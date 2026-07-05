我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓

巴西遭淘汰 內馬爾結束世界盃之旅哭了 本屆出場37分鐘

30歲就財務自由 他揭致富公式：不是猛省錢「做1事」更重要

TVBS新聞網／編輯 楊日欣 報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
暢銷書作者認為，2026年是實現財務獨立、提早退休（FIRE）最容易的時代。（圖...
暢銷書作者認為，2026年是實現財務獨立、提早退休（FIRE）最容易的時代。（圖/123RF）

現代社會不少人都以財務獨立、提早退休（Financial Independence, Retire Early，簡稱FIRE）為目標。暢銷書《財務自由》作者葛蘭特・薩巴提爾（Grant Sabatier）表示，雖然近年房價、物價持續上漲，但隨著網路讓創業、副業及建立收入來源變得更容易，2026年反而是實現FIRE最容易的時代。他也強調，想達成財務自由，不應只靠存錢，更要積極增加收入。

《商業內幕》報導，薩巴提爾自2010年前後開始投資，搭上牛市行情，在短短5年內將淨資產從幾乎為零累積至超過100萬美元（約新台幣3100萬），成功實現財務自由，也見證了FIRE運動近15年的發展。談到2026年的FIRE，他直言：「現在是最容易實現的時候。」

薩巴提爾認為，現在的FIRE比過去更靈活、更個人化，而最大的改變就是網路降低了創業與建立收入來源的門檻。不過，他也坦言，如今房價更高、通膨侵蝕購買力，年輕投資人也不像2008年金融危機後那樣，能享有低利率與長期牛市的優勢，因此部分挑戰確實比過去更大。

他指出，早期FIRE運動強調極簡生活與節省開支，但如今越來越多人透過副業、線上事業及多元收入，加快財務自由的腳步。他表示，真正的重點是擴大「收入與支出」之間的差距，而增加收入的重要性，已與控制支出同等重要。雖然網路帶來更多機會，也讓競爭更加激烈，但他認為，如今仍是傳統工作之外最容易賺錢的時代。

對於不知道該如何開始的人，薩巴提爾建議先列出兩張清單，一張寫下自己喜歡做的事，另一張列出自己擅長的事，兩者交集往往就是最有機會變現的方向。例如，長期學習音樂的人可以授課或接案演出；熱愛旅遊的人，也能協助他人規劃行程，將原本的興趣或技能轉化為收入來源。

薩巴提爾表示，如今FIRE已發展出多種不同模式，有人仍追求提早退休，也有人運用FIRE理念減少工時、轉換職涯，或降低對固定薪資的依賴。他形容，現代FIRE就像一場「選擇你自己的冒險」，每個人都能依照自己的生活方式、收入條件與人生目標，找到最適合自己的道路。

不過，薩巴提爾也強調，對低收入族群而言，FIRE依然相當困難，尤其在通膨及房價持續攀升的環境下，壓力更加明顯。他認為，雖然每個人都能以不同形式邁向財務獨立，但所需時間會因收入、家庭責任、生活成本及居住地而有所不同。

他最後指出，想加速實現FIRE，增加收入通常是不可或缺的一步，因為財務自由的核心，始終是盡可能拉大收入與支出的差距，而現在能做到這件事的方法，比過去任何時候都更多。

30歲就財務自由！他揭致富公式：不是猛省錢「做1事」更重要

TVBS新聞網

上一則

東南亞文學獎最年輕得主 「模犯生」作者吉妲楠：AI難取代創作者

熱門新聞

搭經濟艙不代表一定坐得不舒服，包括阿聯酋、卡達等航空公司的經濟艙座椅都有超過30英寸的椅距和18英寸的椅寬，空間相對較大。飛機座椅示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@reisetopia）

坐經濟艙不等於腿伸不直 6航空公司椅距寬到被評為最舒適

2026-06-28 20:25
屬馬女性個性開朗、待人真誠，人際關係廣闊。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

三生肖福氣最旺 不是老闆娘就是少奶奶「富貴令人羨」

2026-06-29 23:20
左為「藏海傳」、右為「唐宮奇案之青霧風鳴」。(取材自豆瓣)

追完仍念念不忘TOP10 「藏海傳」肖戰排第二、冠軍身世超悲涼

2026-07-02 22:25
鴻海創辦人郭台銘(右)與妻子曾馨瑩育有3名子女。（本報系資料照）

大膽揭郭台銘從政受挫內幕 她曝曾馨瑩曾憤而離家出走：外人乘虛而入

2026-07-02 23:00
搭機時能免費多一個座位的「經濟艙三座位技巧」近期再度引起討論，兩人旅伴劃位時在三個一排的座位選走道和靠窗位，若中間位置沒有人坐，就能在不用加錢的情況下多一個位置使用。飛機座位示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Mohammad Arrahmanur）

買機票巧妙劃位 不用加錢幸運多一個空位

2026-06-29 19:35
生肖牛、生肖龍、生肖羊及生肖狗，7月將迎來運勢明顯回升，不僅有機會獲得貴人相助，財運也逐漸轉旺，感情方面同樣可望出現新進展。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ketut Subiyanto ）

4生肖7月貴人、財神、桃花齊上門 屬牛所有關卡都打通

2026-07-01 22:25

超人氣

更多 >
世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」

世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」
年薪20萬代價 多華人工程師身心失衡 被迫請醫療長假

年薪20萬代價 多華人工程師身心失衡 被迫請醫療長假
BLACKPINK Lisa整成蒜頭鼻？粉絲熱議：特色全失

BLACKPINK Lisa整成蒜頭鼻？粉絲熱議：特色全失
世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉

世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉
未來3年4星座迎人生轉捩點 事業財運逆襲翻身

未來3年4星座迎人生轉捩點 事業財運逆襲翻身