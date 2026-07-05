東南亞文學獎最年輕得主 「模犯生」作者吉妲楠：AI難取代創作者

泰國作家吉妲楠接受中央社專訪表示，AI難以取代真正成熟的創作者，人類應思考如何與AI共存，而非排斥這項科技。（中央社）

25歲便獲得東南亞 文學獎，成為此獎項最年輕得主的作家吉妲楠，以「模犯生」電影小說在台灣打開知名度，近年她持續創作科幻、社會寫實與BL小說。面對AI浪潮，吉妲楠認為，AI難以取代人性，應思考如何與AI共處，將它視為工具。

今年34歲的吉妲楠（Jidanun Lueangpiansamut）2017年以短篇小說集「Singto Nok Khok」獲得東南亞文學獎，當時年僅25歲，成為泰國 歷來最年輕得主；她也是10年來第2位獲獎的女性作家。

吉妲楠日前接受中央社專訪，談及她筆下探討科幻、AI、世代焦慮、政治與身分認同等議題的作品，AI浪潮對作家與文學的影響，以及赴台駐村對台灣的觀察。

AI寫得出文字 寫不出人性

「我們已經無法阻止AI了，真正要思考的是，人類該怎麼和它共存。」吉妲楠直言，她認為AI不是洪水猛獸，而是工具，重點不是禁止它，而是如何適當地使用它。

吉妲楠回顧2019年開始創作的一套三部曲小說，內容是設定100年後AI將全面取代人類作家，第一集描述失去工作的小說家與AI作家的相遇，之後兩集則探討AI逐漸產生自我意識，甚至認為自己比人類更優秀。

數年前寫下的科幻小說，意外地與人們面對的現況格外貼近。她說：「原本以為至少100年後才會發生的事，竟然在5年後就實現了。」

吉妲楠笑著說，當時的她甚至認為AI很難掌握複雜的泰文，但生成式AI的進步速度遠超過預期，她指出「AI學習的速度，比人類理解它的速度還快」，但認為目前AI仍無法取代真正成熟的創作者。

吉妲楠向中央社舉例，「若一個人完全不會寫作，AI可能寫得比他好；但若是一位成熟且得過獎的作家，目前AI仍無法取代」。她解釋，AI寫出的文字往往過於工整、修辭優美，卻缺乏真正的人性與思想，「它可以寫出很多漂亮的句子，但讀完後，會發現沒有真正的內容。」

疫情後世代焦慮 年輕人更難找到方向

吉妲楠坦言，自己仍會靠AI協助修改英文、整理資料或尋找參考文獻，但反對將思考完全交給AI，並說：「我不喜歡不願意思考的人，例如臉書上有些文章，很明顯只是依賴AI產出。」

除了科技，她的小說也持續關注泰國年輕世代面臨的困境。她發現，疫情改變了經濟結構，實體商業模式被網路平台取代，加上戰爭、AI與全球局勢快速變化，讓許多泰國年輕人更難找到方向。

「疫情結束了，但世界沒有回到原來的樣子。」她指出，不只是年輕人，就連成年人也面臨科技所帶來的不安與衝擊。

吉妲楠2024年曾赴寶藏巖國際藝術村駐村創作，並對台灣留下深刻印象。她說，在台灣期間與不同背景的人交流，開始深入了解台灣歷史，也發現不同族群與世代對歷史有不同記憶。

身為泰國第三代客家移民後裔，吉妲楠對中央社說，理解歷史並非只是了解過去，更重要的是學會理解不同立場的人，因為「每個人都可能同時有好與壞的一面，不能因為立場不同，就把對方完全視為敵人」。

她認為，泰國社會近年因政治立場分歧而更加撕裂，因此更體會民主社會需要包容不同意見，並說，「自由派、保守派都必須學會一起生活，而不是一直走向對立」。

文學路靠實力也靠運氣 正挑戰懸疑新作

已是泰國知名作家，吉妲楠仍形容自己能靠寫作維生是「運氣」使然。她說，若有年輕人告訴她想成為全職作家，她總會勸對方先找一份穩定工作，因為寫作除了實力，更需要機會與運氣。

她說：「努力很重要，但運氣也很重要。」即使得到文學獎，也未必會被市場看見，寫作是一條需要實力，也需要幸運的路。

吉妲楠在談話中展現謙虛態度，但她的寫作實力早已被獎項與各界肯定，部分作品被譯成英文、日文等語言。

吉妲楠透露，目前正將一部原本為電視劇創作、但最終未被採用的劇本改寫成小說。她表示，這是自己首次嘗試劇情懸疑題材，故事以泰國富裕家族為背景，描寫多代家庭成員之間的糾葛與衝突，希望今年能夠出版。

泰國作家吉妲楠2024年赴台灣寶藏巖國際藝術村駐村創作，在台期間參觀故宮博物院，並深入了解台灣歷史與文化。（吉妲楠提供）