大膽揭郭台銘從政受挫內幕 她曝曾馨瑩曾憤而離家出走：外人乘虛而入

鴻海創辦人郭台銘(右)與妻子曾馨瑩育有3名子女。（本報系資料照）

鴻海 創辦人郭台銘 近日遭周刊拍到與一名女性球友互動，引發外界熱議。財經網紅胡采蘋在臉書發文，從郭台銘近年政治與事業發展切入，分析他接連受挫的處境，並對相關事件提出個人看法，再度掀起網友討論。

胡采蘋表示，郭台銘2019年及2023年兩度投入總統選舉布局，最終都未能如願。她回顧2019年郭台銘原有意角逐總統，但在登記截止前決定退出；2023年則於總統大選前積極參與政治協商，最終未能取得參選資格。她更以「五漢廢言」形容當年在君悅酒店舉行的藍白郭會談，認為該事件重創郭台銘形象。

除了政治發展，胡采蘋也提及郭台銘與鴻海的關係。她表示，郭台銘淡出經營後，曾有意重新擴大對鴻海的影響力，但市場普遍支持現任董事長劉揚偉，公司經營權並未出現變化。她並引述市場傳聞指出，郭台銘曾希望女兒郭曉玲進入董事會，最後卻吃上劉揚偉的閉門羹。

胡采蘋也提到，郭台銘投入政治期間，曾馨瑩並不支持，甚至一度因此離家。她認為，在政治及事業接連遭遇挫折下，郭台銘近期再因周刊報導引發花邊新聞，難免成為外界關注焦點，「外人也容易趁虛而入」。

貼文曝光後，引發不少網友留言討論，有人再度提起2023年君悅酒店會談，留言表示「又想到五漢廢言」、「股東最後還是選擇支持讓股價上漲的人」等。不過，針對胡采蘋文中提及的家庭及公司內部相關說法，截至目前，郭台銘、曾馨瑩及鴻海方面均未公開回應。