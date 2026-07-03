我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／阿里亞斯開賽14分鐘破門 哥倫比亞搭上16強末班車

世界盃／人口50萬的維德角靠LinkedIn找球員 一開始被當垃圾訊息

吃辣、喝茶…熱浪來襲怎降溫？科學保證5招古老避暑法

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
喝茶有助改善血液循環，使血液更容易流經皮膚表面並釋放熱量；示意圖。(圖／123R...
喝茶有助改善血液循環，使血液更容易流經皮膚表面並釋放熱量；示意圖。(圖／123RF)

早在冷氣發明之前，世界各地的人們就想出各種避暑妙招，從穿寬鬆的深色長袍到喝茶都有，但真的有效嗎？科學研究的答案可能令人意外。隨著夏季高溫持續侵襲各地，其中一些傳統做法或許值得重新檢視。

往人行道灑水

日本店家在炎熱夏季，會提著一桶冷水，往店門前炙熱的人行道潑灑。這種做法稱為「打ち水」，源自日本茶道文化，原本是一種淨化儀式，也是迎接賓客的禮節，卻也具有降溫效果，原因在於所謂的「蒸發冷卻」（evaporative cooling）：當水蒸發時，會帶走地面上的熱量。

《Water》期刊2018年發表的一項研究發現，即使只灑少量的水，打ち水也能使接近地面的空氣溫度最多下降約攝氏5.6度。日本水論壇將於8月1日舉辦「打ち水大作戰」，主任淺井重範表示，參與的鄰居越多，降溫效果越明顯，「你甚至可能感受到一陣涼風。」

懸掛香草簾

在冷氣普及之前，印度部分最炎熱地區的人們會利用一種類似高粱、名為香根草（vetiver）的植物海綿狀根部編織成草簾，以度過酷熱的熱浪。他們會將草簾保持濕潤，再懸掛於迎風的門窗上，利用另一種蒸發冷卻原理。熱風吹過帶有香氣的香根草簾時，部分熱量會被帶走，降溫效果相當顯著，尤其是在乾燥環境中。

一些現代資料中心也開始採用這種概念的變化版本，稱為「間接蒸發冷卻」（indirect evaporative cooling）。長期研究替代建材的印度喀拉拉邦（Kerala）建築師蘇巴德拉（Liza Raju Subhadra）表示，如果這類傳統技術能降低印度及其他國家預期暴增的冷氣使用量，將帶來巨大效益。

她說：「這不只是耗費大量能源，當鄰居使用冷氣時，排出的熱風還會吹向我。若能透過被動方式替住宅降溫，將會帶來很大的改變。」

穿深色、寬鬆長袍（或泡泡紗）

在沙漠地區穿著厚重的深色衣物，看起來似乎違反直覺，但中東與北非居民數百年來一直如此穿著。《Nature》1980年發表的研究發現，寬鬆穿著的深色長袍確實能產生降溫效果。原因是長袍吸收熱量後，會使衣物內部空氣升溫，但熱空氣膨脹後會迅速向上流動，並從長袍頂部逸散。這股向上的氣流如同幫浦，會從長袍下方吸入較涼的空氣。

研究作者總結指出：「黑色長袍吸收的額外熱量，在抵達皮膚之前就已散失。」

如果想換一種風格，可以試試泡泡紗（seersucker）。泡泡紗是一種表面帶有皺褶的輕薄棉布，採用特殊織法，使部分紗線自然聚攏，形成獨特的皺褶紋理，能避免布料緊貼在流汗的皮膚上，也能形成微小空氣層，促進空氣流通與散熱，與亞麻布同為美國南方炎熱潮濕夏季常見的服飾材質。

吃辣、喝茶

熱浪期間吃辣看起來似乎有違常理，但辣椒含有一種名為辣椒素（capsaicin）的化學物質，會與舌頭上負責感知熱與疼痛的受體結合，讓大腦誤以為身體正在過熱，進而啟動降溫反射。血管會擴張，把熱量帶到皮膚表面；汗腺也會分泌汗水，透過蒸發迅速幫助身體降溫。這也是印度、泰國、墨西哥等炎熱地區普遍發展出辛辣飲食文化的原因之一。

相較之下，冰涼的含糖汽水可能會產生相反效果。冷飲會使大腦降低人體自然排汗反射，身體分解糖分時也需要消耗能量，進一步產生內部熱量。亞洲部分地區則會飲用微涼的無糖茶，例如以大麥等植物沖泡而成的茶飲，既能補充水分，也有助改善血液循環，使血液更容易流經皮膚表面並釋放熱量。

那冰啤酒呢？最好避免。酒精可能導致脫水，也會讓人體更難調節體內溫度。

午睡

午睡曾是希臘、西班牙、義大利等南歐國家普遍的生活習慣，但據報導如今已逐漸式微，讓一些專家覺得相當可惜。人體只要活動、消耗能量，就會持續產生熱量；若在高溫期間從事體力勞動，可能導致熱衰竭（heat exhaustion）。

近年來，隨著歐洲夏季愈來愈炎熱，德國等國家官員也開始推崇午間休息的好處。德國公共衛生服務機構醫生聯合會（BVÖGD）時任主席尼森（Johannes Niessen）2023年受訪時表示：「在高溫期間，我們應該效法南歐國家的工作方式。」

精華 FAQ

  • 打ち水是把冷水灑在人行道上，讓水分蒸發時帶走地面熱量。研究指出，即使少量灑水，也能使接近地面的空氣溫度下降，且多人一起做效果更明顯。

  • 香根草簾保持濕潤後，讓熱風吹過時透過蒸發冷卻降低溫度；泡泡紗則因表面皺褶不貼身，能形成空氣層並促進流通，減少悶熱感，較適合潮熱天氣。

  • 辣椒素會刺激體溫反射，促使血管擴張與流汗散熱；無糖微涼茶能補水並改善循環；午睡則可減少活動產熱，降低高溫時勞動造成熱衰竭的風險。

熱浪 日本

上一則

「冰箱不是保險箱」常見隔夜菜夏天別吃 一款食療粥顧胃好消化

下一則

3生肖女天生自帶旺夫運 虎女個性強勢卻能招財

延伸閱讀

盛夏熱浪灌冰飲補水對身體不好是真的嗎？營養師解答

盛夏熱浪灌冰飲補水對身體不好是真的嗎？營養師解答
又熱又濕 伊州高溫體感破華氏百度 玉米流汗助長黏膩感

又熱又濕 伊州高溫體感破華氏百度 玉米流汗助長黏膩感
熱穹籠罩歐洲多國紅色警戒 高濕度升高熱浪危險程度

熱穹籠罩歐洲多國紅色警戒 高濕度升高熱浪危險程度
科學家：若無人為氣候變遷 歐洲不可能6月就這麼熱

科學家：若無人為氣候變遷 歐洲不可能6月就這麼熱

熱門新聞

搭經濟艙不代表一定坐得不舒服，包括阿聯酋、卡達等航空公司的經濟艙座椅都有超過30英寸的椅距和18英寸的椅寬，空間相對較大。飛機座椅示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@reisetopia）

坐經濟艙不等於腿伸不直 6航空公司椅距寬到被評為最舒適

2026-06-28 20:25
屬馬女性個性開朗、待人真誠，人際關係廣闊。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

三生肖福氣最旺 不是老闆娘就是少奶奶「富貴令人羨」

2026-06-29 23:20
聖地牙哥一名屋主開電動車又裝熱泵，家庭用電量大，每個月電費帳單將近7百元，讓他決定安裝太陽能板，安裝後每個月電費降至幾乎0元。太陽能板示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Kindel Media）

加州男每月電費7百元 花3萬安裝太陽能板後變成0元

2026-06-27 20:25
左為「藏海傳」、右為「唐宮奇案之青霧風鳴」。(取材自豆瓣)

追完仍念念不忘TOP10 「藏海傳」肖戰排第二、冠軍身世超悲涼

2026-07-02 22:25
鴻海創辦人郭台銘(右)與妻子曾馨瑩育有3名子女。（本報系資料照）

大膽揭郭台銘從政受挫內幕 她曝曾馨瑩曾憤而離家出走：外人乘虛而入

2026-07-02 23:00
搭機時能免費多一個座位的「經濟艙三座位技巧」近期再度引起討論，兩人旅伴劃位時在三個一排的座位選走道和靠窗位，若中間位置沒有人坐，就能在不用加錢的情況下多一個位置使用。飛機座位示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Mohammad Arrahmanur）

買機票巧妙劃位 不用加錢幸運多一個空位

2026-06-29 19:35

超人氣

更多 >
不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說…

不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說…
為老人提供臨終安寧照顧的1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴

為老人提供臨終安寧照顧的1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴
翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查

翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查
滬老人遺產全給外甥女 失聯20年女兒現身爭產 法院判了

滬老人遺產全給外甥女 失聯20年女兒現身爭產 法院判了
發錢拉客、靠白卡牟利…紐約「成人日托」監管不足亂象多

發錢拉客、靠白卡牟利…紐約「成人日托」監管不足亂象多