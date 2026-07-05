蹭上世界盃 中國菸酒店撞名「佛得角」意外走紅
2026年世界盃掀起全球足球熱潮，非洲國家維德角（中國稱佛得角）因隊史首度闖進淘汰賽及門將沃津哈（Vozinha）的亮眼表現爆紅，也意外帶紅中國江西南昌一家開業逾20年的「佛得角煙酒店」。老闆娘李發蓮笑說：「這個店名是以前房東取的，我只是把店接下來，沒想到用了20多年，今年夏天竟然因為世界盃紅了。」她表示，最近幾乎天天都有年輕人特地前來拍照打卡，還會順手買瓶水消暑。
本屆世界盃讓許多人認識了維德角這個人口約54萬、國土面積約相當於北京四分之一的非洲島國。賽事期間，維德角門將沃津哈憑藉神勇表現一戰成名，社群媒體追蹤人數在短短20多天內，從約5萬人暴增至約2000萬人；網路流傳的「人的腳怎麼踢得過維德角」更成為本屆世界盃最受歡迎的流行語之一。
隨著維德角聲名大噪，位於江西省南昌市洪都北大道的一家「佛得角煙酒店」，也意外成為網友搜尋目標，不少球迷和年輕人慕名而來拍照留念。
老闆娘李發蓮表示，自己平時並不是足球迷，也很少看比賽，起初不明白店裡為何突然湧入這麼多年輕人，後來才知道原來是因為世界盃維德角隊爆紅。「我一開始不知道原因，後來才知道，是世界盃那個守門的人很厲害。」
受到顧客影響，她也開始關注維德角隊的比賽，對沃齊尼亞留下深刻印象。「那個人好像40多歲了，還是很厲害，就是很厲害的那種。」
因為2026年世界盃帶紅了非洲國家維德角，網友發現南昌剛好有一家同名的佛得角煙酒店，便紛紛前來拍照打卡，讓這家開業二十多年的店意外走紅。 老闆娘李發蓮表示，這個名字其實是早年房東取的，她只是後來把店接手經營，並沒有特別設計與足球或國家名稱有關，沒想到多年後會因世界盃而爆紅。 維德角隊首度闖進淘汰賽，門將沃津哈表現尤其亮眼，社群追蹤數在短時間內暴增，連「人的腳怎麼踢得過維德角」都成為熱門流行語。
精華 FAQ
因為2026年世界盃帶紅了非洲國家維德角，網友發現南昌剛好有一家同名的佛得角煙酒店，便紛紛前來拍照打卡，讓這家開業二十多年的店意外走紅。
老闆娘李發蓮表示，這個名字其實是早年房東取的，她只是後來把店接手經營，並沒有特別設計與足球或國家名稱有關，沒想到多年後會因世界盃而爆紅。
維德角隊首度闖進淘汰賽，門將沃津哈表現尤其亮眼，社群追蹤數在短時間內暴增，連「人的腳怎麼踢得過維德角」都成為熱門流行語。
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