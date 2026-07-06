空調或管道問題別拖延 錯過黃金時機維修費多兩倍

調查顯示，很多屋主在暖通空調或管道出問題時認為事小或有費用考量而不會馬上報修，但拖延恐讓問題變嚴重，最後付出更高代價。維修管道示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Timur Shakerzianov）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美國調查顯示，多數屋主會拖延修理管道與暖通空調問題。

美國調查顯示，多數屋主會拖延修理管道與暖通空調問題。 重點二： 拖延維修常使小故障惡化，最後維修費可能翻倍以上。

拖延維修常使小故障惡化，最後維修費可能翻倍以上。 重點三：研究指出盡早報修較省錢，房屋保固可分擔部分費用。

房子住久了難免會遇到排水管堵塞、水龍頭漏水等問題，但很多人不會在第一時間處理，一項調查顯示，大多數美國人會因為各種理由拖延修理，結果問題變得更麻煩，必須花更多錢和時間處理，小問題演變成代價高昂的災難。

今日美國（USA Today）報導，全國性線上管道、暖氣、冷氣和電器用品供應商SupplyHouse對1001位屋主進行調查，結果顯示屋主很可能拖延維修，特別是在考量費用的情況下；然而拖延維修最終可能會付出比第一周就修理多出一倍以上的費用。

SupplyHouse的研究發現，屋主平均會等上一個月才修理一些管道的小問題，三分之一的美國人發現家裡的系統出問題時，會立刻打電話報修，而那些選擇拖延的人中，有40%會等到問題變嚴重才報修，將近20%等到系統完全停止運作才找人修理，拖延的理由不外乎都是因為問題一開始看起來不嚴重，還有71%的屋主在找專業的人來修理前會先嘗試自己修理。

但那些人都錯了，在那64%認為暖通空調或管道問題不嚴重的屋主中，超過一半的問題最後嚴重惡化，需要大規模維修；那些嘗試自己動手修的人也沒有好到哪裡去，約有一半的人徒勞無功或讓問題惡化。

進一步分析，家庭年收入和年齡也和是否報修相關，越年輕的屋主越喜歡嘗試自己修理，千禧世代和Z世代中都有76%的屋主先試著自己動手修。年收在7萬5千元至9萬9999元的家庭，屋主傾向自己修理，但年收15萬元以上的家庭，將近一半的屋主一發現問題就立刻找專業人員修理。

房屋維修問題若拖延，代價就越高。SupplyHouse的研究發現屋主若在發現暖通空調或管道問題內一周就報修，平均費用為380元，但若拖延到半年或以上，平均費用暴漲到868元。這個費用不包含任何自行修理、因漏水導致的水費增加或其他相關費用，因此損失可能更高。

並不是每個人都有應急資金可用於支付突如其來的修繕費用，一項相關調查顯示，接受訪問的屋主中有44%為了房屋修繕使用信用卡、分期付款、借貸或向親友借錢，當維修拖延到一個月或更久時，比例更將近五成。

居家修繕不必讓人備感壓力，也不須因為費用考量而推遲。家庭維修與保障方案供應商Oncourse Home Solutions顧客體驗總監巴斯克斯（Santiago Vazquez）說，暖通空調和管線使用久了容易故障，產生的費用會迅速累積，房屋保固可以協助支付正常耗損導致的故障費用。

有了房屋保固，只需支付服務費就可享受技術人員上門服務，且可能無須支付任何其他費用；大多數房屋保固的費用為每個月40至60元，涵蓋暖通空調和管道系統因正常耗損而產生的故障費用。

有購買如American Home Shield房屋保固的屋主，每個系統最高可獲得2千至3千元的保障，當受保的房屋或電器故障時，可以聯絡房屋保固公司，他們會派人到府維修，若維修費用在保固範圍內，屋主只需支付服務費，平均為75元，無論房屋是否有房屋保固，只要有技術人員上門都須支付這筆上門服務費。