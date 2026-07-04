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小暑開運有訣竅 上午2小時最旺 民俗專家曝祭拜最佳時機

記者江良誠／南投即時報導
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7月7日是節氣「小暑」，逐漸進入一年最炎熱的「三伏天」。（聯合報系資料照片）
7月7日是節氣「小暑」，逐漸進入一年最炎熱的「三伏天」。（聯合報系資料照片）

2026年小暑將於7日到來。命理師柯柏成表示，小暑過後將進入一年最炎熱的「三伏天」，也是民間祭拜土地公、祈求下半年五穀豐收與財運亨通的重要節氣，他並提醒，屬鼠者留意人際與睡眠，屬羊者則有望迎來財運與貴人運。

柯柏成指出，小暑是二十四節氣的重要節點，民間有「大暑小暑熱死老鼠」、「小暑大暑，有米也懶煮」等農諺，形容天氣將進入酷暑。他表示，今年交節氣時間為上午9時56分40秒，因此上午9時至11時橫跨節氣交接，陽氣最旺，最適合祭拜土地公祈福納財；若無法配合，也建議盡量不要拖到下午5時以後。

供品方面，除了土地公喜愛的麻糬、花生外，今年也適合準備鳳梨、西瓜、蓮藕或紅豆湯等具有清熱、生津寓意的供品，符合夏季節令。

他提醒，小暑火氣旺盛，祭拜時應保持平和、感恩的心情，避免情緒浮躁，以免影響運勢。此外，也可趁機整理錢包，清除過期發票、沒用的卡片及雜亂收據，象徵整理財庫，迎接下半年好運。

生肖運勢方面，柯柏成分析，小暑後進入未月，受「子未害」影響，屬鼠者容易因衝動與長輩、主管或客戶發生摩擦，也要留意交通、口舌及睡眠問題，尤其農曆十一月出生者，更應調整作息，必要時就醫改善失眠。

至於屬羊者，未月財運與貴人運都有提升機會，可望擺脫上半年低迷，迎來轉機。他建議可小試手氣購買彩券，但仍應量力而為。

此外，小暑濕熱加劇，他也建議民眾整理冰箱與廚房，清除過期、腐敗及發霉食物。民俗認為，去除居家「穢氣」與「滯氣」，不僅有助環境整潔，也象徵掃除晦氣、迎接下半年新運勢。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

精華 FAQ

  • 今年小暑交節氣在上午9時56分40秒，因此上午9時至11時橫跨交接、陽氣最旺，最適合祭拜土地公祈福納財；若無法配合，也建議別拖到下午5時以後。

  • 除了土地公常見喜愛的麻糬、花生外，今年也適合準備鳳梨、西瓜、蓮藕或紅豆湯等供品，兼具清熱、生津寓意，符合夏季節令與求財祈福需求。

  • 屬鼠者受子未害影響，容易和長輩、主管或客戶起摩擦，也要注意交通、口舌與睡眠；屬羊者則有望提升財運與貴人運，可望迎來下半年轉機。

西瓜

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