吃辣、喝茶…熱浪來襲怎降溫？科學保證5招古老避暑法

喝茶有助改善血液循環，使血液更容易流經皮膚表面並釋放熱量；示意圖。(圖／123RF)

早在冷氣發明之前，世界各地的人們就想出各種避暑妙招，從穿寬鬆的深色長袍到喝茶都有，但真的有效嗎？科學研究的答案可能令人意外。隨著夏季高溫持續侵襲各地，其中一些傳統做法或許值得重新檢視。

往人行道灑水

日本 店家在炎熱夏季，會提著一桶冷水，往店門前炙熱的人行道潑灑。這種做法稱為「打ち水」，源自日本茶道文化，原本是一種淨化儀式，也是迎接賓客的禮節，卻也具有降溫效果，原因在於所謂的「蒸發冷卻」（evaporative cooling）：當水蒸發時，會帶走地面上的熱量。

《Water》期刊2018年發表的一項研究發現，即使只灑少量的水，打ち水也能使接近地面的空氣溫度最多下降約攝氏5.6度。日本水論壇將於8月1日舉辦「打ち水大作戰」，主任淺井重範表示，參與的鄰居越多，降溫效果越明顯，「你甚至可能感受到一陣涼風。」

懸掛香草簾

在冷氣普及之前，印度部分最炎熱地區的人們會利用一種類似高粱、名為香根草（vetiver）的植物海綿狀根部編織成草簾，以度過酷熱的熱浪 。他們會將草簾保持濕潤，再懸掛於迎風的門窗上，利用另一種蒸發冷卻原理。熱風吹過帶有香氣的香根草簾時，部分熱量會被帶走，降溫效果相當顯著，尤其是在乾燥環境中。

一些現代資料中心也開始採用這種概念的變化版本，稱為「間接蒸發冷卻」（indirect evaporative cooling）。長期研究替代建材的印度喀拉拉邦（Kerala）建築師蘇巴德拉（Liza Raju Subhadra）表示，如果這類傳統技術能降低印度及其他國家預期暴增的冷氣使用量，將帶來巨大效益。

她說：「這不只是耗費大量能源，當鄰居使用冷氣時，排出的熱風還會吹向我。若能透過被動方式替住宅降溫，將會帶來很大的改變。」

穿深色、寬鬆長袍（或泡泡紗）

在沙漠地區穿著厚重的深色衣物，看起來似乎違反直覺，但中東與北非居民數百年來一直如此穿著。《Nature》1980年發表的研究發現，寬鬆穿著的深色長袍確實能產生降溫效果。原因是長袍吸收熱量後，會使衣物內部空氣升溫，但熱空氣膨脹後會迅速向上流動，並從長袍頂部逸散。這股向上的氣流如同幫浦，會從長袍下方吸入較涼的空氣。

研究作者總結指出：「黑色長袍吸收的額外熱量，在抵達皮膚之前就已散失。」

如果想換一種風格，可以試試泡泡紗（seersucker）。泡泡紗是一種表面帶有皺褶的輕薄棉布，採用特殊織法，使部分紗線自然聚攏，形成獨特的皺褶紋理，能避免布料緊貼在流汗的皮膚上，也能形成微小空氣層，促進空氣流通與散熱，與亞麻布同為美國南方炎熱潮濕夏季常見的服飾材質。

吃辣、喝茶

熱浪期間吃辣看起來似乎有違常理，但辣椒含有一種名為辣椒素（capsaicin）的化學物質，會與舌頭上負責感知熱與疼痛的受體結合，讓大腦誤以為身體正在過熱，進而啟動降溫反射。血管會擴張，把熱量帶到皮膚表面；汗腺也會分泌汗水，透過蒸發迅速幫助身體降溫。這也是印度、泰國、墨西哥等炎熱地區普遍發展出辛辣飲食文化的原因之一。

相較之下，冰涼的含糖汽水可能會產生相反效果。冷飲會使大腦降低人體自然排汗反射，身體分解糖分時也需要消耗能量，進一步產生內部熱量。亞洲部分地區則會飲用微涼的無糖茶，例如以大麥等植物沖泡而成的茶飲，既能補充水分，也有助改善血液循環，使血液更容易流經皮膚表面並釋放熱量。

那冰啤酒呢？最好避免。酒精可能導致脫水，也會讓人體更難調節體內溫度。

午睡

午睡曾是希臘、西班牙、義大利等南歐國家普遍的生活習慣，但據報導如今已逐漸式微，讓一些專家覺得相當可惜。人體只要活動、消耗能量，就會持續產生熱量；若在高溫期間從事體力勞動，可能導致熱衰竭（heat exhaustion）。

近年來，隨著歐洲夏季愈來愈炎熱，德國等國家官員也開始推崇午間休息的好處。德國公共衛生服務機構醫生聯合會（BVÖGD）時任主席尼森（Johannes Niessen）2023年受訪時表示：「在高溫期間，我們應該效法南歐國家的工作方式。」