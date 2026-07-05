蹭上世界盃 中國菸酒店撞名「佛得角」意外走紅

7月3日，維德角門將沃津哈（左一）在比賽中撲救。(新華社)

2026年世界盃 掀起全球足球熱潮，非洲國家維德角 （中國稱佛得角）因隊史首度闖進淘汰賽及門將沃津哈（Vozinha）的亮眼表現爆紅，也意外帶紅中國江西南昌一家開業逾20年的「佛得角煙酒店」。老闆娘李發蓮笑說：「這個店名是以前房東取的，我只是把店接下來，沒想到用了20多年，今年夏天竟然因為世界盃紅了。」她表示，最近幾乎天天都有年輕人特地前來拍照打卡，還會順手買瓶水消暑。

本屆世界盃讓許多人認識了維德角這個人口約54萬、國土面積約相當於北京四分之一的非洲島國。賽事期間，維德角門將沃津哈憑藉神勇表現一戰成名，社群媒體追蹤人數在短短20多天內，從約5萬人暴增至約2000萬人；網路流傳的「人的腳怎麼踢得過維德角」更成為本屆世界盃最受歡迎的流行語之一。

隨著維德角聲名大噪，位於江西省南昌市洪都北大道的一家「佛得角煙酒店」，也意外成為網友搜尋目標，不少球迷和年輕人慕名而來拍照留念。

老闆娘李發蓮表示，自己平時並不是足球迷，也很少看比賽，起初不明白店裡為何突然湧入這麼多年輕人，後來才知道原來是因為世界盃維德角隊爆紅。「我一開始不知道原因，後來才知道，是世界盃那個守門的人很厲害。」

受到顧客影響，她也開始關注維德角隊的比賽，對沃齊尼亞留下深刻印象。「那個人好像40多歲了，還是很厲害，就是很厲害的那種。」

「佛得角」小店意外走紅。(取材自羊城晚報)