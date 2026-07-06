空調或管道問題別拖延 錯過黃金時機維修費多兩倍
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房子住久了難免會遇到排水管堵塞、水龍頭漏水等問題，但很多人不會在第一時間處理，一項調查顯示，大多數美國人會因為各種理由拖延修理，結果問題變得更麻煩，必須花更多錢和時間處理，小問題演變成代價高昂的災難。
今日美國（USA Today）報導，全國性線上管道、暖氣、冷氣和電器用品供應商SupplyHouse對1001位屋主進行調查，結果顯示屋主很可能拖延維修，特別是在考量費用的情況下；然而拖延維修最終可能會付出比第一周就修理多出一倍以上的費用。
SupplyHouse的研究發現，屋主平均會等上一個月才修理一些管道的小問題，三分之一的美國人發現家裡的系統出問題時，會立刻打電話報修，而那些選擇拖延的人中，有40%會等到問題變嚴重才報修，將近20%等到系統完全停止運作才找人修理，拖延的理由不外乎都是因為問題一開始看起來不嚴重，還有71%的屋主在找專業的人來修理前會先嘗試自己修理。
但那些人都錯了，在那64%認為暖通空調或管道問題不嚴重的屋主中，超過一半的問題最後嚴重惡化，需要大規模維修；那些嘗試自己動手修的人也沒有好到哪裡去，約有一半的人徒勞無功或讓問題惡化。
進一步分析，家庭年收入和年齡也和是否報修相關，越年輕的屋主越喜歡嘗試自己修理，千禧世代和Z世代中都有76%的屋主先試著自己動手修。年收在7萬5千元至9萬9999元的家庭，屋主傾向自己修理，但年收15萬元以上的家庭，將近一半的屋主一發現問題就立刻找專業人員修理。
房屋維修問題若拖延，代價就越高。SupplyHouse的研究發現屋主若在發現暖通空調或管道問題內一周就報修，平均費用為380元，但若拖延到半年或以上，平均費用暴漲到868元。這個費用不包含任何自行修理、因漏水導致的水費增加或其他相關費用，因此損失可能更高。
並不是每個人都有應急資金可用於支付突如其來的修繕費用，一項相關調查顯示，接受訪問的屋主中有44%為了房屋修繕使用信用卡、分期付款、借貸或向親友借錢，當維修拖延到一個月或更久時，比例更將近五成。
居家修繕不必讓人備感壓力，也不須因為費用考量而推遲。家庭維修與保障方案供應商Oncourse Home Solutions顧客體驗總監巴斯克斯（Santiago Vazquez）說，暖通空調和管線使用久了容易故障，產生的費用會迅速累積，房屋保固可以協助支付正常耗損導致的故障費用。
有了房屋保固，只需支付服務費就可享受技術人員上門服務，且可能無須支付任何其他費用；大多數房屋保固的費用為每個月40至60元，涵蓋暖通空調和管道系統因正常耗損而產生的故障費用。
有購買如American Home Shield房屋保固的屋主，每個系統最高可獲得2千至3千元的保障，當受保的房屋或電器故障時，可以聯絡房屋保固公司，他們會派人到府維修，若維修費用在保固範圍內，屋主只需支付服務費，平均為75元，無論房屋是否有房屋保固，只要有技術人員上門都須支付這筆上門服務費。
多數人一開始覺得問題不嚴重，也擔心維修費太高，因此先自行處理或觀望，結果往往拖到故障惡化才報修，反而增加時間與金錢成本。 研究顯示，若在發現問題一周內報修，平均費用約380元；若拖延半年以上，平均費用暴增到868元，且還未計入漏水、水費或自行修理等額外損失。 房屋保固通常每月約40至60元，涵蓋正常耗損造成的系統故障。屋主只需支付約75元服務費，就可由技術人員到府維修，減輕突發支出壓力。
精華 FAQ
多數人一開始覺得問題不嚴重，也擔心維修費太高，因此先自行處理或觀望，結果往往拖到故障惡化才報修，反而增加時間與金錢成本。
研究顯示，若在發現問題一周內報修，平均費用約380元；若拖延半年以上，平均費用暴增到868元，且還未計入漏水、水費或自行修理等額外損失。
房屋保固通常每月約40至60元，涵蓋正常耗損造成的系統故障。屋主只需支付約75元服務費，就可由技術人員到府維修，減輕突發支出壓力。
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