際品嘗後卻認為紅豆香氣不夠明顯，反而是Q彈麻糬口感較有存在感，整體表現不如芋頭酥亮眼。

最具話題性的則是皮蛋口味多力多滋。兩人一開始聞起來並沒有明顯皮蛋味，但餅乾剛入口時，皮蛋風味立刻浮現，隨後又逐漸回到熟悉的鹹香玉米片滋味。其中一人認為皮蛋味沒有想像中重，甚至搭配鹹香口感相當順口；另一人則覺得整體偏鹹，比經典口味更重一些，因此形成兩極評價。

相較之下，蚵仔煎洋芋片則意外成為另一匹黑馬。兩人表示打開包裝香氣十足，雖然沒有特別濃厚的蚵仔煎風味，反而更像帶有濃郁雞湯香氣的洋芋片，但整體十分耐吃，其中一人更表示「會回購」，只是感嘆這款在當地並不容易買到。

至於香菜口味多力多滋，原本擔心味道過於特殊，沒想到試吃後反而大受歡迎。兩人形容香菜香氣明顯，但整體帶有甜辣風味，比皮蛋口味更容易接受，其中一人更直呼「這包可以留給我」，成為當天最喜歡的零食之一。

菜脯餅則因選擇芥末口味，兩人一致認為芥末味過於強烈，甚至辣到皺眉，只能隱約吃出淡淡菜脯香，整體表現普通，認為若購買大包裝可能會後悔。最後試吃的蘋果風味零食則帶有青蘋果糖香氣，入口酸甜清爽，兩人都認為是意外驚喜，甚至表示願意再次回購。

影片曝光後，不少網友表示，曾沛慈推薦的大多是台灣超商常見的平價零食，只是經過代購後價格翻倍，因此中國消費者才會覺得昂貴。也有台灣網友分享，芋頭酥與蚵仔煎洋芋片確實都是許多人心中的經典，其中蚵仔煎洋芋片甚至在好市多就能買到大包裝。

此外，皮蛋口味也意外引起兩岸網友熱議，有中國網友驚訝台灣人也吃皮蛋，隨即有不少台灣網友留言回應，指出皮蛋豆腐、皮蛋瘦肉粥都是台灣相當常見的家常料理，只是每個人口味不同，不是所有人都喜歡。至於菜脯餅，則有不少台灣網友建議應選擇原味或胡椒鹽口味，認為比芥末版本更能吃出菜脯本身的香氣。

精華 FAQ

  • 影片中大甲芋頭酥被一致認為表現最好，餡料飽滿、芋香濃郁又帶奶香，口感綿密不甜膩，試吃者甚至直言最值得回購。

  • 皮蛋口味多力多滋一入口就有皮蛋風味，但評價分歧，有人覺得順口、有人認為偏鹹；香菜口味則因甜辣風味明顯，反而更受歡迎。

  • 因曾沛慈在陸綜帶動關注，網友跟著試吃她推薦的台灣零食，從芋頭酥到蚵仔煎洋芋片都引發討論，也讓兩岸網友交流各自的口味記憶。

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