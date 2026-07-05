30歲就財務自由！他揭致富公式：不是猛省錢「做1事」更重要

暢銷書作者認為，2026年是實現財務獨立、提早退休（FIRE）最容易的時代。（圖/123RF）

現代社會不少人都以財務獨立、提早退休（Financial Independence, Retire Early，簡稱FIRE）為目標。暢銷書《財務自由》作者葛蘭特・薩巴提爾（Grant Sabatier）表示，雖然近年房價、物價持續上漲，但隨著網路讓創業、副業及建立收入來源變得更容易，2026年反而是實現FIRE最容易的時代。他也強調，想達成財務自由，不應只靠存錢，更要積極增加收入。

《商業內幕》報導，薩巴提爾自2010年前後開始投資，搭上牛市行情，在短短5年內將淨資產從幾乎為零累積至超過100萬美元（約新台幣3100萬），成功實現財務自由，也見證了FIRE運動近15年的發展。談到2026年的FIRE，他直言：「現在是最容易實現的時候。」

薩巴提爾認為，現在的FIRE比過去更靈活、更個人化，而最大的改變就是網路降低了創業與建立收入來源的門檻。不過，他也坦言，如今房價更高、通膨侵蝕購買力，年輕投資人也不像2008年金融危機後那樣，能享有低利率與長期牛市的優勢，因此部分挑戰確實比過去更大。

他指出，早期FIRE運動強調極簡生活與節省開支，但如今越來越多人透過副業、線上事業及多元收入，加快財務自由的腳步。他表示，真正的重點是擴大「收入與支出」之間的差距，而增加收入的重要性，已與控制支出同等重要。雖然網路帶來更多機會，也讓競爭更加激烈，但他認為，如今仍是傳統工作之外最容易賺錢的時代。

對於不知道該如何開始的人，薩巴提爾建議先列出兩張清單，一張寫下自己喜歡做的事，另一張列出自己擅長的事，兩者交集往往就是最有機會變現的方向。例如，長期學習音樂的人可以授課或接案演出；熱愛旅遊的人，也能協助他人規劃行程，將原本的興趣或技能轉化為收入來源。

薩巴提爾表示，如今FIRE已發展出多種不同模式，有人仍追求提早退休，也有人運用FIRE理念減少工時、轉換職涯，或降低對固定薪資的依賴。他形容，現代FIRE就像一場「選擇你自己的冒險」，每個人都能依照自己的生活方式、收入條件與人生目標，找到最適合自己的道路。

不過，薩巴提爾也強調，對低收入族群而言，FIRE依然相當困難，尤其在通膨及房價持續攀升的環境下，壓力更加明顯。他認為，雖然每個人都能以不同形式邁向財務獨立，但所需時間會因收入、家庭責任、生活成本及居住地而有所不同。

他最後指出，想加速實現FIRE，增加收入通常是不可或缺的一步，因為財務自由的核心，始終是盡可能拉大收入與支出的差距，而現在能做到這件事的方法，比過去任何時候都更多。

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