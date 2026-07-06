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黃仁勳沒提供免費零食咖啡 Nvidia福利走「節儉路線」原因曝光

TVBS新聞網／編輯 沈惟中 報導
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輝達的福利走節儉路線，圖為執行長黃仁勳。(本報資料照片／記者曾原信攝影）
輝達的福利走節儉路線，圖為執行長黃仁勳。(本報資料照片／記者曾原信攝影）

Nvidia（輝達，又譯英偉達）雖然是全球市值最高的科技公司之一，但在員工福利上卻走節儉路線。根據多名前員工說法，員工必須自行付費購買零食及部分飲料，餐廳餐點也僅提供補助，與許多提供免費餐飲的矽谷科技公司形成對比。

近日，軟體工程師兼產業分析師歐羅茲（Gergely Orosz）在社群平台X發文指出，輝達不提供免費零食和咖啡給員工，引發外界關注。2名前員工向《Business Insider》表示，公司餐廳餐點雖有補助，但仍需自行付費；部分飲品如咖啡可免費取得，不過瓶裝飲料及園區咖啡廳販售的飲品則需自費。

前員工表示，這項政策反映輝達不同於矽谷「福利競賽」的企業文化。過去不少大型科技公司提供免費餐點、健身房及豪華辦公設施，希望員工長時間留在辦公室，但輝達更重視工作本身，而非提供大量職場福利。

前員工指出，執行長黃仁勳傾向將工作與享樂區隔，公司沒有乒乓球桌、員工健身房或到府按摩等福利。另有前員工表示，黃仁勳希望員工能完成「一生最重要的工作」，因此認為維持健康的工作與生活平衡比提供免費福利更重要，「其他公司提供免費服務，隱約在哄騙員工盡可能留在辦公室裡，而輝達的哲學正好完全相反。」

另一名前員工則表示，「節儉」早已深植於輝達文化，傳統硬體公司向來利潤較軟體公司低，因此形成重視成本的經營方式。這樣的文化也延伸到管理階層，例如副總裁搭乘經濟艙，且沒有專屬行政助理，以展現公司強調平等的「One Team」（一個團隊、齊心合作）文化。

不過，多名前員工都表示，這些福利並未影響工作意願。其中一人說，公司有許多令人投入的工作，員工最在意的是能快速取得食物後回到工作崗位，餐飲福利並非關注焦點。

黃仁勳沒提供免費零食咖啡！輝達福利走「節儉路線」　背後原因曝

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