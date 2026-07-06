以為只是累了沒胃口？醫師警告：身體出現「一特徵」可能是癌症警訊
醫師提醒，體重不明減輕不一定是單純沒胃口，可能反映癌症或其他嚴重疾病，若同時出現多種異常症狀，應及早就醫詳查。
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醫師提醒，體重不明減輕不一定是單純沒胃口，可能反映癌症或其他嚴重疾病，若同時出現多種異常症狀，應及早就醫詳查。
癌症是狡猾的疾病，初期通常沒有症狀或很輕微，容易被忽略或誤認為其他疾病。癌症有很多種類，每種都有獨特的特徵，因此很難斷定單一症狀必定是癌症的徵兆，但醫師表示，如果體重不明原因減輕，通常是身體出現嚴重問題的警訊，最好到醫院檢查。
Parade報導，長灘醫療中心的MemorialCare Todd癌症中心結直腸外科醫師坦基（Ketan Thanki）說，有很多疾病會導致體重異常減輕，包含惡性腫瘤、未控制的糖尿病、甲狀腺功能亢進、愛滋病毒、結核病、心臟衰竭、慢性阻塞性肺病、發炎性腸道疾病以及嚴重的憂鬱症或焦慮症，這些問題都不應輕忽。
體重不明減輕剛開始可能是逐步發生，因此較難察覺。坦基說，人體發現異常時，無論原因為何，都會啟動免疫和發炎反應，導致全身疲倦、發燒、體重減輕和食慾不振。不論是導致腸道阻塞的腫瘤，或干擾身體能量代謝的腫瘤，體重減輕在初期可能不顯著，因為腫瘤通常生長緩慢，但隨著腫瘤不斷增大，體重也會逐漸減輕。
坦基說，癌症患者的體重減輕反映出惡病質（cachexia），這是一種代謝症候群，這是一種由腫瘤分泌的細胞因子所驅動的代謝症候群，即使攝取足夠的熱量，身體仍會主動分解肌肉與脂肪，並不只是單純的「腫瘤消耗熱量」。
坦基說，癌症患者可能會感覺身體不對勁，但不一定知道原因，這種狀態可能讓人食慾比平常更差，而導致不明體重減輕。 還有幾種其他可能的癌症症狀，建議多加留意，若出現時應該盡快就醫檢查，包含發燒與夜間盜汗、疲勞、新發作且持續性頭痛、神經改變、性格巨變、聲音改變、排尿或排便習慣改變、新出現的便祕、出現新的腫塊或潰瘍、痣改變、不正常出血，以及骨頭、背部、關節或肌肉痛。如果出現其他原因不明的症狀，也建議尋求醫療專業人員協助，進行徹底檢查並找出原因。
因為它可能代表癌症、內分泌異常、感染或心肺疾病等重大問題。體重若持續下降且找不到明確原因，通常不應自行觀察，最好盡快接受醫師評估。 文章提到糖尿病、甲狀腺功能亢進、愛滋病毒、結核病、心臟衰竭、慢性阻塞性肺病、發炎性腸道疾病，以及嚴重憂鬱或焦慮，都可能導致體重異常下降。 若體重減輕同時合併發燒、夜間盜汗、持續疲勞、頭痛、神經或性格改變、排便排尿異常、腫塊、潰瘍、痣變化或不正常出血，都應立即就醫。
精華 FAQ
因為它可能代表癌症、內分泌異常、感染或心肺疾病等重大問題。體重若持續下降且找不到明確原因，通常不應自行觀察，最好盡快接受醫師評估。
文章提到糖尿病、甲狀腺功能亢進、愛滋病毒、結核病、心臟衰竭、慢性阻塞性肺病、發炎性腸道疾病，以及嚴重憂鬱或焦慮，都可能導致體重異常下降。
若體重減輕同時合併發燒、夜間盜汗、持續疲勞、頭痛、神經或性格改變、排便排尿異常、腫塊、潰瘍、痣變化或不正常出血，都應立即就醫。
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