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世界盃／維德角兩度扳平 阿根廷驚險晉級

世界盃／維德角譜寫非洲「藍鯊」狂想曲 梅西：他們表現絕非偶然

記者劉肇育／即時報導
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首度登上世界盃舞台的非洲黑馬維德角，在32強淘汰賽中展現出令世界震驚的韌性，硬是...
首度登上世界盃舞台的非洲黑馬維德角，在32強淘汰賽中展現出令世界震驚的韌性，硬是將衛冕軍阿根廷逼入延長賽，儘管最終以2：3惜敗。(美聯社)

首度登上世界盃舞台的非洲黑馬維德角（Cape Verde），在32強淘汰賽中展現出令世界震驚的韌性，硬是將衛冕軍阿根廷逼入延長賽，儘管最終以2：3惜敗，但這群「藍鯊」戰士已經在足球歷史上寫下最壯麗的初登場。

曾連續逼平西班牙與烏拉圭兩大傳統勁旅，維德角的驚奇之旅絕非偶然，面對由球王梅西（Lionel Messi）領軍的藍白軍團，維德角擺出密不透風的防守大陣，並利用純熟的控球與大膽的推進，讓阿根廷兩度遭到扳平陷入苦戰，最終才靠著烏龍球取勝。

這場高強度對抗的焦點，無疑是維德角40歲的傳奇門將沃齊尼亞（Vozinha），他賽前直言「與歷史最佳球王梅西交手是終極夢想」的他，此役在門前宛如守護神，全場共有8次驚人撲救，其中包括一次擋下梅西的自由球突襲，屢屢化解阿根廷的必進之球。

維德角全場燃繞生命般的拚搏，贏得了對手的最高敬意。阿根廷主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）賽後大方祝賀，「他們證明了自己是非常出色的球隊，世界盃絕無軟柿子。」

梅西也給予這支非洲勁旅極高評價，「我們知道這會是一場非常艱苦的比賽，這支球隊能逼平西班牙和烏拉圭絕非偶然。人們總是習慣用名氣和過往印象來看待對手，但我們清楚這絕不輕鬆。」梅西深刻剖析，維德角卓越的控球能力讓阿根廷難以有效施壓，各條線距離拉得太長，導致防守失去協調，「他們用自己的武器打擊了我們，讓我們疲於奔跑。這屆世界盃正告訴我們，一切都是如此均勢、如此複雜。」

從無名之輩到驚艷世界，人口約僅有50多萬的維德角雖然遺憾止步，但他們不屈的靈魂已為這座西非島國贏得全世界球迷的掌聲，淘汰賽的殘酷帶走了他們的晉級夢，卻帶不走這支「藍鯊」帶給世人的無限感動。

精華 FAQ

  • 因為他們首次登上世界盃舞台，卻先後逼平西班牙與烏拉圭，淘汰賽又把阿根廷逼入延長賽，展現超乎預期的競爭力與成熟戰術。

  • 關鍵亮點是40歲門將沃齊尼亞的神勇表現，他全場完成8次撲救，還擋下梅西自由球攻勢，多次化解阿根廷看似必進的射門。

  • 梅西認為對手能逼平強隊絕非偶然，控球與施壓能力都很出色；斯卡洛尼則稱讚他們是非常出色的球隊，世界盃沒有軟柿子。

梅西 維德角 世界盃

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